TEV: Matthias Bergmann macht weiter

Teilen

Matthias Bergmann bleibt dem TEV treu. © THOMAS PLETTENBERG

Mit Matthias Bergmann hat ein routinierter Verteidiger für Bayernliga-Saison 2022/23 beim TEV Miesbach zugesagt.

Miesbach – Trotz seiner 39 Jahre war Matthias Bergmann in der zurückliegenden Bayernliga-Saison einer der Leistungsträger beim TEV Miesbach. Nun hat der Routinier entschieden, noch ein Jahr an der Schlierach dranzuhängen. Damit bleibt ein weiterer Eckpfeiler in der TEV-Defensive an Bord für die kommende Saison.

Bergmann war 2021 vom EHC Waldkraiburg in die Kreisstadt gekommen und hatte im jungen Miesbacher Team sogleich eine Führungsrolle übernommen. Der Defensiv-Spezialist lernte das Eishockeyspielen in Rosenheim und absolvierte über 150 Spiele in der DEL2 sowie mehr als 500 Partien in der Oberliga. Bergmann spielte dabei unter anderen für die Starbulls Rosenheim, die Hannover Indians, die Kassel Huskies, die Tölzer Löwen, den EHC Klostersee und den ESV Kaufbeuren.

Wadlbeißer: Die Podcast-Folge mit Michael Baindl und Peter Kathan vom TEV Miesbach.

In der vergangenen Saison stand Bergmann 34 Mal für den TEV auf dem Eis, erzielte dabei zehn Tore und lieferte 13 Assists für seine Nebenmänner. „Matthias hilft uns mit seiner Erfahrung weiter“, stellt TEV-Trainer Michael Baindl fest. „Er kann junge Spieler führen und genießt in der Kabine hohes Ansehen. Gerade im Powerplay ist er mit seinem Schuss für jeden Gegner gefährlich.“ Diese Qualitäten soll Bergmann auch in der kommenden Spielzeit einbringen. Baindl: „Ich bin sehr froh, dass er sich entschieden hat, noch ein Jahr dranzuhängen.“ ts