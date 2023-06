„Ich kann die Entscheidung nicht nachvollziehen“

Stefan Moser Vorsitzender des TEV Miesbach © THOMAS PLETTENBERG

Im Interview mit der Heimatzeitung spricht der TEV-Vorsitzende Stefan Moser über die Entscheidungen des Bayrischen Eissport-Verbands und gibt einen Ausblick auf die neue Spielzeit.

Herr Moser, wie zufrieden sind Sie mit der neuen Zusammenstellung und dem Modus für die neue Saison?

Ich bin überrascht, dass fast alles, was auf der Ligentagung im Juni diskutiert wurde, jetzt anders entschieden wurde. Letztendlich entscheidet die Eishockey-Kommission, aber ich bin davon ausgegangen, dass das Meinungsbild aus der Ligentagung dorthin transportiert wird. Bis auf den Modus wurde nichts so entschieden, wie ich das Meinungsbild bei der Tagung wahrgenommen habe. Die Entscheidung zugunsten der Pre-Playoffs kann ich nicht nachvollziehen, da zwölf Klubs zehn Tage warten müssen, bis vier Mannschaften ihre Best-of-three-Serie ausgespielt haben. Diese Pause ist unnötig. Der Saisonstart war in den vergangenen Jahren immer Anfang Oktober – so haben die Vereine auch geplant. Die Vereinbarungen mit den Spielern laufen bei uns ab Anfang September. Jetzt kann es passieren, dass man das erste Heimspiel der Punktrunde erst am 20. Oktober hat. Dann hat man sechs Wochen Vorbereitung oder sogar mehr. Das ist zu lange. Außerdem spielen Anfang Oktober schon alle Ligen – egal ob die Oberliga oder die in Österreich und Tschechien. Also kann man nur gegen Bayern- oder Landesligisten testen. Dann kann man auch Punktspiele bestreiten.

Wie stehen Sie zu den Entscheidungen, Königsbrunn nicht für den Aufstiegsverzicht zu bestrafen und den EHC Klostersee in die Bayernliga aufzunehmen?

Die Entscheidung in Sachen Königsbrunn kann ich nicht nachvollziehen. Während der Finalserie wurden alle vier Teams aus Bayern und Baden-Württemberg vom DEB abgefragt, ob sie an Aufstiegsspielen zur Oberliga teilnehmen würden. Das hat Königsbrunn meines Wissens zugesagt. Keine 14 Tage später kam die Mitteilung, dass sie nicht rauf wollen. Für mich ist das ein Aufstiegsverzicht, egal ob Baden-Württemberg antritt oder nicht. Die Durchführungsbestimmungen rückwirkend zu ändern, weil sie nicht mehr zeitgemäß sind, ist willkürlich. Bei Grafing freuen wir uns, dass sie wieder in der Liga sind. Aber den Richtlinien der Durchführungsbestimmungen entspricht das ebenfalls nicht. Es ist auch hier klar, dass die Eishockey-Kommission das letzte Wort hat. Spannend ist, wie hier dann in Zukunft entschieden wird, wenn Anfragen von weiteren Oberligisten zum Beispiel zur neuen Saison vorliegen.

Wo sehen Sie den TEV in dieser Saison? Was sind die sportlichen Ziele Miesbachs in der dann noch mal stärker besetzten Bayernliga?

Ich gehe davon aus, dass die Liga wieder ein Stück stärker wird. Erding und Königsbrunn sind für mich die Top-Favoriten. Vom Etat her sehe ich uns dahinter. Trotzdem wollen wir wieder ins Finale kommen und von Anfang an vorne mitspielen. Wir haben einen neuen Trainer und ein eingespieltes Team, das punktuell verstärkt wurde. Das Potenzial sollte gegeben sein.

Das Gespräch führte Thomas Spiesl.