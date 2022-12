TEV Miesbach setzt sich an der Spitze ab

Offensiv läuft es momentan beim TEV Miesbach. Hier sieht Miesbachs Michael Grabmaier den Treffer zum 3:1 gegen Ulm. (Archivbild) © Christian Scholle

Der TEV Miesbach gewinnt das Bayernliga-Top-Spiel in Königsbrunn und setzt sich an der Tabellenspitze weiter ab.

Miesbach – Der TEV Miesbach ist in der Eishockey-Bayernliga aktuell nicht zu bezwingen. Nach dem 6:3-Derbysieg gegen Geretsried setzten sich die Kreisstädter am zweiten Weihnachtsfeiertag auch in Königsbrunn mit 6:3 durch – der fünfte Sieg in Folge.

Es war das Spitzenspiel zwischen dem Tabellenzweiten und dem Spitzenreiter von der Schlierach, und die Gäste hatten es nahezu über 60 Minuten im Griff. Lediglich als man im letzten Drittel etwas zu früh einen Gang zurückschaltete, wurde es kurzzeitig spannend. Mit dem Sieg liegen die Kreisstädter sechs Spiele vor Ende der Vorrunde sechs Punkte vor dem neuen Tabellenzweiten aus Amberg.

Die Hausherren gingen etwas ersatzgeschwächt ins Spiel, konnten aber auch einige Rückkehrer ins Team einbauen. Beim TEV fehlten die Langzeitverletzten Bobby Slavicek, Sebastian Deml und Florian Heiß. Wie schon beim Heimspiel am Freitag kassierten die Miesbacher beim ersten Angriff den ersten Gegentreffer, antworteten aber prompt mit dem Ausgleich. Patrick Asselin, der mit fünf Scorerpunkten erneut aus einem starken Team herausragte, brachte die Scheibe in den Slot und Stefano Rizzo schoss ein zum 1:1. Kurz vor der Pause spielte Nick Endress den Puck im ersten und einzigen Miesbacher Überzahlspiel des Abends quer durch den Torraum und Max Hüsken vollstreckte zur Pausenführung.

Königsbrunn kommt noch einmal heran

Im zweiten Durchgang musste der TEV einige Strafen überstehen, tat dies aber wieder einmal in überzeugender Manier und legte zwei Minuten vor der Pause das 3:1 nach. Nach einem langen Pass über die Bande aus dem eigenen Drittel nutzten die Miesbacher einen Wechselfehler der Hausherren. Erneut war es Rizzo, der per Alleingang erfolgreich war.

Mit Wiederanpfiff legte Ales Furch per Bauerntrick das 4:1 nach und die Entscheidung schien gefallen. Doch Königsbrunn kam noch einmal heran. Sechs Minuten vor Schluss stand es plötzlich nur noch 3:4, doch die Miesbacher ließen sich nicht schocken. Matthias Bergmann traf zum 5:3, den Schlusspunkt setzte Felix Feuerreiter in der Schlussminute per Empty Net Goal.

„Wir waren im ersten und zweiten Drittel die bessere Mannschaft, haben aber einige komische Strafen genommen. Unser Unterzahl war dafür wieder sehr gut, wir hatten in Über- und Unterzahl eine 100-Prozent-Quote. Nach dem 4:1 haben wir einen Gang zurückgeschaltet und offensiv einige Fehlentscheidungen getroffen. Deshalb ist es noch mal eng geworden“, resümierte TEV-Coach Michael Baindl. „Insgesamt war es aber ein verdienter Sieg, wir haben Königsbrunn im letzten Drittel durch individuelle Fehler selbst zurückgebracht. Wenn wir über 60 Minuten unsere Leistung bringen, ist es momentan sehr schwer, uns zu schlagen.“ Als Spieler des Abends wurde der starke TEV-Keeper Anian Geratsdorfer ausgezeichnet.

Heimspiel gegen Peißenberg

Für den TEV Miesbach geht es in dieser Woche Schlag auf Schlag. Bereits am Mittwoch steigt gegen den TSV Peißenberg das nächste Heimspiel. Dabei kommt es für die Kreisstädter, die aktuell einen Lauf haben und sich an der Tabellenspitze immer weiter absetzen, zu einem Wiedersehen mit dem ehemaligen Publikumsliebling Nico Fissekis und einigen alten Bekannten wie Dominic Krabbat oder den beiden US-Amerikanern Derek und Brett Mecrones, die die Scorer-Wertung der Gäste anführen. Der erste Puck fällt um 20 Uhr, mit einem erhöhten Zuschaueraufkommen ist zu rechnen, da die Gäste mit einem Fanbus zum „Derby“ anreisen werden.

„Es ist das nächste Top-Spiel für uns. Peißenberg hat zwei richtig gute Reihen, gegen die wir uns zuletzt immer schwergetan haben. Es wird sicher ein enges Spiel, in dem wir voll da sein müssen. Es gibt keinen Grund, sich auszuruhen, denn es sind nur noch sechs Vorrundenspiele, danach wollen wir den Schwung mitnehmen und unser Playoff-Hockey spielen“, erklärt TEV-Trainer Baindl.

Das Hinspiel hatte der TEV mit 3:2 nach Verlängerung für sich entschieden und auch am Mittwochabend will man die Festung „Mia helfn zam“-Stadion verteidigen. Schließlich sind die Miesbacher auf heimischem Eis in dieser Saison noch immer ungeschlagen. ts

EHC Königsbrunn – TEV Miesbach 3:6 (1:2/0:1/2:3)

TEV: Geratsdorfer (Ewert) - Bacher, Mechel, Mühlpointner, Bergmann, Kirsch, Nowak - März, Grabmaier, Endress, Asselin, Feuerreiter, Rizzo, Thyroff, Furch, Hüsken, Pölt.

Torfolge: 1:0 (1.) Sternheimer (Bullnheimer, Lukes), 1:1 (1.) Rizzo (Asselin, Bergmann), 1:2 (19.) Hüsken (Endress, Asselin) 5-4 PP, 1:3 (38.) Rizzo (Nowak, Geratsdorfer), 1:4 (41.) Furch (Nowak, Asselin), 2:4 (43.) Häckselmiller (Tausend, Baur), 3:4 (54.) Sternheimer (Prokopovics), 3:5 (59.) Bergmann (Asselin, Furch), 3:6 (60.) Feuerreiter (Asselin, Bergmann) ENG.

Strafen: EHC 2 - TEV 12.

Zuschauer: 404.