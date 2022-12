TEV Miesbach lässt Schongau bei 5:0 keine Chance

Fünfmal Jubeln durften die Cracks des TEV Miesbach in Schongau. Hier freuen sich (v.l.) Alexander Kirsch, Felix Feuerreiter und Michael Grabmaier über das 5:0. © Roland Halmel

Der TEV Miesbach hat seine Stellung als Spitzenreiter der Eishockey-Bayernliga untermauert und einen 5:0-Shutout-Sieg bei der EA Schongau gefeiert.

Miesbach – Eine rundum überzeugende Vorstellung hat der TEV Miesbach beim Bayernliga-Match in Schongau abgeliefert. Die Kreisstädter konnten wieder auf Stefano Rizzo, Maxi Meineke und Timon Ewert zurückgreifen, sodass nur die Langzeitverletzten Bobby Slavicek, Florian Heiß, Sebastian Deml und der kranke Matthias Bergmann fehlten. Die Ausfälle merkte man den Miesbachern aber zu keinem Zeitpunkt an, sie waren zu jedem Zeitpunkt Herr über das Spiel und siegten auch in dieser Höhe verdient mit 5:0. „Wir wollten Schongau von Beginn an reindrücken und haben das Hockey gezeigt, das wir spielen wollten. Mit dem Shutout bin ich sehr zufrieden, das ganze Team hat schlau gespielt und ein hohes Tempo vorgegeben“, lobte TEV-Trainer Michael Baindl.

Die Anfangsphase war noch recht ausgeglichen. Timon Ewert, der nach seiner Erkältungspause wieder zum Einsatz kam, zeigte sich bei den Schongauer Angriffen sicher. So fiel Mitte des ersten Durchgangs der Miesbacher Führungstreffer, als Michael Grabmaier Felix Feuerreiter in Szene setzte, dieser frei vor EA-Keeper Daniel Blankenburg auftauchte und diesen zum 1:0 tunnelte. Kurz darauf wurde ein Treffer von Max Hüsken wegen Torraumabseits nicht anerkannt. Dann wurde Hüsken bei einem Solo gelegt, trat selbst zum fälligen Penalty an, scheiterte aber an Blankenburg. Patrick Asselin hatte in Unterzahl noch die Chance zum 2:0, doch auch er scheiterte. So ging es mit dem 1:0 für den TEV in die erste Pause, der selbst in Unterzahl kaum zwingende Chancen der Hausherren zuließ. „Wir haben mit drei sehr jungen Verteidigern gespielt, die immer mehr an ihren Aufgaben wachsen. Alexander Thyroff hat als gelernter Stürmer jetzt auch zweimal hervorragend gespielt als Verteidiger. So haben wir die letzten Wochen mit den vielen Ausfällen gut überstanden“, sagte Baindl.

Stadionuhr versagt Dienst

Im zweiten Durchgang legten die Gäste früh den zweiten Treffer nach. Alexander Kirsch kam gerade von der Strafbank, als er von Nick Endress angespielt wurde und abzog. Blankenburg musste prallen lassen und Asselin staubte ins leere Tor ab.

Dann wurde es kurios, denn die Stadionuhr versagte ihren Dienst. Nach langen Diskussionen auf dem Eis ging es doch weiter und Stefano Rizzo traf mit der Rückhand zum 3:0. Da die Uhr aber erneut stehen geblieben war, wurde der Treffer nicht anerkannt und die Schiedsrichter schickten die Teams in die Kabinen. Als es dann endlich weiterging, zeigte sich der TEV gleich hellwach und Benedikt Pölt stellte mit einem Backhander ins kurze Kreuzeck auf 3:0. „Das mit der Uhr war ein wenig verrückt. Das Team ist mit dem Kopf im Spiel geblieben, da kann ich nur die ganze Mannschaft loben“, erklärte Baindl. Dann hatten die Gäste bei einem Schongauer Pfostenschuss etwas Glück.

Ewert ist Spieler des Tages beim TEV

Zu Beginn des Schlussabschnitts waren die Hausherren bereits geschlagen, der TEV kontrollierte das Spiel und legte noch zwei weitere Treffer nach. Andreas Nowak fand in Überzahl mit einem Schlenzer von der blauen Linie die Lücke; den Schlusspunkt setzte Grabmaier: Feuerreiter gewann ein Bully und zog zum Tor, Grabmaier vollstreckte.

Als Spieler des Tages wurde auf Miesbacher Seite Ewert ausgezeichnet, der großen Anteil am ersten „Zu-Null-Sieg“ der Spielzeit hatte. Doch auch der Rest des Teams hatte eine überzeugende Leistung abgeliefert, die einem Bayernliga-Spitzenreiter absolut würdig war. ts

EA Schongau – TEV Miesbach 0:5 (0:1/0:2/0:2)

TEV: Ewert (Geratsdorfer) - Bacher, Thyroff, Mechel, Kögl, Nowak, Mühlpointner, Kirsch - Asselin, Endress, Feuerreiter, Hüsken, März, Pölt, Grabmaier, Meineke, Rizzo, Furch.

Torfolge: 0:1 (10.) Feuerreiter (Grabmaier, Mechel), 0:2 (24.) Asselin (Endress, Kirsch), 0:3 (28.) Pölt (Kirsch), 0:4 (43.) Nowak (Asselin, Endress) 5-4 PP, 0:5 (57.) Grabmaier (Feuerreiter).

Strafen: EAS 10 - TEV 12.

Zuschauer: 237.