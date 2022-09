TEV bestreitet Generalprobe in Passau und bei den Löwen

Bobby Slavicek (r.) leitet unter Beobachtung seines Teamkameraden Johannes Bacher im Ligaspiel gegen Waldkraiburg einen neuen Angriff ein. (Archiv) © Steffen Gerber

Der TEV Miesbach geht ins abschließende Vorbereitungswochenende. Die Kreisstädter sind in Passau und Waldkraiburg zu Gast.

Miesbach – In gut einer Woche beginnt für den TEV Miesbach mit dem Saisoneröffnungsspiel in Buchloe die neue Bayernliga-Spielzeit. Zuvor warten noch zwei Testspiele auf die Kreisstädter. Nach den starken jüngsten Ergebnissen gegen Oberliga-Teams steht am Freitag um 20 Uhr das Rückspiel bei den Passau Black Hawks an. Das Hinspiel verlor der TEV mit 6:7. Am Sonntag geht die Reise zur Generalprobe zum Ligarivalen Waldkraiburg (17.15 Uhr).

Wie schon beim Hinspiel erwartet die Miesbacher in Passau ein Team auf Augenhöhe. Die Treffer fielen vergangenes Wochenende fast ausschließlich in Unter- oder Überzahl. Daran arbeitete der TEV während der Woche. „Wir haben am letzten Wochenende zu viele leichte Gegentore kassiert. Die Verteidigung fängt schon bei den Stürmern an. Insgesamt lag der Fokus diese Woche in allen Mannschaftsteilen auf dem Defensivverhalten“, sagt TEV-Trainer Michael Baindl.

Auch gegen Waldkraiburg spielten die Miesbacher bereits in der Vorbereitung. Das Hinspiel entschied der TEV für sich, wenig später trennte sich der EHC von seinem Trainerduo Alex und Sergej Piskunov. Nun steht bei den Löwen Markus Berwanger an der Bande, der zum Einstand eine 4:11-Klatsche gegen Geretsried mit ansehen musste.

Weiterhin gesperrt sind Kilian Mühlpointner und Sebastian Deml. In Passau fehlt zudem Matthias Bergmann aus beruflichen Gründen. Timon Ewert und Alexander Thyroff stehen wieder im Kader. Auch Michael Grabmaier hat das Training aufgenommen und wird erste Spielpraxis sammeln. „Ich bin froh, dass Michi zurück ist, aber wir müssen ihn langsam aufbauen“, sagt Baindl. ts