Spiel eins und drei Spieler verloren: TEV Miesbach unterliegt im ersten Playoff-Halbfinale

Teilen

Kampf um jeden Zentimeter: Im Halbfinale beim TSV hatten die Miesbacher (in Weiß) – die Szene zeigt Torschütze Roni Rukajärvi (l.) und Michael Trox (r.) gegen Michael Grabmaier – einen schweren Stand. © Christian Riedel/fotografie-riedel.net

Kein Beinbruch, aber ein kleiner Rückschlag war das erste Halbfinale in den Bayernliga-Playoffs für den TEV Miesbach. Die Kreisstädter mussten sich in Erding mit 0:2 geschlagen geben.

Miesbach – Kein Beinbruch, aber ein kleiner Rückschlag war das erste Halbfinale in den Bayernliga-Playoffs für den TEV Miesbach. Die Kreisstädter mussten sich im ersten Duell der Best-of-5-Serie gegen die Erding Gladiators auswärts mit 0:2 geschlagen geben. In einem weitgehend ausgeglichenen und umkämpften Spiel vor mehr als 1500 Zuschauern und bei guter Stimmung in der Erdinger Halle hatte auch der TEV seine Chancen – es fehlten aber der letzte Zug zum Tor und das nötige Quäntchen Glück.

Die Erdinger agierten hingegen clever und nutzten zwei ihrer Möglichkeiten, was sie in Führung brachte. Viel schwerwiegender sind für den TEV aber die Ausfälle von drei Leistungsträgern. Mitte des ersten Drittels traf ein von ihm selbst abgefälschter Puck Matthias Bergmann im Gesicht.

Mit einem Cut und einer wohl gebrochenen Nase machte er sich noch während des Spiels auf den Weg ins Krankenhaus und hatte dabei Begleitung von Nick Endress, der zu Beginn des zweiten Durchgangs mit Verdacht auf einen Rippenbruch vom Eis gehen musste.

Da verfolgte Kapitän Johannes Bacher das Spiel bereits nur noch von hinter der Bande, Rückenprobleme schränkten seine Beweglichkeit zu sehr ein. So kamen Maxi Meineke und Alexander Thyroff früh ins Spiel, und beide machten ihre Sache sehr ordentlich. Genau wie Janik Engler, der in Erding erstmals in den Playoffs zwischen den Pfosten stand und zahlreichen sehenswerte Saves zeigte. Bei den beiden Gegentreffern war er gänzlich schuldlos.

Die Miesbacher kämpften von Beginn an wacker, im ersten Durchgang hatten allerdings die von Anfang an druckvoll agierenden Gladiators einige gute Chancen. So konnte sich der TEV dreimal bei Engler bedanken, dass er mit Glanzparaden einen Gegentreffer verhinderte. Beim 1:0 war er chancenlos, als der Puck aus dem Gewühl heraus ins Zentrum kam, und Erdings finnischer Verteidiger Roni Rukajärvi die Scheibe über den Innenpfosten maßgenau in den Maschen versenkte.

Zuvor war Bobby Slavicek bei einem Alleingang am Erdinger Keeper Christoph Schedlbauer gescheitert, und Felix Feuerreiter hatte eine gute Möglichkeit nach Vorarbeit von Slavicek liegen gelassen. Das erste Powerplay ließen die Miesbacher ohne nennenswerte Chancen verstreichen. So ging es beim Stand von 1:0 in die erste Pause, wobei die Führung der Hausherren nach einem hart umkämpften Drittel nicht unverdient war.

Im zweiten Durchgang brauchten die Miesbacher, die von etwa 150 mitgereisten TEV-Fans unterstützt wurden, etwa zehn Minuten, um sich nach den drei Ausfällen wieder zu sammeln. Da stand es allerdings schon 2:0. Bei einem verdeckten Schuss von der Blauen Linie hatte Engler keine Abwehrchance.

Es folgte die beste Phase der Miesbacher, die nun Druck machten und etliche Chancen auf den Anschlusstreffer hatten. Doch es fehlte das Scheibenglück und manchmal der letzte Zug zum Tor. Auch im Schlussdrittel versuchte der TEV heranzukommen. Doch Stefano Rizzo scheiterte allein vor dem Tor an Schedlbauer, und wenig später kullerte die Scheibe über die Linie anstatt ins Erdinger Tor. Vier Minuten vor Ende hätte Erding alles klar machen können, Engler war bereits umspielt, doch der Puck zischte am leeren Tor vorbei.

Knapp drei Minuten vor Schluss nahm Trainer Michael Baindl Engler zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Doch ein Treffer war den TEV trotz einer starken kämpferischen Leistung nicht vergönnt. Die Hausherren spielten die Zeit clever herunter und siegten am Ende verdient.

Nach der ersten Niederlage ist für den TEV noch nichts verloren, bleibt nur zu hoffen. Voraussetzung ist jedoch, dass die Verletzten schnell zurückkehren, sonst wird es ganz eng. TEV-Coach Baindl glaubt, es wäre mehr für Miesbach drin gewesen: „Wir wussten, dass Erding kommt wie die Feuerwehr, und haben uns am Anfang schwer getan. Im zweiten Drittel wurde Erding passiver, das Tempo kann man nicht über 60 Minuten durchspielen, und wir sind besser geworden. Hätten wir es geschafft, früher ein Tor zu schießen, dann wäre viel drin gewesen.“ Der Verlust der drei Spieler belaste nun die Kraftreserven. „Aber die Serie ist noch lang und wir werden nicht aufhören.“

TSV Erding – TEV Miesbach 2:0 (1:0/1:0/0:0)

TEV Miesbach: Engler (Ewert) – Bacher, Mechel, Bergmann, Kirsch, Nowak, Deml – März, Grabmaier, Endress, Meineke, Asselin, Feuerreiter, Rizzo, Thyroff, Hüsken, Pölt, Slavicek.

Tore: 1:0 (19.) Rukajärvi (Michl, Maier), 2:0 (24.) Franz (Michl, Rukajärvi).

Strafen: TSV 6 – TEV 6.

Zuschauer: 1573.

ts