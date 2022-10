TEV Miesbach in Amberg gefordert

Die Kadertiefe und -breite zählen zu den Stärken des TEV Miesbach in der Bayernliga. © Thomas Plettenberg

Im zweiten Auswärtsspiel der Saison ist der TEV Miesbach bei traditionell heimstarken Ambergern gefordert.

Miesbach – Ein schweres Auswärtsspiel wartet am Sonntag auf den TEV Miesbach. Die Kreisstädter sind um 18.30 Uhr beim ERSC Amberg zu Gast. Die Wild Lions mussten sich zum Auftakt nach einer spannenden Partie dem ESC Kempten mit 1:2 geschlagen geben. Das Stadion am Amberger Schanzl soll dennoch auch heuer zur Festung werden.

TEV-Trainer Michael Baindl erinnert sich noch an die Duelle in der vergangenen Saison. „In Amberg ist es immer extrem schwer, zu spielen. Die Stimmung ist dort gut und aufgeheizt. Amberg versucht, seinen Heimvorteil zu nutzen, darauf müssen wir vorbereitet sein. Erst einmal kein Gegentor zu kassieren und möglichst früh selbst eines zu machen, würde es uns leichter machen“, erklärt der TEV-Coach. Nicht mit dabei sein werden in Amberg Sebastian Deml und Kilian Mühlpointner (beide gesperrt) und Alexander Thyroff (verletzt). Dafür steht Matthias Bergmann wieder zur Verfügung, der beim Heimspiel am Freitag gegen Schweinfurt (bei Redaktionsschluss noch nicht beendet) aus beruflichen Gründen hatte passen müssen.

Die Miesbacher fahren nach einer starken Vorbereitung und einem gelungenen Saisonstart mit breiter Brust in die Oberpfalz. „Die Stimmung im Team ist super und auch der Teamgeist ist sehr gut. Das setzt bei allen noch ein paar Extra-Prozentpunkte frei. Jeder haut sich voll rein und arbeitet für seinen Mitspielen“, berichtet Baindl. Der TEV scheint sich also in der Favoritenrolle gut eingefunden zu haben.

Dennoch darf man die Wild Lions nicht unterschätzen. Die Amberger spielten in der vergangenen Saison eine gute Rolle in der vorderen Tabellenhälfte und haben sich im Sommer verstärkt. Neu im Kader ist beispielsweise Kanadier Tanner Campbell, zudem schlossen sich Felix und Aron Schwarz vom Oberligisten Passau den Ambergern an. Für die Miesbacher gilt es, von Beginn an konzentriert ins Spiel zu gehen und Druck aufzubauen. Dann sollten auch die Amberger zu knacken sein. „Unser Wochenend-Ziel sind sechs Punkte“, gibt sich Baindl selbstbewusst. ts