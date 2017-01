TEV Miesbach lässt in Waldkraiburg Punkte liegen

Zu wenig geholt

Miesbach – Am Ende waren sich die Miesbacher Verantwortlichen einig: Ja, sie hatten zu Beginn der Zwischenrunde als Außenseiter beim Eishockey-Oberligisten Waldkraiburg nicht einen Punkt gewonnen, sondern vielmehr mindestens einen verloren.

„Ich war aber mit unserer Leistung sehr zufrieden“, betont Miesbachs Trainer Simon Steiner nach einer knappen und unglücklichen 4:5-Pleite nach Verlängerung. „Wir haben die Partie im dritten Drittel verloren.“

Vor den abschließenden 20 Minuten lagen die Kreisstädter nach zwischenzeitlicher Führung denkbar knapp mit 3:4 zurück, ehe die Steiner-Schützlinge so richtig aufdrehten. „Wir haben den Schlussabschnitt regelrecht dominiert“, sagt der TEV-Übungsleiter.

Die Statistik im dritten Drittel unterstrich die Einschätzung des Südtirolers. Da standen nämlich satte 18 Schüsse auf Miesbacher Seite und lediglich mickrige sieben auf Seiten der Gastgeber. Einziges Manko: die schwache Chancenverwertung. So scheiterten Stefano Rizzo und Florian Gaschke nach Alleingängen.

Trotzdem hätte das Gastspiel für den TEV Miesbach noch einen erfolgreichen Abschluss finden können. Der Grund: Jan Trojan traf rund zwölf Minuten vor dem Ende zum viel umjubelten Ausgleich. Der 26-jährige Tscheche in Diensten des TEV schnappte sich die Scheibe hinter der Grundlinie und brachte den Puck irgendwie in Richtung Tor. Dort prallte die Scheibe gegen den Schoner von Waldkraiburgs Keeper und von da ins Netz. „Das war ein richtig geiles Tor“, urteilt Steiner.

Weniger erfreulich war dagegen, dass die Rot-Weißen in der anschließenden Verlängerung dann doch den Kürzeren zogen. Nach nur 25 Sekunden ließ Waldkraiburgs Thomas Vrba die Miesbacher Defensive mächtig alt aussehen und zimmerte die Scheibe mit einem wuchtigen Schuss unter die Querlatte – die Entscheidung. Steiner: „Das war stark gemacht.“

Abgesehen davon zeigten sich seine Schützlinge jedoch schon zu Beginn der Partie – im Vergleich zu den jüngsten Auftritten – deutlich verbessert. Keine zwei Minuten waren gespielt, da brachte Felix Feuerreiter die Kreisstädter in Front, nur kurze Zeit später erhöhte Stefan Mechel im Powerplay sogar auf 2:0. Dann kamen die Gastgeber aber zurück: Zunächst auf 1:2, ehe sie nach Stefano Rizzos Treffer zum zwischenzeitlichen 1:3 so richtig aufdrehten. „Da haben wir richtig blöde und unglückliche Gegentore bekommen“, sagt Steiner. Dennoch: Binnen rund fünf Minuten machten die Hausherren aus einem 1:3 eine 4:3-Führung. „Wenn wir da etwas cleverer gewesen wären, dann hätten wir wohl gewonnen.“

Gänzlich unzufrieden war Miesbachs Coach mit dem Auftritt in der Waldkraiburger Eisarena dennoch nicht. „Unser Spielsystem hat gut funktioniert, und wir haben nur wenige Schüsse zugelassen“, resümiert Steiner. „Wenn sich meine Spieler weiter so an das System halten, ist in der Zwischenrunde einiges für uns möglich.“ Dann werden hoffentlich bald auch die erhofften drei Punkte zu Buche stehen.

Markus Eham

EHC Waldkraiburg – TEV Miesbach 5:4 n.V. (1:2/3:1/0:1/1:0)

TEV Miesbach: Ewert (Albl) – Kirschbauer, Frank, Mechel, Englbrecht, Kathan, Lidl – Kimmel, Deml, Fissekis, Felix Feuerreiter, Kankaanranta, Amann, Rizzo, Gaschke, Trojan, Heller, Baumer, Florian Feuerreiter.

Tore: 0:1 (01:25) Felix Feuerreiter (Rizzo, Gaschke), 0:2 (04:22) Mechel (Kimmel, Kankaanranta ) 5-4PP, 1:2 (07:25) Vrba (Marek, Kaltenhauser) 4-4, 1:3 (22:13) Rizzo (Baumer, Deml), 2:3 (30:13) Marek (Kaltenhauser, Vrba) 5-3PP, 3:3 (33:56) Zick (Hämmerle, Trox), 4:3 (35:40) Kaltenhauser (Vrba, Kanzelsberger), 4:4 (47:59) Trojan (Fissekis, Kimmel), 5:4 (60:25) Vrba (Vogl, Hilpert).

Zuschauer: 676.

Strafen: EHC Walskraiburg 12 – TEV Miesbach 12.