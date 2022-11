TEV gewinnt auch das Top-Spiel in Peißenberg

3:2 nach Verlängerung

Von Thomas Spiesl

Der TEV Miesbach gewinnt auch das Top-Spiel in Peißenberg und setzt sich an der Tabellenspitze etwas ab.

Miesbach – Der TEV Miesbach hat nach dem Heimsieg gegen Ulm (4:3 nach Verlängerung) auch das zweite Top-Spiel des Wochenende gewonnen. Beim TSV Peißenberg lieferten die Kreisstädter eine ordentliche Leistung ab und setzten sich mit 3:2 durch, ebenfalls nach Verlängerung durch. Damit steht der TEV weiterhin an der Tabellenspitze der Bayernliga, der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Ulm beträgt bereits sechs Zähler. Allerdings haben der Dritte Königsbrunn (sieben Punkte Rückstand) und der Vierte Schongau (acht Punkte) noch Nachholspiele in der Hinterhand.

Die Zuschauer in Peißenberg, darunter etwa 30 mitgereiste Miesbacher, bekamen von Beginn an ein hart umkämpftes Spiel zu sehen. Beide Teams leisteten sich einige Strafzeiten, was durch die kleinliche Regelauslegung der Schiedsrichter begünstigt wurde. Keeper Anian Geratsdorfer musste sich einige Male strecken, um einen Rückstand zu verhindern, auf der anderen Seite scheiterten Stefano Rizzo und Andreas Nowak im Powerplay. Eine unnötige Hinausstellung leitete das 1:0 für die Miners ein. Dejan Vogl tankte sich in Überzahl durch und ließ Geratsdorfer keine Abwehrchance. Mit diesem Spielstand ging es auch in die erste Drittelpause.

Der TEV kam gut aus der Kabine und glich nach fünf Minuten aus. Max Hüsken fälschte einen Schlenzer von Alexander Kirsch zum 1:1 ab. Doch Peißenberg legte postwendend wieder vor. Nach einer starken Kombination über den Ex-Miesbacher Nico Fissekis traf Dominic Krabbat zum 2:1. Überzeugen konnten die Kreisstädter anschließend in Unterzahl, nachdem Hüsken eine diskutable Fünf-Minuten-Strafe kassiert hatte. Stefan Mechel kratzte die Scheibe einmal von der Linie, ansonsten stand der TEV gut und ließ nur wenige Schüsse zu. Kurz vor der Pause hatten die Miesbacher in doppelter Überzahl die Möglichkeit auszugleichen, doch das Powerplay funktioniert aktuell noch nicht nach Wunsch von Coach Michael Baindl.

Felix Feuerreiter erzielt Siegtreffer

So dauerte es im Schlussdrittel weitere fünf Minuten, bis der Ausgleich fiel. Michael Grabmaier tankte sich auf der rechten Außenbahn durch und überwand den verdutzten TSV-Keeper Korbinian Sertl durch die Beine zum 2:2. Im weiteren Verlauf hatten beide Teams Chancen auf den Siegtreffer. Dank der beiden starken Torhüter fielen aber in der regulären Spielzeit keine weiteren Treffer.

Die Entscheidung musste also, wie schon am Freitag gegen Ulm, in der Verlängerung fallen. Die Miesbacher spielten sich von Beginn an in der Angriffszone fest und letztlich war es Felix Feuerreiter, der dem TEV mit einem trockenen Handgelenkschuss in den Winkel den Zusatzpunkt sicherte.

„Wir hatten eine harte Woche mit fünf Spielen in zehn Tagen. Das zehrt an den Kräften, aber wir haben wieder einen Weg gefunden, um das Spiel zu gewinnen. Unser Unterzahl war hervorragend, wir haben viele Schüsse geblockt“, resümierte Baindl. „Ein Sonderlob hat sich die Pölt-Reihe verdient, die seit Wochen sehr gutes und einfaches Eishockey spielt. Wir haben aktuell einfach ein Quäntchen mehr Glück, als der Gegner und wollen auf dieser Erfolgswelle weitersurfen.“ Für den TEV war es bereits der achte Erfolg in Serie.

Am Freitag wartet bereits das nächste Spitzenspiel zu Hause gegen den Tabellenvierten aus Schongau auf die Miesbacher.

TSV Peißenberg – TEV Miesbach 2:3 n.V. (1:0/1:1/0:1/0:1)

TEV: Geratsdorfer (Ewert) - Bacher, Mechel, Bergmann, Kirsch, Nowak, Deml - März, Hüsken, Heiß, Grabmaier, Endress, Feuerreiter, Rizzo, Thyroff, Furch, Pölt, Slavicek.

Torfolge: 1:0 (19.) Vogl (Frankenberg, Ebentheuer) 5-4 PP, 1:1 (25.) Hüsken (Kirsch, Pölt), 2:1 (25.) Krabbat (Fissekis, Malzatzki), 2:2 (45.) Grabmaier (Kirsch, Rizzo), 2:3 (64.) Feuerreiter (Slavicek, Bergmann).

Strafen: TSV 18 - TEV 23.

Zuschauer: 645.