TEV-Spiel in Pfaffenhoben verschoben

Noch bis Sonntag müssen sich die Cracks des TEV Miesbach bis zum nächsten Bayernligaspiel gedulden. © Thomas Plettenberg

Das Auswärtsspiel des TEV Miesbach beim EC Pfaffenhofen wurde aufgrund zahlreicher Krankheitsfälle bei den Gastgebern verschoben.

Miesbach – Nach der Penalty-Niederlage in Amberg am vergangenen Sonntag (wir berichteten) wollten die Cracks des TEV Miesbach am heutigen Freitag beim Auswärtsspiel beim EC Pfaffenhofen in der Eishockey-Bayernliga wieder auf die Siegerstraße abbiegen. Daraus wird jedoch nichts, denn das Duell wird verlegt.

Eine Erkältungs- und Corona-Welle hat den Kader der Hausherren so stark dezimiert, dass sie beim TEV um eine Verlegung baten. Insgesamt 16 Spieler hätten den Ice Hogs heute Abend gefehlt, die bereits am vergangenen Wochenende arg dezimiert zweimal unter die Räder gekommen waren und am Ende der Bayernliga-Tabelle stehen. Die Miesbacher stimmten zu, nun wird das Spiel an Allerheiligen am Dienstag, 1. November, um 17.30 Uhr nachgeholt.

Damit hat der TEV am Wochenende nur eine Partie zu absolvieren. Am Sonntag empfängt man um 18 Uhr den EHC Waldkraiburg im heimischen „Mia helfn zam“-Stadion. ts