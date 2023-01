TEV Miesbach findet mit 8:2-Sieg in Schweinfurt zurück in die Spur

Pleite abgeschüttelt: Nach der herben 4:10-Packung gegen Buchloe reagierte der TEV Miesbach (in Rot) in Schweinfurt mit einer souveränen Leistung. © Stefan Schweihofer

Der TEV Miesbach hat sich in der Eishockey-Bayernliga nach der ersten Heimniederlage der Saison am Freitag gegen Buchloe (wir berichteten) gut erholt präsentiert und am Sonntagabend das Auswärtsspiel bei den Schweinfurt Mighty Dogs verdient mit 8:2 gewonnen.

Die Miesbacher gingen fast mit demselben Kader in die Partie wie am Freitag. Einzig Maxi Meineke war wieder mit dabei. Zudem stand diesmal Timon Ewert zwischen den Pfosten.

Schweinfurt kam druckvoll aus der Kabine, doch der TEV hielt gut dagegen, hatte in Ewert einen starken Rückhalt und ging mit einem Doppelpack Mitte des ersten Durchgangs in Führung. Patrick Asselin und Matthias Bergmann hatten jeweils bei Vier-gegen-vier getroffen.

„Erst hat uns Timon Ewert mit starken Saves im Spiel gehalten, und wir sind dann immer besser in die Partie gekommen“, beschreibt TEV-Trainer Michael Baindl die Anfangsphase des Spiels. „Die Beine waren besser. Wir sind gut in den Forecheck gekommen und haben Druck gemacht. Deshalb war das 2:0 zur Pause auch verdient.“

Nach dem Seitenwechsel sorgte der TEV, der sich dieses Mal insbesondere defensiv wesentlich stabiler präsentierte als gegen Buchloe und weniger ins Risiko ging, schnell für klare Verhältnisse. Alexander Thyroff, Ales Furch und wiederum Asselin schraubten das Ergebnis auf 5:0 in die Höhe. Das Spiel war bei diesem Spielstand also bereits nach 24 Minuten entschieden. „Wir haben im zweiten Drittel schlau gespielt, nicht mehr viel zugelassen und riskiert. Das war eine hervorragende Teamleistung“, lobt Baindl.

Dann betrieben die Mighty Dogs ein wenig Ergebniskorrektur und erzielten ihre einzigen beiden Treffer an diesem Abend. Nach dem 1:5 gelang den Mighty Dogs in einem ihrer zahlreichen Überzahlspiele auch noch das 2:5. Doch der Sieg des TEV Miesbach geriet zu keinem Zeitpunkt mehr ernsthaft in Gefahr. Im letzten Drittel taten Andreas Nowak, Meineke und Benedikt Pölt noch etwas für das Torverhältnis und sorgten mit ihren Toren für den klaren 8:2-Auswärtssieg.

„Wir haben mit viel Tempo agiert, so wie wir eigentlich immer Eishockey spielen wollen“, stellt Baindl fest. „Jetzt arbeiten wir unter der Woche weiter, denn in zwei Wochen müssen wir topfit sein, wenn die Zwischenrunde beginnt.“

Durch die zeitgleiche Niederlage von Königsbrunn, das am Freitag aufgrund der besseren Tordifferenz vorübergehend die Tabellenführung übernommen hatte, eroberte sich der TEV dank der drei Punkte zugleich die Tabellenspitze zurück. Nun wartet eine harte Trainingswoche auf die TEV-Cracks, denn Baindl hat die Zügel im Rahmen der Vorbereitung auf die Zwischenrunde bereits vergangene Woche angezogen. Am nächsten Freitag steigt dann das Top-Spiel zu Hause gegen den ERSC Amberg. Mit einem Heimsieg können die Miesbacher die Vorrundenmeisterschaft bereits perfekt machen.