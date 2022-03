Baindl: „Wir hoffen auf 600 Zuschauer“ gegen Klostersee

Teilen

Ein intensives Match dürfte auch das vierte Aufeinandertreffen in dieser Saison zwischen dem TEV Miesbach und dem ECH Klostersee werden. Es geht um die optimale Ausgangssituation für die Playoffs. © Max Kalup

Wer wird Meister der Bayernliga-Aufstiegsrunde? Eine Vorentscheidung bei dieser Frage könnte beim Duell des TEV Miesbach gegen den EHC Klostersee fallen.

Miesbach – In der Bayernliga-Saison 2021/22 gibt es bislang zwei Mannschaften, die das Maß aller Dinge sind. Den Vorrundenmeister EHC Klostersee und den TEV Miesbach, der den Grafingern bislang die einzige Niederlage nach regulärer Spielzeit beibrachte. Auch in der Aufstiegsrunde marschieren die beiden Teams im Gleichschritt der Konkurrenz voran. Am Sonntag um 18 Uhr empfangen die Miesbacher den EHC im „Mia helfn zam“-Stadion zum Derby, das zugleich auch ein echtes Top-Spiel ist.

Auch auf die Playoffs wird sich das Ergebnis dieser Partie auswirken, denn es geht um den ersten Platz in der sAufstiegsrunde. In den Halbfinal-Serien werden sowohl der TEV als auch der EHC Heimrecht genießen. Sollte es im Endspiel zu einem erneuten Aufeinandertreffen der beiden Lokalrivalen kommen, hat der Meister der Aufstiegsrunde Heimrecht. In Anbetracht der kurzen Best-of-Three-Serie ist dies ein immenser Vorteil. Entsprechend engagiert werden beide Seiten zu Werke gehen.

Vor allem die Gäste werden mit einer Portion Wut im Bauch anreisen, schließlich mussten sie sich im Hinspiel zu Hause mit 1:2 geschlagen geben. Garant für den Sieg war TEV-Keeper Anian Geratsdorfer. Ob er auch am Sonntag das Miesbacher Tor hüten wird, oder sich TEV-Coach Michael Baindl für Timon Ewert entscheidet, steht noch nicht fest. Ansonsten sind fast alle Cracks an Bord. Lediglich Stephan Stiebinger (gesperrt) und Maxi Meineke (krank) fallen aus.

Entscheidende Bedeutung für Playoffs

Die Hausherren werden aller Voraussicht nach wieder vier Reihen aufbieten und hoffen zudem auf die Unterstützung der Miesbacher Fans, die in den vergangenen Wochen wieder vermehrt ins Stadion gekommen waren. „Wir hoffen natürlich auf viele Zuschauer, die beiden Mannschaften hätten es sich auf jeden Fall verdient, das wird sicher ein echtes Top-Spiel. Wir hoffen auf 600 Zuschauer“, sagt Baindl. Um lange Schlangen an der Abendkasse zu vermeiden, werden die Besucher gebeten, ihr Ticket möglichst bereits vorab über den Ticketshop auf der TEV-Homepage zu erwerben. Sicherlich werden auch zahlreiche Grafinger die gut halbstündige Anreise auf sich nehmen, um ihr Team an der Schlierach anzufeuern.

Sportlich gesehen treffen zwei Teams aufeinander, die absolut auf Augenhöhe sind, das zeigten die drei bisherigen Vergleiche. „Es ist ein richtungsweisendes Spiel. Wir wollen im Hinblick auf die Playoffs ein Zeichen setzen, wo wir hoffentlich wieder aufeinandertreffen werden. Es wird sicher ein enges Spiel und wir haben ja schon beim Hinspiel bewiesen, dass wir den EHC Klostersee schlagen können. Dies wollen wir nun auch zu Hause wiederholen“, sagt Baindl. Während der Woche bereiteten sich die Miesbacher konzentriert auf das Spitzenspiel vor. „Das Training war diese Woche sehr gut. Wir hatten viele Spieler bei den Einheiten, haben an der Taktik gefeilt und die Mannschaft arbeitet wirklich von Woche zu Woche sehr konzentriert“, freut sich der TEV-Coach.

Aufzupassen gilt es bei den Gästen vor allem auf Bob Wren und Lynnden Pastachak, aber auch Ex-TEVler Florian Gaschke wird gegen seine ehemaligen Teamkollegen hochmotiviert sein. Mit den heimischen Fans im Rücken will der TEV seine Siegesserie weiter ausbauen und sich den vielleicht entscheidenden Vorteil für die Playoffs sichern. Bei einem Sieg hätten es die Miesbacher selbst in der Hand, sich den ersten Platz in der Aufstiegsrunde zu sichern.