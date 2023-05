TEV Miesbach: Angreifer Michael Grabmaier verlängert Vertrag

Teilen

Michael Grabmaier bleibt beim TEV Miesbach © THOMAS PLETTENBERG

Ein weiteres Eigengewächs hat seinen Vertrag beim TEV Miesbach verlängert: Mit Michael Grabmaier bleibt ein junger Angreifer weiterhin an der Schlierach aktiv.

Miesbach – Die Saison in der Eishockey-Bayernliga ging für den TEV Miesbach Ende März als Bayrischer Vize-Meister zu Ende. Wir berichten auch in der Sommerpause in loser Folge über die Neuigkeiten der Bayernligisten.

TEV Miesbach

Ein weiteres Eigengewächs hat seinen Vertrag beim TEV Miesbach verlängert: Mit Michael Grabmaier bleibt ein junger Angreifer weiterhin an der Schlierach aktiv. Der 24-Jährige gab kürzlich seine Zusage für eine weitere Spielzeit beim TEV, für Grabmaier ist es bereits die siebte Saison im Trikot seines Heimatvereins. „Beim TEV kann ich das Eishockey auf hohem Bayernliga-Niveau optimal mit meinem Beruf vereinbaren“, sagt der Stürmer zu seiner Vertragsverlängerung.

Grabmaier stammt aus dem Miesbacher Nachwuchs, wechselte zwischenzeitlich nach Bad Tölz, wo er auch einige Spiele in der DEL2 absolvierte und mit einer Förderlizenz für den TEV zum Einsatz kam. 2018 zog es den Angreifer zurück nach Miesbach, da sich der Zeitaufwand in der zweiten Liga nicht mehr mit seinem Job in der heimischen Miesbacher Bäckerei in Einklang bringen ließ. Seitdem ist er eine feste Größe im Kader der Kreisstädter.

Er absolvierte 189 Spiele für den TEV, erzielte dabei 49 Treffer und legte 115 weitere Tore auf. „Ich freue mich auf ein weiteres Jahr bei meinem Heimatverein“, sagt Grabmaier. „Die Unterstützung in der letzten Saison war sensationell. Vor allem beim fünften Spiel in Erding war die Stimmung echt unglaublich.“ Damit steht er als dritter Stürmer neben Patrick Asselin und Florian Feuerreiter im Kader für die neue Bayernliga-Saison, die im Oktober beginnen wird.

HC Landsberg

Der Oberliga-Absteiger aus Landsberg hat Martin Hoffmann als Trainer und Matthias Forster als Co-Trainer für die neue Saison bekannt gegeben. Zudem konnte mit Dennis Neal einer der Führungsspieler für eine weitere Saison am Lech gewonnen werden. Der 31-jährige Verteidiger geht in seine fünfte Saison beim HC, er hatte in 104 Spielen für die Riverkings 76 Scorer-Punkte gesammelt. Auch Florian Stauder bleibt in der Bayernliga ein Riverking. Nicht mehr im Kader der Landsberger stehen werden hingegen Mika Reuter, der nach Königsbrunn wechselt, sowie Emanuel Geiger, Adriano Carciola, Dominic Erdt, Andreas Magg und Manuel Malzer.

ESC Kempten

Der ESC Kempten hat die Verträge von vier Leistungsträgern verlängert. Goalie Jakob Nerb, Mauro Seider, Pascal Kröber und der Ex-Miesbacher Nikolas Oppenberger werden weiterhin für die Sharks auflaufen. Mit Förderlizenz gehörte zuletzt auch schon der 22-jährige Louis Landerer zum Team. Nun ist Landerer aus Lechbruck fest nach Kempten gewechselt.

EHC Waldkraiburg

Beim EHC Waldkraiburg hat man sich im Zuge der sportlichen Neuausrichtung beschlossen, nicht als Nachrücker in die Bayernliga zur Verfügung zu stehen. Die Löwen wollen in der nächsten Saison nach dem Abstieg in der Landesliga auflaufen und ein neues Team aufbauen.

EHC Königsbrunn

Den ersten Neuzugang konnte der Bayernliga-Meister aus Königsbrunn bekannt geben. Vom HC Landsberg schloss sich Stürmer Mika Reuter den Pinguinen an. Viktor Shakhvorostov wird aus familiären Gründen hingegen nicht mehr nach Königsbrunn zurückkehren.

ERSC Amberg

Einen nordamerikanischen Neuzugang vermeldete der ERSC Amberg. Der 25-jährige Angreifer Ryan Boucher wechselt vom Oberligisten EC Peiting nach Amberg. In sieben Einsätzen kam er dort in einer Verletzungsphase auf fünf Scorerpunkte. Boucher hatte bereits zum Ende der letzten Spielzeit bei den Wild Lions mit trainiert und einen guten Eindruck hinterlassen. Tanner Campbell wird hingegen den ERSC Amberg verlassen.

ts