TEV gleicht Serie gegen Erding mit 5:4-Sieg aus – Spiel drei heute

Der TEV behält in einem umkämpften Spiel die Oberhand und gleicht die Serie aus. © Stefan schweihofer

Das zweite Bayernliga-Halbfinale zwischen dem TEV Miesbach und dem TSV Erding hielt alles, was es zuvor versprochen hatte. Die Zuschauer bekamen ein spannendes Duell über 70 Minuten zu sehen. Auch wenn die Partie vom Kampf und Einsatz lebte, zeigten beide Seiten auch immer wieder sehenswerte Spielzüge.

Nach 60 Minuten stand es 4:4, in der Verlängerung fielen dann keine Treffer. Dieses Mal hatte der TEV im Penaltyschießen Fortuna auf seiner Seite. Patrick Asselin konnte als einziger der sechs Schützen seinen Versuch verwandeln und so siegte der TEV vor erst mal seit Langem wieder ausverkauftem Haus im „Mia helfn zam“-Stadion mit 5:4. Damit glichen die Miesbacher die Best-of-five-Serie aus. Beim Stand von 1:1 geht es bereits heute Abend in Erding mit dem dritten Duell weiter. „Das erste Drittel war richtig gut von uns, und wir haben schlau gespielt. Im zweiten Drittel ist dann etwas der Schlendrian reingekommen, als das Spiel wilder geworden ist. Wir haben uns zu viele Scheibenverluste geleistet. Dafür hat die Mannschaft im letzten Drittel wieder eine super Moral gezeigt und am Ende hatten wir den Sieg vielleicht einen Tick mehr verdient als Erding. Deshalb sind wir einfach froh, dass wir das zweite Spiel gewonnen haben“, resümierte TEV-Trainer Michael Baindl nach der Begegnung.

Von der ersten Minute an sorgten die über 1000 Zuschauer für gute Stimmung im Stadion und die Spieler auf dem Eis sparten sich dieses Mal das Abtasten. Die Miesbacher, die dieses Mal ohne Nick Endress und Matthias Bergmann auskommen mussten, legten den ersten Treffer vor. Patrick Asselin stand nach neun Minuten in Überzahl richtig und traf zum 1:0. Die Erdinger agierten nicht so druckvoll wie beim ersten Vergleich der Playoff-Serie, kamen aber dennoch zu ihren Möglichkeiten. Doch Janik Engler, der beim TEV erneut zwischen den Pfosten stand, war stets zur Stelle und hielt seinen Kasten in den ersten 20 Minuten sauber. Sieben Sekunden vor dem ersten Pausenpfiff legten die Hausherren den zweiten Treffer nach. Kapitän Johannes Bacher sorgte mit einem Schuss in den Winkel für Jubel bei den rot-weißen Fans.

Doch Erding kam im zweiten Durchgang zurück. Nach einem unnötigen Puck-Verlust in der neutralen Zone fiel der Anschlusstreffer zum 2:1. Das Spiel wurde nun immer hektischer. Der Ausgleich fiel dann über die linke Seite durch einen Schuss ins lange Eck. Als die Gäste immer mehr die Regie übernahmen meldete sich der TEV wieder zurück. Die Erdinger waren gerade wieder komplett, als Bacher erneut goldrichtig stand und die Miesbacher wieder in Front brachte. Die Stimmung war bestens und auch die Schiedsrichter ließen wieder viel laufen und pfiffen nur dann, wenn es unbedingt nötig war. Dem TEV gelang es aber nicht, die Führung in die Pause zu bringen. Kurz vor dem Seitenwechsel glichen die Gladiators durch einen Glückstreffer aus zum 3:3. Ein Erdinger brachte die Scheibe vor das Tor, und dort wurde der Puck vom Schienbein eines seiner Mitspieler über die Linie abgefälscht.

Zu Beginn des letzten Abschnitts sah es dann so aus, als würde die Begegnung kippen, als die Gäste nach einer Einzelaktion erstmals mit 3:4 in Führung gingen. Doch Felix Feuerreiter egalisierte in Überzahl erneut. Trotz bester Chancen auf beiden Seiten stand es auch nach 60 Minuten 4:4.

In der Verlängerung schenkten sich beide Teams erneut nichts. Jedes Team hatte mehr als genug Möglichkeiten, die Partie zu entscheiden, doch beide Keeper zeigten eine überragende Vorstellung.

So musste die Entscheidung im Penaltyschießen fallen. Bobby Slavicek scheiterte am Keeper und Felix Feuerreiter traf nur den Pfosten, doch auch die ersten beiden Erdinger Schützen vergaben. Patrick Asselin hatte dann das Glück auf seiner Seite, denn sein Abschluss rutschte dem Erdinger Keeper zwischen den Beinen hindurch ins Tor. Engler parierte auch den dritten Versuch der Gäste und so ging der TEV, unter dem lautstarken Jubel der Fans, als Sieger vom Eis.

TEV Miesbach – TSV Erding 5:4 n.P. (2:0/1:3/1:1/0:0/1:0)

TEV Miesbach: Engler (Ewert) – Bacher, Mechel, Kögl, Kirsch, Nowak, Deml – März, Grabmaier, Meineke, Asselin, Feuerreiter, Rizzo, Thyroff, Hüsken, Pölt, Slavicek.

Tore: 1:0 (9.) Asselin (Slavicek, Hüsken) 5-4 PP, 2:0 (20.) Bacher (Rizzo, Grabmaier), 2:1 (25.) Maier (Trix), 2:2 (31.) Trox, 3:2 (34.) Bacher (März, Nowak), 3:3 (39.) Maier (Krzizok, Michl), 4:3 (41.) Krzizok, 4:4 (45.) Feuerreiter (Nowak, Rizzo) 5-4 PP, 5:4 (70.) Asselin PEN.

Strafen: TEV 6 – TSV 18.

Zuschauer: 1050.