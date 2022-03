Baindl vor Waldkraiburg: „Brauchen guten Abschluss“

Michael Baindl plant mit vier Sturmreihen. © Thomas Plettenberg

Im vorletzten Spiel der Bayernliga-Aufstiegsrunde empfängt der TEV Miesbach den EHC Waldkraiburg. Der Fokus liegt aber bereits auf den Playoffs.

Miesbach – Zwei Heimspiel warten zum Abschluss der Bayernliga-Aufstiegsrunde auf den TEV Miesbach. Am heutigen Freitag empfangen die Kreisstädter den EHC Waldkraiburg, am Sonntag den ESC Kempten. Mit Blick auf die Tabelle sind beide Partien bedeutungslos, der TEV wird die Aufstiegsrunde hinter dem EHC Klostersee auf Rang zwei abschließen – zu groß ist der Rückstand von sechs Punkten und 22 Treffern beim Torverhältnis.

„Wir haben jetzt zwei Spiele in Folge verloren und in sieben Tagen beginnen die Playoffs. Wir brauchen einen guten Abschluss der Runde und eine gute mentale Verfassung“, erklärt TEV-Trainer Michael Baindl das Ziel des Wochenendes. Die Niederlagen in Peißenberg und gegen Grafing sind jedenfalls abgehakt. Allerdings tat man sich gegen die Löwen bereits beim Hinspiel in Waldkraiburg schwer, siegte aber nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2.

In personeller Hinsicht gab es einige Hiobsbotschaften. Stephan Stiebinger fehlt gegen den EHC noch gesperrt, Timon Ewert hat sich am Training an der Hand verletzt und fällt erst einmal aus. Eine genaue Diagnose steht noch aus. Für Dusan Frosch würde ein Einsatz wegen seiner Rückenprobleme noch zu früh kommen und Routinier Sebastian Deml, der am zurückliegenden Wochenende einen Schuss abbekommen hat, muss ebenfalls passen. Dafür steht Maxi Meineke wieder zur Verfügung.

Fokus liegt schon auf den Playofffs

Baindl will trotz des dezimierten Kaders mit vier Sturmreihen spielen lassen und erklärt: „So bekommen noch einmal alle Spieler Eiszeit und wir können Energie sparen für den Start der Playoffs am nächsten Wochenende.“ So werden wieder einige Talente aus der U20 zum Einsatz kommen.

Auch beim Training während der Woche galt der Blick bereits dem Halbfinale, das am kommenden Freitag mit einem Heimspiel beginnt. Dabei wurden der Druck in der eigenen Verteidigungszone und ein geordneter Aufbau aus dem eigenen Drittel heraus simuliert. Einen besseren Test für die entscheidende Saisonphase als ein Spiel gegen den langjährigen Rivalen aus Waldkraiburg gibt es aber wohl ohnehin nicht, auch wenn sich am Tabellenbild nichts mehr ändern wird. ts