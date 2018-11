Steiner: „Das wird alles andere als leicht“

TEV Miesbach beim ERV Schweinfurt zu Gast

von Thomas Spiesl schließen

Der TEV Miesbach möchte am Sonntag beim schwerem Auswärtsspiel in Schweinfurt trotz zahlreicher Ausfälle punkten.

Miesbach – Über die Gründe für die Negativ-Serie in der Eishockey-Bayernliga haben sich die Spieler des TEV Miesbach diese Woche mal unterhalten. Ob die Gespräche Wirkung haben, wird sich am Wochenende zeigen. Nach dem Heimspiel am Freitag (Ergebnis lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor) wartet am Sonntag nun das Auswärtsspiel beim ERV Schweinfurt.

Während die Miesbacher durch die jüngsten fünf Niederlagen in Serie auf den zehnten Rang der Tabelle abgerutscht sind, stehen die Hausherren auf dem sechsten Tabellenplatz. Doch die Abstände im Klassement sind noch nicht groß. Mit einem Sieg will der TEV nun Boden gutmachen.

Schweinfurt ist eine spielstarke Mannschaft, die im Sturm um die beiden Tschechen Josef Straka und Marc Zajic aufgebaut wurde. Auch Viktor Ledin und Patrick Rypar haben osteuropäische Wurzeln, aber einen deutschen Pass. Der ERV verfügt über ein erfahrenes Team, das Leichtsinnsfehler sofort bestraft. „Das wird alles andere als leicht“, sagt Miesbachs Trainer Simon Steiner. „Josef Straka ist ein richtig starker Spieler. Die stehen in der Tabelle zurecht da vorne.“

Erschwerend kommen die Ausfälle, die den TEV momentan plagen, hinzu. Wie berichtet, fehlen Nico Fissekis, Sebastian Deml, Matthias Stumböck, Thomas Amann und Michael Grabmaier verletzungsbedingt. Immerhin steht Florian Feuerreiter wieder zur Verfügung, der am Freitag aus beruflichen Gründen passen musste.

Nicht rund lief es zuletzt auch bei den beiden Kontingentspielern, die zum Saisonstart konstant starke Leistungen gezeigt hatten. „Wenn Bohumil Slavicek gut drauf ist, dann zieht er den Rest seiner Reihe mit“, sagt Steiner. „Aber wenn er nicht so stark spielt, klappt es auch bei den anderen nicht so gut.“ Steiner muss in Schweinfurt wieder einmal seine Blöcke umstellen. An vier Reihen ist im Moment aufgrund des engen Kaders nicht zu denken. „Wir müssen jetzt schauen, dass wir die Ausfälle irgendwie kompensieren.“

Und es müssen dringend Punkte her, um den Abstand zu Platz acht nicht zu groß werden zu lassen. Positiv stimmt immerhin, dass die Miesbacher nach regulärer Spielzeit auf fremdem Eis bislang noch ungeschlagen sind. Neben einem Sieg musste sich der TEV drei Mal nach Verlängerung oder Penaltyschießen geschlagen geben. Sollte diese Serie auch nach dem Schweinfurt-Spiel noch Bestand haben, wären die Miesbacher wohl nicht unzufrieden.