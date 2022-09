Nachwuchsarbeit des TEV Miesbach von Erich Kühnhackl ausgezeichnet

Den Goldenen Puck übergaben Erich Kühnhackl (3.v.l.) und Winfried Nusser an den TEV Miesbach mit (v.r.) Drittem Vorsitzenden Sebastian Höck, Zweitem Vorsitzenden Oliver Back, Markus Pflügl und Vorsitzenden Stefan Moser. © Privat

Der TEV Miesbach ist für seine Jugendarbeit von der deutschen Eishockey-Legende Erich Kühnhackl ausgezeichnet worden.

Miesbach – Gleich in doppelter Hinsicht war der TEV Miesbach am vergangenen Wochenende der große Gewinner: Die Kreisstädter wurden von der Erich-Kühnhackl-Stiftung für die beste Nachwuchsarbeit 2021 ausgezeichnet. Vor der Preisverleihung gewannen Stefan Moser und Markus Pflügl zudem das Golfturnier in Kitzbühel. Die mit 5000 Euro Preisgeld dotierte Ehrung wird jedes Jahr im Rahmen des sogenannten Hockey Classic Golfturniers vergeben. Bei der 31. Vergabe des Goldenen Pucks war der TEV der große Sieger.

Vor der Preisverleihung am Abend wurde im Golfclub Eichenheim in Kitzbühel im Zweier-Scramble-Modus erst einmal abgeschlagen. Für den TEV traten die beiden Duos Moser/Pflügl und Oliver Back/Sebastian Höck an. Neben Erich Kühnhackl waren zahlreiche ehemalige Eishockeyspieler und Sponsoren mit dabei. Das Team Back/Höck schrammte nur einen Punkt am Podium vorbei und landete in der Netto-Wertung auf Platz fünf. Die Brutto-Wertung entschied das Duo Moser/Pflügl für sich und nahm damit nicht nur den Goldenen Puck, sondern auch noch den Turniersieg mit ins Oberland.

Vorsitzender Moser dankt vor allem Jugendleiterin Meineke

Am Abend wurden im Rasmushof in Kitzbühel die besten Nachwuchsspieler des Jahrgangs 2006 auf den Positionen Torwart, Verteidiger und Stürmer verliehen. Zudem wurde der Verein mit der besten Nachwuchsarbeit geehrt. Geehrt wurden die U17-Nationalspieler Erik Eder (Torwart/Nürnberg), Max Hense (Verteidiger/Krefeld) und Tobias Schwarz (Stürmer/Landshut). Die Auszeichnung für die beste Nachwuchs-Arbeit durfte der TEV entgegennehmen.

Kühnhackl überreichte Moser den Goldenen Puck, eine Urkunde sowie den Siegerscheck. Die Miesbacher bedankten sich bei allen, die diese Auszeichnung ermöglicht hatten. „Unser besonderer Dank gilt Jugendleiterin Özlem Meineke für ihren langjährigen und sehr engagierten Einsatz für den Nachwuchs des TEV“, sagte Moser.

Auch Nachbarvereine profitieren

Letztlich trugen Projekte wie die Eislaufschule in den Ferien, die frühe Eisbereitung und die Vereinsarbeit während der Corona-Zeit zur Auswahl der Miesbacher bei. Auch die energetische Sanierung des „Mia helfn zam“-Stadions spielte eine große Rolle. So hatten die Miesbacher durch die frühe Eisbereitung den Nachbarklubs aus Rosenheim, Bad Aibling und Ottobrunn die Möglichkeit gegeben, ihren Nachwuchs in Miesbach früh aufs Eis zu schicken. Die Nachwuchsarbeit des Teams um die beiden hauptamtlichen Nachwuchs-Trainer Zdenek Travnicek und Dusan Frosch trägt also nicht nur auf dem Eis Früchte.

Bei Live-Musik und einer großen Tombola zugunsten der Erich-Kühnhackl-Stiftung ließen die Miesbacher den Abend gemütlich ausklingen. „Ein großes Dankeschön an alle Mitwirkenden im Verein. Ohne den Zusammenhalt beim TEV wäre diese Auszeichnung nicht möglich gewesen“, freute sich Moser. ts