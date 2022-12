TEV Miesbach siegt 7:2 beim EHC Waldkraiburg

Offensive Lust: Der TEV Miesbach um (v.l.) Andreas Nowak, Johannes Bacher und Alexander Thyroff spielte Waldkraiburg phasenweise schwindelig. © Paolo del Grosso/EHC

Der TEV Miesbach gewinnt 7:2 beim EHC Waldkraiburg und baut damit die Tabellenführung in der Eishockey-Bayernliga aus.

Miesbach – Der TEV Miesbach hat seine kleine Schwächephase in der Eishockey-Bayernliga überwunden und mit einem 7:2-Auswärtssieg beim EHC Waldkraiburg das Sechs-Punkte-Wochenende perfekt gemacht. Wie berichtet, hatte der TEV sein Heimspiel gegen Pfaffenhofen klar mit 6:2 gewonnen und baute die Tabellenführung weiter aus.

In Waldkraiburg kehrte Stefan Mechel nach abgesessener Sperre zurück, dafür fehlte neben Bobby Slavicek, Matthias Bergmann, Sebastian Deml, Maxi Meineke, Florian Heiß und Timon Ewert auch Stefano Rizzo (private Gründe). Die Hausherren präsentierten sich in der Anfangsphase als ebenbürtig, es gab Chancen auf beiden Seiten. Keeper Anian Geratsdorfer musste sein ganzes Können aufbieten, um einen Rückstand zu verhindern, dann eröffnete Ales Furch den Torreigen. Mit einem Schlenzer von der blauen Linie erwischte er den Löwen-Keeper Christoph Lode auf dem falschen Fuß. Der TEV übernahm nun die Regie und Patrick Asselin hatte nach starkem Pass von Alexander Thyroff das 2:0 auf dem Schläger, scheiterte aber an Lode. Mit einem Lattenschuss von Felix Feuerreiter ging es erstmals in die Pause.

Die Gastgeber kamen schwungvoll zurück aufs Eis. Bei einem Konter verpasste Furch das 2:0 und im Gegenzug fiel durch einen Rückhandschuss der Ausgleich zum 1:1. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, wobei die Schwächen in der Waldkraiburger Defensive mit zunehmender Spieldauer immer offensichtlicher wurden. Nach Zuspiel von Furch stand Michael Grabmaier völlig frei im Slot und traf zum 2:1. Es dauerte keine Minute, bis Asselin auf Ablage von Nick Endress auf 3:1 erhöhte.

TEV mit großem Torhunger

Damit war der Miesbacher Torhunger aber noch längst nicht gestillt. Die Kreisstädter drückten auf die frühe Entscheidung und wurden für ihre spielerische Überlegenheit belohnt. Nach einem geblockten Furch-Abschluss staubte Feuerreiter ab zum 4:1. Beim 5:1 von Max Hüsken machte Lode erneut keine gute Figur. Hüsken steckte Lode die Scheibe bei einem Alleingang durch, dieser zerlegte erst einmal seinen Schläger, ehe es in die Kabinen ging. Das Spiel war damit gelaufen.

Der TEV hatte auch im letzten Drittel die Kontrolle über das Spiel. Bei einem gut ausgespielten Angriff der Hausherren war Geratsdorfer chancenlos. Doch die Miesbacher wollten auch den dritten Durchgang für sich entscheiden. Vom Bully weg starteten Thomas März und Hüsken einen schnellen Angriff und Hüsken traf zum 6:2. Grabmaier scheiterte noch am Aluminium, ehe wiederum Hüsken mit seinem dritten Treffer den Schlusspunkt zum 7:2-Endstand setzte.

Baindl lobt junge Spieler

Ein Sonderlob verdienten sich in Waldkraiburg die Schiedsrichter, die das Spiel ohne die sonst fast schon üblichen, kleinlichen Entscheidungen einfach laufen ließen, was beiden Teams und den Zuschauern entgegenkam. Insgesamt war es ein verdienter Sieg des TEV, der sich Vergleich zum Pfaffenhofen-Spiel gerade spielerisch im steigern konnte. Allerdings wurden die Waldkraiburger in Anbetracht des Ergebnisses ein wenig unter Wert geschlagen, denn die Löwen waren bis ins zweite Drittel ein, zumindest im Hinblick auf die Chancen, ebenbürtiger Gegner.

„Waldkraiburg ist gut rausgekommen, dann haben wir das Spiel übernommen und uns Chancen erspielt. Der Doppelschlag im zweiten Drittel hat uns dann sehr geholfen. Die Spieler setzen unser System immer besser um. Die jungen Spieler machen das momentan super und lernen bei jedem Spiel dazu“, resümierte Trainer Michael Baindl. Auf die Miesbacher wartet am kommenden Wochenende nur das Freitagsspiel in Schongau.

EHC Waldkraiburg – TEV Miesbach 2:7 (0:1/1:4/1:2)

TEV: Geratsdorfer (Mühldorfer) - Bacher, Mechel, Mühlpointner, Kögl, Kirsch, Nowak - März, Grabmaier, Endress, Asselin, Feuerreiter, Thyroff, Furch, Hüsken, Pölt.

Torfolge: 0:1 (8.) Furch (Grabmaier, Mechel), 1:1 (27.) Decker (Popelka, Cejka), 1:2 (33.) Grabmaier (Feuerreiter, Furch), 1:3 (33.) Asselin (Endress, Nowak), 1:4 (37.) Feuerreiter (Grabmaier, Furch), 1:5 (39.) Hüsken (Mühlpointner, März), 2:5 (49.) Neuert (Popelka, Loboda), 2:6 (49.) Hüsken (Pölt, März), 2:7 (57.) Hüsken (Pölt, März).

Strafen: EHC 4 - TEV 2.

Zuschauer: 265.