TEV Miesbach kann sich in Königsbrunn Vorteil verschaffen

Schon beim Bully können zwischen dem TEV Miesbach und dem EHC Königsbrunn wichtige Situationen für eine der Mannschaften entstehen. © Christian Scholle

Im zweiten Spiel der Bayernliga-Aufstiegsrunde kann sich der TEV Miesbach in Königsbrunn einen Vorteil verschaffen.

Miesbach – Der TEV Miesbach hat aktuell drei fitte Ausländer im Kader des Bayernliga-Teams. Eingesetzt werden dürfen allerdings nur zwei pro Partie. Trainer Michael Baindl nennt dies ein „Luxus-Problem“, von dem die Kreisstädter an diesem Wochenende profitieren werden. Der kanadische Torjäger Patrick Asselin war die gesamte Woche über krank und konnte nicht trainieren. Entsprechend wird er auch am Wochenende nicht zum Einsatz kommen. So darf sich Ales Furch in der Meisterrunde wieder über Eiszeit freuen. Gleich zweimal kreuzt der TEV die Schläger mit dem EHC Königsbrunn. Am heutigen Freitag um 20 Uhr ist man im Augsburger Vorort zu Gast, am Sonntag steigt das Rückspiel an der Schlierach.

Beide Teams haben am vergangenen Wochenende nur eine Partie absolviert und dabei dreifach gepunktet. Der Sieger der beiden anstehenden Duelle kann sich also an der Tabellenspitze schon etwas absetzen. „Königsbrunn checkt höher vor als Peißenberg. Wir müssen aus einer kompakten Defensive heraus unsere Angriffe aufbauen und das Spiel breit machen“, fordert Baindl, der sich in den vergangenen Tagen in der Video-Analyse intensiv mit dem Gegner auseinandergesetzt hat. „Sie haben zwei Top-Reihen, die sehr torgefährlich sind und einen richtig starken Keeper“, erklärt der TEV-Coach. Stefan Vajs stand viele Jahre in der DEL2 zwischen den Pfosten und gehört sicherlich zu den stärksten Keepern der Liga. Genau wie Timon Ewert, der erneut den Kasten des TEV hüten wird.

Nicht mit dabei sein werden in Königsbrunn Anian Geratsdorfer (gesundheitliche Probleme) und Florian Heiß (krank), Lukas Kögl wird das Landesliga-Team beim Heimspiel gegen Ottobrunn unterstützen und Kilian Mühlpointner kommt bei der U20 der Starbulls Rosenheim zum Einsatz. Somit reisten die Miesbacher, wie schon beim vergangenen Match in Peißenberg, mit sechs Verteidigern und elf Stürmern zu den Pinguinen. „Der vierte Sturm wird sicher wieder zum Einsatz kommen. Sie spielen simpel und machen einen super Job. Für uns ist das Gold wert, weil das eine Entlastung für die ersten drei Reihen ist“, sagt Baindl.

Restplätze im Fanbus

Die Miesbacher werden in Königsbrunn auch wieder auf Unterstützung von den Rängen bauen können. Ein Fanbus macht sich um 17.45 Uhr vom Miesbacher Bahnhof aus auf den Weg. Restplätze können bei Max Baumgartner unter Tel. 01 75 / 8 31 77 77 oder maxbaumgartner91@yahoo.com reserviert werden. „Die Stimmung in Peißenberg war super und das hilft der Mannschaft extrem. In Königsbrunn können wir das Duell zu einem Heimspiel machen“, sagt Baindl. Mit den Trainingsleistungen seiner Schützlinge zeigte sich Baindl ebenfalls zufrieden, sodass die Miesbacher mit breiter Brust ins zweite Auswärtsspiel in Folge gehen können.

Mit dem dominanten Auftakt beim 8:5-Sieg in Peißenberg war Baindl weitgehend zufrieden. „Wir haben aber zu viele leichte Tore kassiert und unser Unterzahl-Spiel muss besser werden“, fordert der TEV-Coach. ts