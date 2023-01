TEV-Vorsitzender Moser: „Die Gesundheit der Spieler geht vor“

Ein Großteil der Mannschaft des TEV Miesbach fällt aktuell aus. © Christian Scholle

Nach rund einem Dutzend Corona-Fällen hat der TEV Miesbach das Heimspiel gegen den ERSC Amberg abgesagt. Vorsitzender Stefan Moser erklärt die Hintergründe.

Miesbach – Das Heimspiel des TEV Miesbach am Freitag gegen Amberg musste wegen zahlreicher Corona-Fälle im Team abgesagt werden und wird am 20. Januar nachgeholt. Im Interview mit der Heimatzeitung spricht der TEV-Vorsitzende Stefan Moser über die aktuelle Lage bei den Kreisstädtern und die Gründe für die Absage.

Herr Moser, wie ist die personelle Situation beim TEV aktuell und wie geht es den kranken Spielern?

Uns haben beim letzten Spiel in Ulm am Tag vor Silvester schon 13 Spieler gefehlt, darunter drei Langzeitverletzte, ein beruflicher Ausfall und zahlreiche Corona-Fälle. Wir wollten das Spiel aber auf keinen Fall kurzfristig absagen und haben uns deshalb mit Spielern aus der U20 ergänzt. Die Mannschaft hat sich in Ulm dann auch sehr gut verkauft (2:3-Niederlage, d. Red.). Allerdings sind über den Jahreswechsel noch fünf weitere Corona-Fälle und eine Magen-Darm-Erkrankung hinzugekommen. Gott sei Dank sind die Verläufe bisher zu großen Teilen mild.

Wie schwer ist es Ihnen gefallen, das Spiel gegen Amberg abzusagen?

Gegen Amberg hätte, wenn wir überhaupt spielfähig gewesen wären, mehr als die Hälfte der zur Verfügung stehenden Spieler nach Corona mit nur einem Training auflaufen müssen. Da ist die Gefahr von gesundheitlichen Folgen einfach zu groß. Zudem wäre aktuell keiner der drei Keeper im Kader gesund. Die Gesundheit der Spieler geht vor und wir können keine Durchseuchung von drei oder vier Mannschaften riskieren, da wir den Kader wieder mit Spielern aus der U20 oder der 1c hätten auffüllen müssen.

Stefan Moser Vorsitzender des TEV Miesbach © Christian Scholle

Das Spiel wird am 20. Januar nachgeholt. Sind Sie mit Ihrer Entscheidung bei den Amberger Verantwortlichen auf Verständnis gestoßen?

Genau für diesen Fall hat der Bayerische Eissport-Verband im Januar zwei Nachholspieltage vorgesehen. Das Spiel hätte am Feiertag stattgefunden, Amberg hatte sich mit zwei Bussen und zahlreichen Privatfahrern angekündigt. Rein aus wirtschaftlichen Gründen ergibt eine Absage keinen Sinn und wir hätten auch lieber gespielt. Aber wir können gesundheitlich kein Risiko eingehen und wenn es nicht mehr geht, dann müssen auch wir das akzeptieren. Wir werden kommende Woche wieder normal ins Training einsteigen und die Vorrunde hoffentlich gut zu Ende bringen. Ulm hat sich vergangene Woche noch bedankt, dass wir trotz 13 Ausfällen angetreten sind. Außer uns und zwei oder drei weiteren Vereinen hätte bei dieser Zahl an Ausfällen ohnehin kaum ein Bayernliga-Team mehr antreten können. Die Verantwortlichen aus Amberg haben mit viel Verständnis reagiert und der Verlegung gleich zugestimmt. ts