Spitzenspiel gegen die Pinguine: TEV Miesbach empfängt EHC Königsbrunn

Vor allem defensiv stand der TEV Miesbach im vergangenen Heimspiel gegen Dorfen gut, Verbesserungspotenzial gibt es im Überzahlspiel. © Thomas Plettenberg

Der TEV Miesbach empfängt den EHC Königsbrunn zum Bayernliga-Spitzenspiel.

Miesbach – Vom Kellerkind zum Titelkandidaten: Diesen Wandel haben die Pinguine vom EHC Königsbrunn heuer vollzogen. Nach etlichen Spielzeiten im hinteren Drittel der bayerischen Eliteliga stehen die Königsbrunner, die mit dem DEL-Team der Augsburger Panther kooperieren, aktuell punktgleich mit dem TEV auf dem zweiten Tabellenplatz. Vor allem dank namhafter Neuzugänge in der Sommerpause.

Allerdings haben die EHC-Cracks bereits ein Spiel mehr absolviert. Zu Hause stehen für die Augsburger Vorstädter bislang ausschließlich Siege zu Buche, auswärts gab es hingegen Niederlagen in Schongau und Peißenberg. Am Sonntag um 18 Uhr sind die Königsbrunner zum Spitzenspiel im Miesbacher „Mia helfn zam“-Stadion zu Gast. „Königsbrunn hat einen Lauf und ist vorne dabei. Sie bringen brutale individuelle Klasse mit. Wir tun uns meistens gegen Mannschaften schwerer, die den Bus vor dem eigenen Tor parken, als gegen Teams wie Königsbrunn, die mitspielen. Das sollte uns entgegenkommen und macht es uns leichter, in der Offensive Chancen zu kreieren“, erklärt TEV-Coach Michael Baindl.

Vor allem auf die Paradereihe der Gäste gilt es aufzupassen. Tim Bullnheimer (fünf Tore/zwölf Assists), Marco Sternheimer (7/8) und Lars Grötzinger (4/5) gehören sicherlich zu den stärksten deutschen Cracks in der Liga. Dasselbe gilt für Keeper Stefan Vajs, der in der vergangenen Saison noch in der DEL2 für Kaufbeuren auf dem Eis stand und die Statistik der Bayernliga momentan mit einem Gegentorschnitt von 1,98 anführt. Hinzu kommt noch der US-Amerikaner Hayden Trupp (0/4), der allerdings noch auf seinen ersten Saisontreffer wartet.

Deml wertvoll für Miesbacher Powerplay

Nicht mit dabei sein wird am Sonntag aufseiten der Miesbacher Maximilian Meineke (Schulter), hinter dem Einsatz von Alexander Thyroff (krank) steht zudem noch ein Fragezeichen. Sebastian Deml kann nach seiner Sperre hingegen sein Debüt vor heimischer Kulisse geben. Ihm kommt vor allem in Überzahl eine wichtige Rolle zu. „Mit seiner Erfahrung und seinen kurzen Pässen ist er im Powerplay für uns besonders wertvoll“, sagt Baindl.

Am vergangenen Wochenende stockte das Überzahlspiel der Miesbacher ein wenig, sodass der Coach die Special Teams umstellte. Die Feinheiten wurden im Abschlusstraining noch einmal einstudiert. „Das Ziel ist, wie immer zu Hause, ein Sieg“, gibt Baindl die Richtung vor. Dieses Mal werden die Miesbacher auf jeden Fall über 60 Minuten ihre Top-Leistung abrufen müssen, wollen sie zum vierten Mal in Folge als Sieger vom heimischen Eis gehen. Die Hausherren werden mit den heimischen Fans im Rücken wieder offensiv agieren. Im Vergleich zur Vorwoche, als man Dorfen mit 5:2 bezwang, sind die Chancenverwertung und das Powerplay noch ausbaufähig. Denn die TEV-Cracks brennen darauf, mit einen Heimerfolg im Klassement an den Pinguinen vorbeizuziehen.