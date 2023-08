TEV Miesbach: Neuzugang mit Fragezeichen

Verstärkt Christian Neuert den TEV? © Privat

Der TEV Miesbach hat Christian Neuert verpflichtet. Der will sich aber erst in den USA beweisen. Die Rückkehr ist ungewiss.

Miesbach – Einen Neuzugang, von dem man nicht weiß, ob er zum Saisonstart mit dabei sein kann, hat der TEV Miesbach zum Start des Eistrainings bekanntgegeben. Christian Neuert vom Bayernliga-Absteiger EHC Waldkraiburg hat sich den Kreisstädtern angeschlossen, hält sich aber ab nächster Woche erst einmal in den USA auf. Ob und wann und ob er ins Oberland zurückkehrt und für den TEV spielt, steht momentan noch in den Sternen.

Der 32-jährige Stürmer wurde in der Saison 2021/22 von der Eishockey News zum Spieler der Saison gewählt und bringt jede Menge Erfahrung mit an die Schlierach. Gestern stand Neuert zum ersten Mal mit seinen Teamkollegen auf dem Eis. Nächste Woche fliegt er dann nach Nordamerika, wo er zuerst als Coach bei einem Trainingscamp im Einsatz ist. Anschließend kann er sich über gute Leistungen für einen Platz in einer höheren nordamerikanischen Liga qualifizieren. „Somit ist ungewiss, ob und wann er zurückkommt“, erklärt der 3. Vorsitzende Sebastian Höck. Aber die Verantwortlichen des TEV wollten dem Rechtsschützen diese Chance nicht verwehren. „Wir haben ihm erlaubt, das Angebot wahrzunehmen“, sagt Höck.

Neuert verfügt über jede Menge Eishockey-Erfahrung aus der DEL2 und der Oberliga. Der 1,87 Meter große Center bringt nicht nur Gardemaße mit, sondern absolvierte bereits 39 DEL-Spiele für die Grizzly Adams Wolfsburg, in denen er einen Treffer erzielte. Neuert stammt aus Dingolfing, spielte dann lange Jahre in Deggendorf und bei den Hannover Scorpions. Über Crimmitschau, Rosenheim, Weißwasser, Freiburg, Bayreuth und Dresden kam er aus der DEL2 in die Bayernliga nach Waldkraiburg, wo er in den letzten beiden Spielzeiten in 71 Spielen 47 Tore erzielte und 83 Treffer auflegte.

Beim TEV wird Neuert, sofern er denn zurückkehrt, mit der Rückennummer 13 stürmen. „Wir wünschen ihm alles Gute für sein Engagement in den USA und heißen ihn beim TEV herzlich willkommen“, sagt Höck. Für Neuert und seine Teamkollegen ging es gestern zum ersten Mal aufs Eis. Trainer Zdenek Travnicek konnte dabei fast den kompletten Kader begrüßen. THOMAS SPIESL