TEV Miesbach empfängt TSV Erding: Aufstieg noch kein Thema

Eishockey Verzahnungsrunde

von Thomas Spiesl schließen

Die Wunden der Oberliga-Saison sind beim TEV Miesbach noch nicht ganz verheilt. Deshalb beschäft er sich momentan auch noch nicht mir dem Aufstieg. Heute ist zunächst der TSV Erding zu Gast.

Miesbach – Trotz der beiden Niederlagen gegen den SC Riessersee am vergangenen Wochenende kann der TEV Miesbach voll Selbstvertrauen ins vorentscheidende Wochenende gehen. Am heutigen Freitag um 20 Uhr steigt das Heimspiel gegen den TSV Erding, am Sonntag geht es zum EHC Königsbrunn. „Die Stimmung im Team ist gut, auch wenn wir etwas enttäuscht sind, dass es gegen Garmisch nicht zu Punkten gereicht hat“, sagt Trainer Peter Kathan. „Aber die Leistung war beide Male gut, und jetzt kommen zwei ganz wichtige Partien auf uns zu. Das Team ist super drauf, und jetzt wollen wir auch etwas erreichen.“

Beide Gegner am Wochenende sind bereits etwas abgeschlagen, sodass der TEV der Favorit ist. Schließlich liegen die Miesbacher auch weiterhin auf Platz zwei der Tabelle der Verzahnungsrunde zwischen Eishockey-Oberliga und Bayernliga. Doch die Abstände sind gering, der Siebte hat nur drei Zähler Rückstand auf den zweiten Aufstiegsplatz.

Als Tabellenzweiter müssen sich die Miesbacher langsam auch wieder mit dem Thema Aufstieg befassen. Doch die Verantwortlichen wollen erst einmal die nächsten beiden Begegnungen abwarten. „Die psychischen und körperlichen Wunden der letzten Oberliga-Saison sind noch nicht ganz verheilt“, meint Stefan Moser, Zweiter Vorsitzender des TEV. „Wir setzen uns mit diesem Thema erst auseinander, wenn es so weit ist.“ Die Spiele gegen Garmisch hätten gezeigt, dass der TEV näher an der Oberliga dran ist als noch vergangene Saison. „Aber es fehlt immer noch an Qualität“, sagt Moser.

Noch sieht der Zweite Vorsitzende keine Notwendigkeit, etwas zu entscheiden. Das bevorstehende Wochenende soll zeigen, ob es der Mannschaft gelingt, nach den beiden Niederlagen wieder aufzustehen und zurückzukommen. „Schließlich sind die Teams in der Tabelle recht eng beisammen“, erklärt Moser.

Das offizielle Ziel sind jetzt erst einmal die Playoffs um die Bayerische Meisterschaft. Den Einzug schaffen die besten vier Bayernligisten der Abschlusstabelle. Die beiden Oberligisten, SC Riessersee und EHC Waldkraiburg, dürfen nicht mitspielen. „Der Großteil unseres Teams hat noch keine Playoff-Erfahrung“, sagt Moser. „Wir haben die Möglichkeit, einen Titel zu holen.“ Für die Spieler sei das auf jeden Fall reizvoll. „Ich hoffe, für die Zuschauer auch.“

Gegen Erding sollten die Miesbacher auf jeden Fall wieder punkten. In der Vorrunde gelang das bereits zwei Mal – der TEV holte fünf von sechs möglichen Zählern, doch beide Partien waren eng. Auch das Hinspiel der aktuellen Runde in Erding entschieden die Kreisstädter mit 7:4 für sich. „Wir wollen daheim auf jeden Fall punkten“, sagt Trainer Kathan. „Erding ist schlecht gestartet, hat jetzt aber zu seiner Form gefunden. Das wird sicher ein gutes und spannendes Spiel.“

Personell sieht es beim TEV gut aus, sogar Stephan Stiebinger hat das Training wieder aufgenommen. Ob er bereits auflaufen kann, entscheidet sich kurzfristig. Einzig Keeper Timon Ewert ist bis heute krank geschrieben, sodass Anian Geratsdorfer zwischen den Pfosten stehen wird.

Das Thema Aufstieg sei in der Kabine noch kein Thema, sagt Kathan. „Unser Ziel sind die Playoffs, alles andere ist Zugabe.“ Sollte sein Team den Aufstieg schaffen, müsse der Vorstand überlegen, ob in der Oberliga gespielt wird. Kathan: „Aber jetzt wollen wir erst einmal jedes Spiel gewinnen.“ ts