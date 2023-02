TEV-Coach macht Druck: „Brauchen jetzt dringend Punkte“

Zurück auf dem Eis: Patrick Asselin (r.) ist wieder gesund und spielt. Dass er weiß, wie man gegen Kempten ins Tor trifft, beweist diese Spielszene. Dafür bekommt Ales Furch eine Pause. © Christian Scholle

In der Bayernliga-Meisterrunde läuft es für den TEV Miesbach bislang noch nicht nach Wunsch. Nach dem Auftaktsieg in Peißenberg mussten sich die Kreisstädter am vergangenen Wochenende gleich zwei Mal dem EHC Königsbrunn geschlagen geben. Nun wartet das nächste Back-to-back-Duell und zwar gegen die Sharks aus Kempten.

In der vergangenen Spielzeit waren die beiden Teams im Halbfinale aufeinandergetroffen. Der TEV hatte sich dabei deutlich durchgesetzt. Darauf hoffen die Verantwortlichen auch heute Abend, wenn die Allgäuer beim TEV zu Gast sind. Der erste Puck im „Mia helfn zam“-Stadion fällt um 20 Uhr.

Sein Debüt wird dabei Keeper Janik Engler geben, den der TEV – wie berichtet – kurz vor Ende der Transferphase unter Vertrag genommen hatte. Heute wird der 20-Jährige gleich im Tor stehen. Timon Ewert ist zwar im Kader, wird aber erst einmal eine Pause bekommen.

„Janik hat einen guten Eindruck hinterlassen und ist brutal motiviert. Er ist schnell, auch mit der Fanghand, und geht jedem Schuss nach“, sagt Coach Michael Baindl über den Neuzugang.

Zurück im Kader ist außerdem Patrick Asselin, der seine Erkältung auskuriert hat. Entsprechend pausiert dieses Mal Ales Furch, der ohnehin vergangenes Wochenende ein geschwollenes Auge davongetragen hatte. Heute Abend fehlen wird außerdem Michael Grabmaier, der nach seiner diskutablen Spieldauer im Sonntagsspiel gegen Königsbrunn gesperrt ist. Lukas Kögl wird dieses Wochenende bei der SG 1b in der Landesliga auflaufen. Ansonsten kann Baindl aus dem Vollen schöpfen.

Die Reihen hat der TEV-Coach ebenfalls umgestellt. So wird Rückkehrer Asselin neben Nick Endress und Thomas März auflaufen. Die beiden Pärchen Bobby Slavicek mit Felix Feuerreiter, sowie Benedikt Pölt mit Max Hüsken sind gesetzt. Ob Stefano Rizzo, Maxi Meineke oder Alexander Thyroff im zweiten oder dritten Sturm auflaufen werden, entscheidet sich kurzfristig.

Mit Kempten wartet ein altbekannter Rivale auf die Miesbacher. „Auf dem Papier haben sie viel individuelle Klasse, aber sie bekommen es irgendwie nicht auf das Eis. Wobei sie alle drei Spiele knapp verloren haben“, berichtet Baindl. Die Miesbacher sollten vor den Sharks dennoch gewarnt sein. Beim letzten Duell in Miesbach lag der TEV mit 0:4 zurück, drehte das Spiel aber noch und siegte mit 5:4 in der Overtime. Das Hinspiel in Kempten hatten die Kreisstädter mit 6:4 gewonnen. „Wir müssen dem Spiel unseren Stempel aufdrücken“, fordert Baindl. Und noch etwas hat Bedeutung: „Es wäre wichtig, dass wir endlich mal wieder in Führung gehen.“

Zuletzt kassierte sein Team zu Beginn des Spiels stets ein „Ei“ (Baindl) und musste dann einem Rückstand hinterherlaufen. Nun will man selbst vorlegen und mit den heimischen Fans im Rücken den zweiten Dreier der Meisterrunde einfahren. „Unser Ziel ist jetzt der zweite Platz in der Meisterrunde und damit das Heimrecht für das Viertelfinale“, sagt Baindl. „Dafür brauchen wir jetzt dringend Punkte.“