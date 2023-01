TEV empfängt Amberg: Vorgeschmack auf die Playoffs

Teilen

Fast der komplette Kader steht TEV-Trainer Michael Baindl im Heimspiel gegen den ERSC Amberg zur Verfügung. Nur Bobby Slavicek kann nicht auflaufen. © Christian Scholle

Der TEV Miesbach empfängt den ERSC Amberg zum Spitzenspiel in der Eishockey-Bayernliga und kann die Vorrunden-Meisterschaft perfekt machen.

Miesbach – Ein Sieg fehlt den Cracks des TEV Miesbach noch, dann haben sie den Titel des Vorrundenmeisters in der Bayernliga in der Tasche. Doch diese drei Punkte gilt es erst einmal einzufahren. Am Freitag empfangen die Kreisstädter um 20 Uhr den ERSC Amberg im heimischen „Mia helfn zam“-Stadion.

Die Oberpfälzer liegen aktuell auf Platz vier, mit einem Spiel und fünf Punkten weniger als der TEV. Bei einer Niederlage könnte es also an der Tabellenspitze noch einmal richtig eng werden. Im Hinspiel setzten sich die Wild Lions nach einem ausgeglichenen und spannenden Duell mit 3:2 nach Penaltyschießen durch. Auch am Freitagabend erwartet die Zuschauer eine enge Kiste. „Das Spiel wird sicherlich Playoff-Charakter haben. Es geht um Platz eins und der ist unser Ziel. Dafür haben wir die ganze Vorrunde über hart gearbeitet“, erklärt TEV-Trainer Michael Baindl.

Zudem haben die Miesbacher nach der deutlichen 4:10-Heimniederlage gegen Buchloe in der Vorwoche, es war die erste Schlappe der Saison vor heimischer Kulisse, auch vor den eigenen Fans noch etwas gutzumachen. Die Zuschauer werden am Freitagabend ebenfalls gefordert sein, denn aus Amberg hat sich ein Fanbus angekündigt. So darf nicht nur auf dem Eis, sondern auch auf den Rängen bereits für die entscheidende Saisonphase geprobt werden.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

TEV-Kader fast komplett

Da kommt es gerade recht, dass die Hausherren bis auf Bobby Slavicek, der sich nach seiner Operation am Syndesmoseband im Aufbautraining befindet, komplett ins Spiel gehen werden, sofern keine kurzfristigen Absagen mehr hinzukommen. Das Miesbacher Tor wird im Spitzenspiel Anian Geratsdorfer hüten, Timon Ewert sitzt als Back-up auf der Bank. Lukas Kögl und Kilian Mühlpointner werden die SG Schliersee/Miesbach 1b beim wichtigen Spiel in Selb unterstützen. Dafür steht erstmals Florian Heiß nach seinem langen Ausfall wieder zur Verfügung. Er wird mit Alexander Thyroff und Maximilian Meineke die vierte Sturmreihe bilden. Auch Sebastian Deml ist wieder fit für volle Einsatzzeiten, er verteidigt neben Stefan Mechel. Alexander Kirsch, der seine Erkrankung auskuriert hat, wird an der Seite von Andreas Nowak auflaufen, das dritte Verteidigerpaar bilden Matthias Bergmann und Kapitän Johannes Bacher.

Während der Woche galt der Fokus im Training wieder der Vorbereitung auf die Zwischenrunde. Mit zusätzlichen Kraft- und Intervall-Einheiten abseits der Eisfläche schoben die TEV-Cracks Extra-Schichten. „Amberg ist eine Mannschaft, die extrem gut defensiv arbeitet. Sie machen den Raum vor dem eigenen Tor sehr eng. Wir müssen also unsere Verteidiger in die Angriffe mitnehmen, zum Tor gehen und den Körper vor das Tor bringen. Um zu gewinnen, müssen wir gegen Amberg die dreckigen Tore schießen“, erwartet Baindl einen Kampf auf Biegen und Brechen.

TEV will Favoritenrolle untermauern

Die Gäste aus der Oberpfalz kassierten am vergangenen Wochenende bei der 1:2-Niederlage nach Verlängerung in Kempten die erste Pleite nach neun Siegen am Stück und kommen mit breiter Brust an die Schlierach. Marco Pronath und Felix Köbele sind die punktbesten Spieler der Wild Lions, die es aus dem Spiel zu nehmen gilt.

Mit dem nötigen Einsatz und Kampfgeist sowie etwas Glück und den Fans im Rücken gilt es für die Miesbacher nun also, ihre Favoritenrolle in der bayrischen Top-Liga mit einem Heimsieg zu untermauern und sich gleichzeitig mit dem Titel des Vorrundenmeisters zusätzliches Selbstvertrauen für die nächsten Wochen zu holen. ts