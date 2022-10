TEV Miesbach fast komplett bei abgezockten Allgäuern

Voller Einsatz wird von den Cracks des TEV Miesbach in Kempten gefragt sein, wenn Florian Heiß (r.), Thomas März (l.) und Co. drei Punkte mit an die Schlierach bringen wollen. © THOMAS Plettenberg

Auf den TEV Miesbach wartet ein schweres Auswärtsspiel in Kempten. Der Kader ist bis auf Sebastian Deml wieder komplett.

Miesbach – Nur ein Spiel hatte der TEV Miesbach am vergangenen Wochenende zu absolvieren, nachdem das Freitagsspiel beim EC Pfaffenhofen kurzfristig verschoben wurde. Beim zweiten Heimspiel der Bayernliga-Spielzeit setzte sich der TEV Miesbach ohne große Probleme mit 5:3 gegen den EHC Waldkraiburg durch. Am heutigen Freitagabend steht den Kreisstädtern eine neuerliche Bewährungsprobe bevor. Um 19.30 Uhr sind die Rot-Weißen bei den Sharks in Kempten zu Gast.

Die Hausherren haben nach vier Spielen neun Punkte auf dem Konto, einen Zähler weniger als der TEV. Nach drei Siegen in Folge setzte es für den ESC Kempten am vergangenen Sonntag gegen Schongau eine bittere 3:7-Heimpleite. Vor heimischer Kulisse wollen sich die Allgäuer also gegen den TEV rehabilitieren.

„In Kempten ist es immer schwer zu spielen. Sie haben eine sehr erfahrene Mannschaft und richtig gute Spieler in ihren Reihen. Aber sie sind nicht mehr so schnell. Daher gilt es für uns, viel Geschwindigkeit ins Spiel zu bringen“, erklärt TEV-Coach Michael Baindl. In der Tat hat Kempten zahlreiche abgezockte Cracks wie beispielsweise den Ex-TEVler Nicolas Oppenberger, Maximilian Schäffler und den 48-jährigen Eric Nadeau in den Reihen.

Ewert steht im TEV-Tor

Die Rot-Weißen können erstmals in dieser Saison fast komplett nach Kempten reisen. Einzig Sebastian Deml muss noch zwei Spiele lang seine Sperre aus der Vorsaison absitzen. Kilian Mühlpointner, der ebenfalls gesperrt war, steht genauso wieder zur Verfügung wie Florian Heiß, der seine Krankheit auskuriert hat.

„Wir werden in Kempten mit vier Sturmreihen und sieben Verteidigern auflaufen. Wir wollen von Anfang an Tempo machen und Kempten unter Druck setzen“, sagt Baindl. Heiß wird die vierte Sturmreihe als Center zwischen Alexander Thyroff und Benedikt Pölt anführen. Zwischen den Pfosten stehen wird im Allgäu, wie schon zurückliegenden Sonntag, Timon Ewert. „Er hat gegen Waldkraiburg eine solide Leistung gezeigt und wird in Kempten wieder fangen“, erläutert Baindl.

Im Training stand bei den Miesbachern am Dienstag Kraft und Ausdauer auf der Tagesordnung. Am Mittwoch bereiteten sich die Rot-Weißen mit einer Videoanalyse auf den Gegner vor. In der Abschlusseinheit wurde noch an den Feinheiten in den Special Teams gearbeitet. Das Unterzahlspiel funktionierte zuletzt schon sehr gut, das Powerplay war hingegen noch ausbaufähig. Die Vorgabe der Gäste ist klar. „Wir fahren nach Kempten, um zu gewinnen“, sagt der TEV-Coach. ts