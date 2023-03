TEV ist erneut bayerischer Vize-Meister

Unterliegen auch in Spiel drei: Stefan Mechel (l.) und der TEV Miesbach.

Der TEV Miesbach muss sich erneut mit der bayerischen Vize-Meisterschaft zufrieden geben. Die Kreisstädter verloren auch das dritte Final-Duell gegen den EHC Königsbrunn.

Miesbach – Es hat nicht sollen sein für den TEV Miesbach. Die Kreisstädter kassierten im Bayernliga-Finale einen Sweep und mussten sich nach den ersten beiden Niederlagen auch im dritten Spiel in Königsbrunn geschlagen geben. Die Hausherren siegten mit 7:3 (1:0/2:1/4:2) und sicherten sich die Bayerische Meisterschaft.

Trotz der Niederlage in einer engen Finalserie können sich die Miesbacher erhobenen Hauptes in die Sommerpause verabschieden. Am Ende hatte Königsbrunn mit Spielern wie Tim Bullnheimer oder Marco Sternheimer einen Tick mehr individuelle Klasse in seinen Reihen, während beim TEV nach den Ausfällen von Sebastian Deml und Matthias Bergmann nun auch noch Patrick Asselin und Timon Ewert fehlten. Für Ewert stand Janik Engler zwischen den Pfosten, der erneut eine tadellose Leistung zeigte und hielt, was zu halten war. Für Asselin kehrte Ales Furch zurück ins Team und auch Florian Heiß war wieder mit von der Partie.

Vor 1200 Zuschauern, darunter gut 100 mitgereiste Miesbacher, starteten beide Seiten defensiv. Kein Team wollte den ersten Fehler machen und so waren die Chancen rar. Den einzigen Treffer im ersten Abschnitt markierte Sternheimer, der sich nach einem Scheibenverlust des TEV an der gegnerischen blauen Linie durchtankte und eiskalt versenkte. Im zweiten Durchgang glich Thomas März für den TEV aus. Er erkämpfte sich den Puck in Unterzahl, marschierte auf der Außenbahn durch und narrte EHC-Keeper Stefan Vajs zum 1:1. Doch Königsbrunn schlug zurück, als Max Lukes einen Abpraller verwertete. Nach einer handfesten Keilerei, aus der Niki Meier als klarer Punktsieger hervorging, stellte der EHC zehn Sekunden vor der Pause die Zeichen auf Sieg: Wieder war es die Paradereihe, die ein Drei-auf-Zwei stark ausspielte. Sternheimer nagelte den Puck unhaltbar zum 3:1 unter die Querlatte.

Für den TEV hieß es in den letzten 20 Minuten „Alles oder Nichts“. Nach dem 4:1 von Lukes schien das Spiel endgültig entschieden, doch Andreas Nowak sorgte wenig später mit dem 2:4 wieder für Hoffnung beim TEV. Doch die Hausherren machten mit dem 5:2 den Sack endgültig zu. Ales Furch traf noch zum 3:5, doch Königsbrunn legte noch ein Powerplay-Tor und ein Empty-Net-Goal zum 7:3-Endstand nach.

Am Ende sicherten sich die Pinguine den Titel. Die Miesbacher kämpften aber trotz elf Playoff-Spielen in nicht einmal vier Wochen bis zur letzten Sekunde und ließen sich zurecht von den mitgereisten Fans für eine tolle Saison feiern. ts