TEV Miesbach gewinnt zähes Derby in Geretsried

Auf TEV-Keeper Anian Geratsdorfer war im Derby in Geretsried erneut Verlass. Er hielt die Miesbacher im Schlussdrittel in Führung. © Thomas Plettenberg

Es war das erwartet schwere Spiel, für den TEV Miesbach zählen nach dem 5:3-Sieg in Geretsried nur die drei Punkte.

Miesbach – Hauptsache drei Punkte lautet das Fazit beim TEV Miesbach nach dem Derby gegen die River Rats Geretsried. Wie erwartet, taten sich die Kreisstädter beim 5:3-Sieg im Nachbar-Landkreis schwer. „Wir haben richtig schlecht begonnen und waren im ersten Drittel nur körperlich anwesend. Bei uns war der unbedingte Wille noch nicht so da“, erklärte TEV-Trainer Michael Baindl.

Vor knapp 400 Zuschauern, darunter etwa 50 Miesbacher, begannen die TEV-Cracks eigentlich gut. In Führung gingen allerdings die Heimischen, als nach drei Minuten ein Handgelenkschuss hinter Keeper Anian Geratsdorfer einschlug. Es war der erste Abschluss der Gastgeber, die fortan ebenbürtig waren. Was auch daran lag, dass der TEV nicht zu seinem Spiel fand. Ales Furch hatte den Ausgleich auf dem Schläger, scheiterte aber an ESC-Keeperin Johanna May. Das folgende Powerplay der Miesbacher war nicht druckvoll genug. Auf der Gegenseite war Geratsdorfer bereits geschlagen, doch Florian Heiß klärte auf der Linie. Michael Grabmaier hatte noch die beste Chance auf das 1:1, doch er scheiterte genau wie wenig später Felix Feuerreiter.

Gegen Drittelende und zu Beginn des zweiten Durchgangs mussten die Miesbacher eine doppelte Unterzahl überstehen, was ohne größere Probleme gelang. Dann übernahm der TEV das Kommando, spielte sich im Geretsrieder Drittel fest und glich aus. Matthias Bergmann tunnelte May, die auf einen Querpass auf Feuerreiter spekuliert hatte. Die Miesbacher blieben weiter am Drücker, bis sie sich erneut durch eine unnötige Hinausstellung selbst das Leben schwer machten. Thomas März hatte für einen harten Check im Angriffsdrittel zurecht eine Fünf-Minuten-Strafe kassiert. Wenige Sekunden später nutzte Geretsried die Überzahl zum 2:1, doch Ales Furch eroberte sich die Scheibe an der gegnerischen blauen Linie und vollendete sein Solo postwendend per Shorthander zum 2:2.

Geratsdorfer hält TEV vorne

Fast wäre der TEV in Unterzahl sogar in Führung gegangen, als bei einer Bogenlampe der Pfosten für die Hausherren rettete. So konnte Geretsried mit einer Zwei-auf-eins-Situation in Überzahl erneut vorlegen. Bei einem Schlenzer von Andreas Nowak hatte May noch Fortuna auf ihrer Seite, als Nick Endress nach starkem Querpass von Bobby Slavicek zum 3:3 einschoss, war sie machtlos.

So musste die Entscheidung im Schlussdrittel fallen und hier konnte sich Geratsdorfer auszeichnen, als er einen Penalty parierte. Im Gegenzug hatte der TEV das Glück auf seiner Seite, als März die Torhüterin des ESC von hinten anschoss und die Scheibe zum 4:3 über die Linie trudelte. Fortan ging es hin und her: Der TEV versäumte es, den Sack zuzumachen, hatte es aber auch einige Male Geratsdorfer zu verdanken, dass Geretsried kein weiterer Treffer gelang. Furch entschied das Duell zwei Minuten vor Ende mit einem Schuss ins leere Geretsrieder Tor zum 5:3-Endstand.

„Wir haben ab dem zweiten Drittel dominiert, nach der unnötigen Strafe wurde das Spiel wild und beide Keeper haben stark gehalten. Am Ende hatten wir mehr Glück als Geretsried, aber wir waren schon die spielerisch stärkere Mannschaft. Daher war der Sieg auch verdient“, resümierte Baindl das Derby.

Nachholspiel in Pfaffenhofen

Die Pause des TEV Miesbach ist nach den beiden Spielen des Wochenendes kurz. Bereits an Allerheiligen am Dienstag (17.30 Uhr) reisen die Kreisstädter nach Pfaffenhofen. Dort wird das ausgefallene Bayernliga-Spiel von vor zwei Wochen nachgeholt. Damals hatten die Hausherren aufgrund zahlreicher Erkrankungen um eine Verlegung gebeten, der die Miesbacher zustimmten. Die Vorzeichen sind klar: Der TEV reist als Aufstiegsaspirant zum Tabellenletzten und alles andere als ein klarer Sieg wäre eine Enttäuschung. Ein Wiedersehen mit seinen ehemaligen Teamkollegen gibt es in Pfaffenhofen für TEV-Neuzugang Nick Endress, der bis seinem Wechsel bei den Pfaffenhofenern unter Vertrag stand. ts

ESC Geretsried - TEV Miesbach 3:5 (1:0/2:3/0:2)

TEV: Geratsdorfer (Ewert) - Bacher, Mechel, Mühlpointner, Bergmann, Kirsch, Nowak - März, Hüsken, Heiß, Grabmaier, Endress, Deml, Feuerreiter, Rizzo, Thyroff, Furch, Pölt, Slavicek.

Torfolge: 1:0 (3.) Hochstrasser (Harrer, Bursch), 1:1 (27.) Bergmann (Slavicek, Feuerreiter), 2:1 (30.) Horvath 5-4 PP, 2:2 (30.) Furch (Nowak) 4-5 SH, 3:2 (32.) Bursch (Reiter, May) 5-4 PP, 3:3 (40.) Endress (Feuerreiter, Slavicek), 3:4 (46.) März, 3:5 (58.) Furch ENG.

Strafen: ESC 10 - TEV 11.

Zuschauer: 369.