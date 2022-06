TEV: Heiß verlängert – Thyroff und Mühlpointner rücken auf

Florian Heiß (r.) geht in seine zweite Spielzeit beim TEV Miesbach. © Thomas Plettenberg

Der Kader des TEV Miesbach für die Spielzeit 2022/23 nimmt weiter Form an. Mit Florian Heiß, Alexander Thyroff und Kilian Mühlpointner hat Coach Michael Baindl drei weitere Youngster im Team.

Miesbach – Gleich drei weitere Spieler kann der TEV Miesbach für den Kader der Bayernliga-Saison 2022/23 fest einplanen. Florian Heiß hält den Rot-Weißen die Treue, zudem rücken Alexander Thyroff und Kilian Mühlpointner aus dem Nachwuchs ins Herren-Team auf. Heiß war vor der vergangenen Spielzeit als Try-Out-Spieler aus Rosenheim in die Kreisstadt gewechselt. In 32 Spielen traf der 21-Jährige zweimal selbst und legte einen weiteren Treffer auf.

Mit Thyroff und Mühlpointner bekommen zwei Cracks aus dem vereinseigenen Nachwuchs eine Chance im Herrenbereich. Beide haben die gesamte Nachwuchsabteilung des TEV durchlaufen und sammelten bereits erste Erfahrung in der Bayernliga. Zudem waren beide in der zurückliegenden Spielzeit als U20-Spieler im Einsatz und spielten per Förderlizenz zusätzlich bei der DNL2-Mannschaft der Starbulls Rosenheim. Thyroff kam insgesamt elfmal in der Bayernliga für den TEV zum Einsatz und legte drei Treffer auf. Mühlpointner kam als gelernter Verteidiger fünfmal zum Einsatz und sammelte dabei einen Assist.

„Florian, Alex und Kilian sind drei sehr talentierte Spieler, die sich aber sehr unterscheiden. Heiß war letztes Mal erstmals im Kader der ersten Mannschaft und hat sich im Laufe der Saison stetig verbessert. Er hat eine sehr gute Technik und Spielübersicht“, hebt TEV-Coach Michael Baindl die Entwicklung hervor. Auch für Thyroff und Mühlpointner hat der Trainer ein Lob parat: „Thyroff ist der klassische Powerforward, mit seiner Größe und aggressiven Spielweise ist er für jeden Gegner unangenehm. Auch Mühlpointner hat sein Können schon gezeigt. Ich freue mich, alle drei im Team zu haben“, erklärt Baindl. ts