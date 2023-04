TEV Miesbach bekommt Königsbrunn nicht los: Der Meister verzichtet auf den Aufstieg

Spannende Duelle zwischen dem TEV Miesbach – in Weiß mit Bobby Slavicek (r.) – und Königsburnn wird es auch in der kommenden Bayernliga-Saison geben. © Christian Scholle

Ende März musste sich der TEV Miesbach im Bayernliga-Finale dem EHC Königsbrunn geschlagen geben. Nun gaben die Schwaben bekannt, dass sie ihr Aufstiegsrecht in die Oberliga Süd nicht wahrnehmen werden.

Der Hauptgrund dafür sind die wirtschaftlichen Voraussetzungen, zumal der EHC keine Zertifizierung nach dem DEB-Sterneprogramm im Nachwuchs nachweisen kann.

Zudem sei unklar, ob der Verein mit Mannschaften konkurrieren könne, die durch die zunehmende Etablierung der Oberliga als Profiliga mit jährlichen Etats in Millionenhöhe planen können, heißt es in der Pressemitteilung des EHC. Auch technische Voraussetzungen, wie beispielsweise für den Videobeweis, seien nicht gegeben.

Die Mehrfachbelastung durch die hohe Zahl an Spielen sei für die berufstätigen Spieler und Helfer kaum zu bewältigen, schreiben die Verantwortlichen weiter.

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, wollen aber kein finanzielles Abenteuer eingehen. Es müsste zunächst ein mittlerer fünfstelliger Betrag investiert werden, um in der Oberliga starten zu können. Dann müssten wir einige Positionen im Kader überdenken und austauschen, was mir absolut schwerfallen würde“, sagt EHC-Vorsitzender Tim Bertele.

Ob der Aufstiegsverzicht in der nächsten Bayernliga-Saison Folgen für die Pinguine hat, wird sich zeigen. Nach den offiziellen Statuten wäre eine Strafzahlung an den BEV fällig. Zudem könnte sich die Mannschaft nicht für die Play-offs qualifizieren und müsste, unabhängig von der Vorrundenplatzierung in die Abstiegsrunde. Ein Faktum, der den Spielern und Zuschauern wohl kaum zu verkaufen sein wird.

Weitere News aus der Bayernliga

ESC Dorfen

Über einen Stürmer mit Oberliga-Erfahrung dürfen sich die Eispiraten aus Dorfen freuen. Vom EHC Klostersee schloss sich der kanadische Angreifer Lynnden Pastachak Dorfen an. Mit 14 Treffern war er in der vergangenen Saison bester Torjäger des Oberliga-Schlusslichts aus Grafing.



EV Dingolfing

Der EV Dingolfing sicherte sich im Landesliga-Finale gegen den ESC Haßfurt den Aufstieg und ist damit sportlich für die Bayernliga-Saison 2023/24 qualifiziert. Nach einem 11:3-Heimsieg und einer 2:7-Niederlage in Haßfurt sicherte sich Dingolfing mit einem 3:2-Heimsieg im dritten Duell den Landesliga-Titel.



EHC Waldkraiburg/EV Pegnitz

Die beiden Absteiger aus der Bayernliga stehen inzwischen fest. In der Abstiegsrunde erwischte es am Ende den EV Pegnitz und den EHC Waldkraiburg. Beide Teams müssen in der neuen Spielzeit in der Landesliga antreten. Während dies bei Pegnitz als Aufsteiger keine große Überraschung war, hatte Waldkraiburg vor der Saison noch zu den Anwärtern auf den Einzug in die Meisterrunde gehört, muss nun aber nach einer Saison mit vielen Enttäuschungen in der Landesliga antreten.



ERSC Amberg

Eine wichtige Vertragsverlängerung vermelden die Wild Lions aus Amberg. Der Viertelfinal-Gegner des TEV verlängert den Vertrag mit Keeper Timon Bätge, der in der abgelaufenen Spielzeit mit einem Gegentorschnitt von 3,59 und Platz vier in der Bayernliga-Wertung zu den stärksten Torhütern im bayrischen Oberhaus gehörte. Bätge ist nach Shawn Campbell und Kevin Schmitt der dritte Crack, der in der nächsten Saison beim ERSC aufläuft.

ts