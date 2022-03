TEV Miesbach: Im letzten Heimspiel geht es um den Titel

Auf jeden einzelnen Spieler und die Fans im Miesbacher Eisstadion im Rücken wird es für den TEV gegen den EHC Klostersee ankommen. Das letzte Heimspiel des Winters könnte gleichzeitig ein entscheidendes sein. © Max Kalup

Das letzte Heimspiel der Saison des TEV Miesbach könnte ein entscheidendes sein: Der Titel des bayerischen Meisters könnte vergeben werden.

Miesbach – Das Heimspiel des TEV Miesbach gegen den EHC Klostersee am Sonntag um 18 Uhr im „Mia helfn zam“-Stadion ist das letzte der Saison 2021/22. Im zweiten Spiel der Best-of-Three-Serie des Bayernliga-Finals mit Grafing könnte nach dem Duell am Freitag bereits das entscheidende sein: Das Team, das zuerst zwei Siege auf dem Konto hat, darf sich bayerischer Meister 2022 nennen. Ein mögliches Spiel drei würde am Dienstag in Grafing stattfinden.

Auf den Meister hätten theoretisch noch Aufstiegsspiele gegen den Heilbronner EC, den Meister der Regionalliga Süd-West, gewartet. Die Heilbronner verzichten aber auf die Aufstiegsspiele. Damit ist der bayerische Meister zugleich der Aufsteiger in die Oberliga Süd.

800 bis 1000 Zuschauer erwartet

Die Hausherren freuen sich auf ein Duell vor großer Kulisse. 800 bis 1000 Zuschauer werden erwartet, weshalb die Verantwortlichen die Fans darum bitten, sich bereits vorab über den Online-Shop mit Tickets zu versorgen und frühzeitig ins Stadion zu kommen.

Sportlich ist bei den Miesbachern ohnehin alles im Lot. Nach den beiden klaren Halbfinal-Siegen gegen Kempten bereitete Trainer Michael Baindl das Team während der Woche auf das Forechecking der Gäste vor. Zudem stand, individuell für jede Reihe, Video-Analyse auf dem Trainingsplan. „Jeder freut sich auf das Spiel. Die Nervosität kommt erst am Spieltag, aber das ist auch gut so. Man darf alles haben, außer Angst. In einem kleinen und vollen Stadion ist es für jeden geil zu spielen. Und als Eishockey-Spieler steht man nicht so oft in einem Endspiel. Deshalb heißt es jetzt, genießen und alles zu geben“, erklärt Baindl, der bis auf Dusan Frosch auf den vollen Kader zurückgreifen kann. Die Hausherren werden wie zuletzt mit vier Sturmreihen beginnen, um den Gegner müde zu spielen. „Gegen Kempten hat das sehr gut funktioniert“, sagt Baindl.

Fans können Faktor sein

Allerdings wartet nun ein anderes Kaliber. Klostersee beendete Vor- und Aufstiegsrunde auf Platz eins, beide Male folgte der TEV auf Rang zwei. „Grafing ist schwer zu lesen. In der Aufstiegsrunde haben wir auswärts gewonnen und zu Hause nach zwei Dritteln mit 4:1 geführt, dann waren wir zu passiv. Dieses Mal müssen wir über 60 Minuten bereit sein“, fordert der TEV-Coach.

Schlüssel zum Sieg kann es mehrere geben: Zum einen die Torhüter, beim TEV wird Anian Geratsdorfer zwischen den Pfosten stehen, gefolgt von der Defensive. „Wir müssen hart und fair spielen. Die Disziplin ist sehr wichtig, aber da haben wir ausreichend Erfahrung im Kader“, gibt sich Baindl optimistisch. Ein wichtiger Faktor werden auch die Fans sein, dieser Punkt spricht am Sonntag für die Miesbacher. Auch die TEV-Anhänger könnten also Anteil am dritten Titel der jüngeren Geschichte haben.