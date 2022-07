TEV Miesbach plötzlich ohne Kapitän: Florian Feuerreiter nimmt sich eine Auszeit

Teilen

Florian Feuerreiter legt seine Karriere auf Eis. © THOMAS PLETTENBERG

Eine berufliche Veränderung zwingt den TEV-Kapitän Florian Feuerreiter zum Aussetzen für voraussichtlich ein Jahr. Der Eishockey-Kapitän damit für die Bayernliga-Saison aus.

Miesbach – Der TEV Miesbach muss in der anstehenden Bayernliga-Saison ohne seinen Kapitän Florian Feuerreiter auskommen. Eine berufliche Veränderung zwingt Feuerreiter zu einer Eishockey-Pause.

Der 29-jährige Stürmer war in den vergangenen vier Spielzeiten bei den Kreisstädtern der Mann mit dem „C“ auf der Brust und ging mit seinem Kampfgeist und Einsatz stets voran. Ausgebildet wurde Feuerreiter beim ESC Holzkirchen, ehe er in den Nachwuchsbereich des Tennis- und Eissportvereins Miesbach wechselte. Dort debütierte er im Jahr 2012 in der Bayernliga und absolvierte bei den Miesbachern zudem sein freiwilliges soziales Jahr. So gehörte der Center aufgrund seiner Spielweise zu den besten Unterzahl-Spielern der Liga.

Feuerreiter plant Rückkehr nach einem Jahr

Insgesamt stand Feuerreiter bislang 303 Mal für den TEV auf dem Eis, erzielte dabei 26 Tore und lieferte 43 Vorlagen. Nach einer einjährigen Pause wird Feuerreiter nach den aktuellen Planungen in Miesbach wieder voll angreifen.

„Florian wird uns in der Kabine und auf dem Eis sehr fehlen“, sagt TEV-Trainer Michael Baindl. „Er ist als Kapitän immer voran gegangen und hat hundertprozentigen Einsatz auf dem Eis gezeigt. Florian ist jederzeit willkommen, mit der Mannschaft zu trainieren. Ich hoffe, dass er in der kommenden Saison wieder für uns auflaufen wird.“

Alles aus Ihrer Region! Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Miesbach – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.