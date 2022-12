TEV legt sich drei Derby-Punkte unter den Christbaum

Sechsmal Jubeln durften die Miesbacher im Derby gegen Geretsried. Ales Furch (hinten) erzielte den Treffer zum zwischenzeitlichen 4:2 für den TEV. © Christian Scholle

Der TEV Miesbach gewinnt das Heimspiel gegen den ESC Geretsried mit 6:3 und legt sich drei Derby-Punkte unter den Christbaum.

Miesbach – Mit einem Derbysieg hat sich das Bayernliga-Team des TEV Miesbach in die Weihnachtsfeiertage verabschied. Am Tag vor Heiligabend setzten sich die Kreisstädter zu Hause vor einer ansprechenden Kulisse von knapp 500 Zuschauern gegen den Lokalrivalen aus Geretsried verdient mit 6:3 durch.

Wer fünf Minuten zu spät ins „Mia helfn zam“-Stadion kam, der hatte bereits einiges verpasst. Denn es waren noch keine vier Minuten gespielt, da stand es schon 2:1 für die Hausherren. Nach 20 Sekunden legten die Gäste den ersten Treffer vor, als die Schiedsrichter eine Strafe gegen den TEV anzeigten. Genau 30 Sekunden später fiel der Ausgleich durch Patrick Asselin. Stefano Rizzo schoss die Miesbacher erstmals in Front und als Nick Endress im ersten Unterzahlspiel der Partie per Break zum 3:1 einschoss, zeigte die Stadionuhr gerade einmal gut sechs gespielte Minuten an.

Die Fans bekamen ein abwechslungsreiches Spiel zu sehen, in dem die Miesbacher spielerische Vorteile hatten, aber auch Geretsried immer wieder zu gefährlichen Möglichkeiten kam. Asselin scheiterte erst am Aluminium, ehe erneut die knapp 50 mitgereisten Geretsrieder Anhänger jubeln durften. Beim 3:2 aus kurzer Distanz war TEV-Keeper Anian Geratsdorfer genauso chancenlos wie beim ersten Tor der Gäste. Bei einem Penalty hatten die River Rats sogar noch den Ausgleich auf dem Schläger, doch sie vergaben und so nahmen die Gastgeber die 3:2-Führung mit in die erste Pause.

Viele Strafen bei steigender Intensität

Im zweiten Abschnitt blieb die Partie hektisch, aber spannend. Thomas März hatte den nächsten Treffer auf dem Schläger, doch sein Schuss verfehlte das Gehäuse knapp. Geretsried war weiterhin ein Gegner auf Augenhöhe – auch weil sich der TEV immer wieder Fehler in der eigenen Defensivzone erlaubte, die den River Rats Möglichkeiten eröffneten. Dennoch waren die Miesbacher stets Herr über das Spiel und legten durch einen Abstauber von Ales Furch das 4:2 nach. Einige Male ging es auch den Unparteiischen zu schnell, sodass sie mit zunehmender Intensität des Spiels immer öfter einfach gleich einen Spieler beider Mannschaften auf die Strafbank schickten.

Im Schlussdrittel entschieden die Heimischen das Derby dann schnell für sich. Bei einer angezeigten Strafe gegen Geretsried markierte Asselin, der neben seinen beiden Toren dreimal am Aluminium scheiterte, das 5:2. Die endgültige Entscheidung war das 6:2, das Benedikt Pölt durch eine Einzelaktion sehenswert erzielte. Den Schlusspunkt zum 6:3-Endstand setzte Geretsried.

Die Miesbacher ließen in den letzten zehn Minuten aber nichts mehr anbrennen und brachten die Führung sicher über die Zeit. Im Schlussabschnitt gab Trainer Michael Baindl auch der vierten Sturmreihe noch Eiszeit, um Kräfte für die nächsten Aufgaben zu sparen. Die junge Formation machte ihre Sache gut und erspielte sich einige Möglichkeiten.

Baindl: Nach schlechtem Start Druck aufgebaut

„Unsere individuellen Fehler hat Miesbach sofort bestraft, das haben sie sehr stark ausgespielt und am Ende auch verdient gewonnen“, erklärte Geretsrieds Coach Hans Tauber.

„Wir sind denkbar schlecht gestartet, haben dann aber wie geplant Druck aufgebaut. Defensiv war das Spiel manchmal chaotisch von uns. Hinter dem eigenen Tor haben wir zu oft nur auf die Scheibe und nicht auf den Gegner geschaut. Aber wir haben vor Weihnachten das Derby gegen Geretsried mit 6:3 gewonnen und damit sind wir zufrieden“, resümierte Baindl nach dem Heimsieg, mit dem die Miesbacher ihre Tabellenführung souverän verteidigten. ts

TEV Miesbach – ESC Geretsried 6:3 (3:2/1:0/2:1)

TEV: Geratsdorfer (Ewert) - Bacher, Mechel, Mühlpointner, Bergmann, Kögl, Kirsch, Nowak - März, Endress, Meineke, Asselin, Feuerreiter, Rizzo, Thyroff, Furch, Hüsken, Pölt.

Torfolge: 0:1 (1.) Köhler (Horvath, Rezac), 1:1 (1.) Asselin (Endress, Bacher), 2:1 (4.) Rizzo (Asselin, Bergmann), 3:1 (6.) Endress 4-5 SH, 3:2 (9.) Horvath (Köhler, Haloda), 4:2 (33.) Furch (Bacher) 4-4, 5:2 (43.) Asselin (Furch, Kirsch), 6:2 (47.) Pölt (Hüsken, Mechel), 6:3 (50.) Köhler (May, Haloda).

Strafen: TEV 18 - ESC 18.

Zuschauer: 484.