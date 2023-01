TEV Miesbach gewinnt gegen Amberg und ist Vorrundenmeister

Teilen

Erstmals in Führung gingen die Miesbacher kurz vor Ende des zweiten Drittels. Thomas März (M.) staubte im zweiten Nachschuss ab – zur Freude von Benedikt Pölt (l.) und Max Hüsken (r.). © CHRISTIAN SCHOLLE

Mit einem 3:2-Sieg im Top-Spiel gegen den ERSC Amberg fährt der TEV Miesbach die Hauptrunden-Meisterschaft in der Eishockey-Bayernliga ein.

Miesbach – Der TEV Miesbach hat sich zwei Spieltage vor Ende der Hauptrunde in der Eishockey-Bayernliga den Titel des Vorrundenmeisters gesichert. In einem echten Top-Spiel setzten sich die Kreisstädter gegen den ERSC Amberg im heimischen „Mia helfn zam“-Stadion verdient mit 3:2 durch und sind nun nicht mehr vom Platz an der Sonne zu verdrängen.

Bis auf Bobby Slavicek und den kurzfristig ausgefallenen Anian Geratsdorfer konnte Trainer Michael Baindl gegen die Oberpfälzer aus dem Vollen schöpfen. Dies sollte sich auszahlen, denn die Miesbacher agierten mit vier Reihen, während die Gäste vor allem im letzten Durchgang fast ausschließlich mit zwei Sturmreihen spielten. Matchwinner war neben dem starken TEV-Keeper Timon Ewert dieses Mal Ales Furch, der mit einer Willensleistung den entscheidenden Treffer zum 3:2-Endstand markierte.

Wie erwartet gingen die Gäste sehr defensivorientiert in die Begegnung. Die Miesbacher hatten im ersten Durchgang deutlich mehr Scheibenbesitz und die besseren Möglichkeiten. Der Treffer wollte aber nicht fallen, was auch ein Verdienst des starken Amberger Keepers Timon Bätge war. So kam es, wie es kommen musste: Die nordamerikanische Paradereihe der Wild Lions traf bei einem schnell ausgespielten Konter zum 1:0.

Furch erzielt entscheidenden Treffer

Auch im zweiten Abschnitt waren die Miesbacher tonangebend, doch Amberg kam immer wieder zu guten Möglichkeiten. Der Ausgleich ließ lange auf sich warten. Nach knapp 34 Minuten war es schließlich Maximilian Meineke, der zum 1:1 traf. Die erstmalige Miesbacher Führung kam dann durch einen „dreckigen Treffer“ zustande, wie es Coach Michael Baindl vor der Partie gefordert hatte. Matthias Bergmann verzögerte an der blauen Linie clever, seinen Schlenzer konnte Bätge nicht festhalten und Thomas März staubte im zweiten Nachschuss zum 2:1 ab.

Die Miesbacher hatten weiterhin die besseren Chancen, unter anderem wurde ein vermeintlicher Treffer von Nick Endress nicht anerkannt. Ob der Puck die Linie überquert hatte, konnte nicht aufgelöst werden. Zudem scheiterte Alexander Kirsch an der Latte. Amberg gab sich aber noch längst nicht geschlagen und als sich der erste Sturm der Gäste einmal im Miesbacher Drittel festsetzen konnte, fiel zu Beginn des Schlussabschnitts der Ausgleich zum 2:2, wobei Ewert chancenlos war.

Der TEV drückte auf den Siegtreffer, konnte aber vereinzelte Konter der Gäste nicht unterbinden. So war es letztlich Furch, der erst abzog und dann den Nachschuss selbst zum 3:2 verwertete. In der Schlussphase spielten die Miesbacher dann clever die Zeit herunter und ließen nichts Nennenswertes mehr zu. Ein Sonderlob verdienten sich nicht nur die Hausherren für ihre geduldige und clevere Spielweise, sondern auch die Schiedsrichter, die das Spiel weitgehend laufen ließen und so ihren Anteil an einem echten Spitzenspiel hatten. Baindl hatte also nicht zu viel versprochen, als er im Vorfeld einen „Vorgeschmack auf die Playoffs“ angekündigt hatte.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

Merkwürdiger Modus in der Zwischenrunde

Nach der Partie zeigte sich der TEV-Coach rundum zufrieden mit der Vorstellung seiner Schützlinge. „Amberg ist extrem tief gestanden und es war schwer, durchzukommen. Wir hatten am Ende 50 zu 25 Schüsse und haben das Spiel in meinen Augen über 60 Minuten dominiert. Wir arbeiten momentan während der Woche hart auf die Zwischenrunde hin und es ist schön, nach 28 Spieltagen auf dem ersten Platz zu stehen. Auch wenn das in der Bayernliga leider nicht viel wert ist“, erklärte Baindl im Hinblick auf den merkwürdigen Modus, der vorgibt, dass in der Zwischenrunde alle Teams bei Null beginnen.

Am Freitag wartet noch das letzte Heimspiel gegen den EV Pegnitz, ehe Anfang Februar die Meisterrunde beginnt. Die Miesbacher werden auf den Vierten, Sechsten und Achten der Hauptrunde treffen.

TEV Miesbach – ERSC Amberg 3:2 (0:1/2:0/1:1)

TEV: Ewert (Mühldorfer) - Bacher, Mechel, Bergmann, Kirsch, Nowak, Deml - März, Heiß, Grabmaier, Endress, Meineke, Asselin, Feuerreiter, Rizzo, Thyroff, Furch, Hüsken, Pölt.

Torfolge: 0:1 (9.) S. Campbell (T. Campbell, Mennear), 1:1 (34.) Meineke (Rizzo, Pölt), 2:1 (40.) März (Hüsken, Pölt), 2:2 (45.) S. Campbell (T. Campbell), 3:2 (53.) Furch (Grabmaier, Kirsch).

Strafen: TEV 4 - ERSC 6.

Zuschauer: 358.