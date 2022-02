TEV empfängt Schongau: Im Faschingskostüm gegen die Mammuts

Heimspiel am Faschingssonntag

Von Thomas Spiesl schließen

Der TEV Miesbach startet die Heimspiel-Reihe zum Ende der Aufstiegsrunde in der Bayernliga. Zu Gast ist die EA Schongau.

Miesbach – Vier der verbleibenden fünf Spiele der Bayernliga-Aufstiegsrunde trägt der TEV Miesbach im heimischen „Mia helfn zam“-Stadion aus, ehe Mitte März mit den Playoffs die entscheidende Saisonphase beginnt. Am Sonntag empfangen die Miesbacher um 18 Uhr die Schongau Mammuts.

Obwohl auch in diesem Jahr keine Faschingsfeiern und -umzüge stattfinden, will man beim TEV die närrische Zeit nicht ganz in Vergessenheit geraten lassen. Am Faschingssonntag werden deshalb am Eingang zum Stadion kostenlose Faschingskrapfen verteilt. Zuschauer, die in Verkleidung erscheinen, erhalten zudem einen Gutschein für ein Freigetränk.

Doch das Sportliche soll nicht in den Hintergrund rücken. Die Miesbacher spielen eine starke Aufstiegsrunde und gewannen abgesehen von der Niederlage in Kempten bislang alle ihre Partien nach regulärer Spielzeit. Beim Hinspiel in Schongau bekamen die Zuschauer zwar kein sonderlich hochklassiges Match zu sehen, am Ende zählte aber auch hier das Ergebnis und dieses sprach mit 4:1 deutlich für den TEV. Dennoch sind die Schongauer bislang einer der positiven Überraschungen der Saison. Die besten Scorer in Reihen der Gäste sind Matthias Müller mit zehn Zählern aus acht Partien sowie Jason Lavallée und Roman Tomanek mit jeweils neun Scorerpunkten.

Baindl: Defensiv diszipliniert spielen

Mit einem ähnlichen Ergebnis wie beim Hinspiel könnte man im Miesbacher Lager am Sonntag gut leben, schließlich arbeiten Kapitän Florian Feuerreiter und seine Teamkollegen auf ein echtes Endspiel um den ersten Platz in der Aufstiegsrunde hin. Der TEV marschiert bislang im Gleichschritt mit dem EHC Klostersee an der Tabellenspitze voraus. Am kommenden Sonntag, 6. März, kommt es dann zum direkten Duell zwischen den beiden Lokalrivalen im Miesbacher Eisstadion.

Erst einmal gilt es aber, die Mammuts zu knacken, und dies wird kein Selbstläufer. Die Schongauer haben mit acht Punkten aus acht Spielen noch Chancen auf den vierten Tabellenplatz und wären damit ein möglicher Gegner im Playoff-Halbfinale. „Schongau ist ein gefährlicher Gegner. Wann man sie spielen lässt, schießen sie viele Tore. Wir müssen defensiv sehr diszipliniert spielen und unsere Chancen nutzen. Schließlich wollen wir daheim wieder drei Punkte holen“, gibt Trainer Michael Baindl die Richtung vor.

Baindl froh über normale Trainingswoche

In Sachen Aufstellung hat er aktuell die Qual der Wahl. Lediglich hinter dem Einsatz der beiden Routiniers Dusan Frosch und Patrick Asselin steht noch ein Fragezeichen. Den Trainingsbetrieb haben beide wieder aufgenommen.

Während der Woche bereitete Baindl seine Schützlinge auf die anstehenden Aufgaben vor. „Es war die erste normale Trainingswoche seit Beginn der Aufstiegsrunde“, freute sich Baindl über drei Trainingseinheiten ohne ein Nachholspiel. Am Dienstag trainierten die Kreisstädter unter anderem Zwei-gegen-zweit-Situationen, am Mittwoch ging es um das Spielverständnis innerhalb der Reihen, ehe am Donnerstag an den Special Teams gearbeitet wurde. Dies gilt es am Sonntag aufs Eis zu bringen. Vielleicht wartet ja nach dem Schlusspfiff faschingsgemäß ein Konfettiregen auf die Miesbacher. ts