TEV kassiert erste Niederlage: 2:4 in Erding

Den vorentscheidenden Treffer kassierten die Miesbacher Ende des zweiten Drittels durch Lukas Krämmer. Der Erdinger traf auch zum 4:2-Endstand. © Christian Riedel

Im 13. Spiel hat der TEV Miesbach die erste Niederlage in der regulären Spielzeit kassiert. Beim TSV Erding verloren die Kreisstädter mit 2:4.

Miesbach – Letztlich waren die Ausfälle dann doch zu zahlreich, um die Siegesserie in der Eishockey-Bayernliga weiter auszubauen. Ohne sechs Stammspieler reiste der TEV Miesbach zum Auswärtsspiel beim TSV Erding und musste sich nach großem Kampf mit 2:4 geschlagen geben. Dabei machte sich auch der enorme Aufwand bemerkbar, den die TEV-Cracks am Freitag beim 4:3-Heimsieg gegen Schongau hatten betreiben müssen.

Trainer Michael Baindl musste in Erding auf Johannes Bacher, Matthias Bergmann, Sebastian Deml, Maximilian Meineke, Bobby Slavicek und Stefano Rizzo verzichten, der am Freitag mit einer Oberkörperverletzung frühzeitig aus dem Spiel ausgeschieden war. Florian Heiß ging angeschlagen in die Partie. Dafür gab es das Comeback von Florian Feuerreiter, der sich kurzfristig bereit erklärte auszuhelfen. „Florian Feuerreiter hat fast sieben Monate kein Spiel gemacht und konnte kaum trainieren. Er hat sehr gut gespielt und es ist klasse, dass er sich in den Dienst der Mannschaft gestellt hat“, sagte TEV-Trainer Baindl anerkennend. Zwischen den Pfosten stand bei den Kreisstädtern wie schon gegen Schongau Timon Ewert, der damit auf seinen Ex-Verein traf.

Die Miesbacher begannen trotz der Ausfälle schwungvoll und gingen früh in Front. Benedikt Pölt traf nach drei Minuten zum 1:0. Doch bei einer angezeigten Strafe gegen den TEV traf Erding mit sechs Feldspielern zum 1:1. Nur sechs Sekunden vor Ende des ersten Durchgangs gingen die Gladiators nach einem starken Spielzug erstmals in Führung.

TEV scheitert im Abschluss

Der TEV kämpfte auch nach der ersten Pause aufopferungsvoll und bekam das Spiel mehr und mehr in den Griff. Der Lohn war der Ausgleich, den Felix Feuerreiter in doppelter Überzahl markierte. Wieder waren es aber kurz vor der Pause die Hausherren, die in Führung gingen, als die Zuordnung in der TEV-Defensive bei einem Rückpass nicht stimmte.

Im Schlussabschnitt drückten die Gäste noch einmal auf den dritten Treffer, fanden aber immer wieder in Erdings Keeper Christoph Schedlbauer ihren Meister und am Ende schwanden, wenig verwunderlich, immer mehr die Kräfte. So war es ein Empty Net Goal der Hausherren, das in der letzten Minute das Spiel endgültig zugunsten der Erdinger entschied.

„Wir haben alles versucht. Auch wenn wir verloren haben, bin ich mit der Leistung der Mannschaft sehr zufrieden. Wir haben jetzt bis Sonntag Zeit zu regenerieren und hoffen, dass bis dahin einige Spieler zurückkommen“, resümierte Baindl.

Am Freitag sind die Miesbacher spielfrei, am Sonntag steht dann die lange Auswärtsreise nach Pegnitz an. Obwohl die Siegesserie des TEV nach zuletzt neun Erfolgen in Serie gerissen ist – das 2:4 war die erste Saisonniederlage in der regulären Spielzeit –, stehen die Miesbacher weiterhin an der Tabellenspitze der Bayernliga und können am Freitag nicht vom Platz an der Sonne verdrängt werden.

TSV Erding – TEV Miesbach 4:2 (2:1/1:1/1:0)

TEV: Geratsdorfer (Ewert) - Mechel, Mühlpointner, Kögl, Kirsch, Nowak - März, Hüsken, Heiß, Grabmaier, Endress, Fe. Feuerreiter, Thyroff, Furch, Pölt, Fl. Feuerreiter.

Torfolge: 0:1 (3.) Pölt (Fe. Feuerreiter, Endress), 1:1 (9.) Franz (Rukajärvi, Michl) 6-5 PP, 2:1 (20.) Murphy (Michl, Rukajärvi), 2:2 (31.) Fe. Feuerreiter (Endress) 5-3 PP, 3:2 (38.) Krämmer (Zimmermann, Wallek), 4:2 (60.) Krämmer (Zimmermann) ENG.

Strafen: TSV 14 - TEV 10.

Zuschauer: 600.