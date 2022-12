TEV Miesbach kann sich in Königsbrunn an der Tabellenspitze weiter absetzen

Voll konzentriert: Felix Feuerreiter und die Cracks des TEV Miesbach. © Christian Scholle

Mehr Spitzenspiel geht nicht: Der TEV Miesbach ist als Tabellenführer beim zweitplatzierten EHC Königsbrunn zu Gast.

Miesbach – Der Bayernliga-Spielplan für die letzten acht Begegnungen der Vorrunde sorgte zuletzt nicht nur bei den Vereinsverantwortlichen des TEV Miesbach für Kopfschütteln. Zwischen 23. und 30. Dezember müssen die Kreisstädter vier Spiele binnen acht Tagen absolvieren. Im gesamten Monat Januar stehen ebenfalls nur vier Partien im Terminkalender. Klar bringen die Spiele in den Weihnachtsferien höhere Zuschauererlöse für die Klubs, die Belastung ist dabei allerdings hoch. Zudem warten auf den TEV an und nach den Feiertagen gleich drei Spiele gegen Top-Teams. Am Montag sind die Miesbacher um 18 Uhr beim EHC Königsbrunn zu Gast.

Die Pinguine liegen in der Tabelle, Stand Freitagnachmittag, fünf Punkte hinter dem TEV auf dem zweiten Tabellenplatz, die Ergebnisse waren jedoch zuletzt wechselhaft. So gab es an den vergangenen beiden Wochenenden Niederlagen gegen Amberg und in Ulm. Wollen die Schwaben den Tabellenführer noch einmal angreifen, müssen sie ihr Heimspiel gegen den TEV gewinnen.

Die Miesbacher überzeugten allerdings zuletzt auf fremdem Eis und feierten klare Siege in Waldkraiburg und Schongau. „Auf uns warten in den letzten Tagen dieses Jahres die Spiele gegen Königsbrunn, Peißenberg und Ulm. Das ist ein guter Gradmesser. Danach wissen wir, wo wir genau stehen“, sagt TEV-Trainer Michael Baindl.

Kader fast vollständig

Personell sieht es bei den Gästen genau zum richtigen Zeitpunkt der Saison wieder gut aus. Lediglich die Langzeitverletzten Bobby Slavicek, Sebastian Deml und Florian Heiß stehen nicht zur Verfügung. In Königsbrunn wird auch Michael Grabmaier wieder mit dabei sein, der beim Derby gegen Geretsried am Freitag, das bei Redaktionsschluss noch nicht beendet war, aus beruflichen Gründen hatte passen müssen. Bei den Pinguinen wird erneut Anian Geratsdorfer zwischen den Pfosten spielen. „Ich will, dass die Keeper in einen Rhythmus kommen“, erklärt Baindl die Entscheidung. In den nächsten Partien wird dann wohl wieder Timon Ewert zu Einsatzzeiten kommen.

„Königsbrunn hat extrem gute Spieler mit Erfahrung in der DEL und der DEL2 in seinen Reihen. Scheinbar haben sie aktuell viele Ausfälle, aber das machte sie brandgefährlich, da dann auch die starken Spieler mehr auf dem Eis stehen“, erläutert Baindl. Entsprechend wollen die Miesbacher von der ersten Minuten an Tempo ins Spiel bringen, um die Hausherren müde zu spielen.

Sieg im Hinspiel

Das Hinspiel entschieden die Miesbacher mit 4:2 für sich und legten dabei mit drei Treffern im ersten Drittel den Grundstein. Beim zweiten Aufeinandertreffen gilt es für die Gäste nunmehr, mit Geduld zu Werke zu gehen. Wenn mit zunehmender Spieldauer bei den dezimierten Hausherren die Kräfte schwinden, werden sich die Möglichkeiten für den TEV von alleine häufen.

Das Ziel der Miesbacher ist es, mit einem Sieg in Königsbrunn die Tabellenspitze abzusichern und gleichzeitig Selbstvertrauen für das Heimduell gegen Peißenberg am Mittwoch zu tanken. ts