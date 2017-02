TEV Miesbach spielt bärenstark und verliert dennoch

Auf Augenhöhe: Gegen Waldkraiburg zeigte der TEV Miesbach (in Rot-Weiß) mit (v.l.) Nico Fissekis und Tom Patric Kimmel Eishockey auf Oberliga-Niveau.

Bitteres 0:1 gegen Waldkraiburg

Der TEV Miesbach wird in der Verzahnungsrunde zur Oberliga nicht gerade vom Glück verfolgt. Nach etlichen unverdienten Niederlagen lieferten die Kreisstädter am Freitagabend zu Hause gegen den EHC Waldkraiburg ihre bislang beste Leistung der Saison ab, unterlagen aber am Ende unglücklich mit 0:1.

Da mit dem TSV Erding auch der direkte Konkurrent um Platz vier, der zum Einzug in die Play-offs berechtigt, ohne Punkte blieb, ändert sich nichts an der Ausgangsposition. Die Miesbacher stehen nun am kommenden Wochenende – dem letzten Doppelspieltag der Zwischenrunde – unter Druck, wollen sie ein vorzeitiges Saisonende noch verhindern.

Kurzfristig musste der ohnehin schon ersatzgeschwächte TEV vor der Partie noch auf Kapitän Peter Kathan verzichten, dessen Frau ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Die junge Truppe von Trainer Simon Steiner zeigte dennoch, was in ihr steckt. Von der ersten Minuten an bekamen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel auf Oberliga-Niveau zu sehen. Beide Seiten schenkten sich nichts – es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit guten Chancen auf beiden Seiten.

Im Mittelpunkt standen immer wieder die beiden bärenstarken Keeper Timon Ewert und Björn Linda, die sehenswerte Paraden in Serie zeigten. Auch die Schiedsrichter zeigten sich von ihrer besten Seite und sprachen in den 60 Spielminuten genau eine Zwei-Minuten-Zeitstrafe aus.

Die Miesbacher kämpften nach Kräften und erspielten sich wieder einmal gute Möglichkeiten, einzig im Abschluss fehlte das nötige Quäntchen Glück. Und im zweiten Durchgang rettete Linda eine Szene, als die meisten Zuschauer den Puck schon in den Maschen gesehen hatten. So entschied der Waldkraiburger Importspieler Tomas Vrba, die Begegnung nach 30 Minuten mit einer starken Einzelleistung: Mit einem unhaltbaren Schuss ins Kreuzeck erzielte er den goldenen Treffer zum 0:1.

Kurz zuvor war Florian Gaschke völlig frei vor dem Gästekeeper aufgetaucht, er scheiterte aber im Abschluss. Auch im letzten Drittel lieferten sich beide Teams ein Duell mit offenem Visier. Die Miesbacher hatten etliche Chancen zum Ausgleich, auf der anderen Seite rettete Ewert den TEV mit einer ganz starken Parade. Kurz vor dem Ende setzte Steiner alles auf eine Karte und nahm den Keeper vom Eis, ein Tor war den Kreisstädtern an diesem Abend aber einfach nicht vergönnt.

„Miesbach war ein richtig starker Gegner, und es war ein enges Spiel“, resümierte Gästetrainer Rainer Zerwesz. „Der TEV hat eine talentierte Mannschaft, und beide Torhüter haben sehr stark gehalten.“ Da konnte Steiner nur zustimmen: „Wir haben heute unser zweites Gesicht gezeigt und das beste Heimspiel der Saison abgeliefert. Die Einstellung war top, und wir haben hinten alles richtig gemacht, aber die Scheibe wollte einfach nicht rein.“ Die Mannschaft habe sehr gut gearbeitet. „Wir können trotz der Niederlage erhobenen Hauptes aus dem Spiel gehen.“

Thomas Spiesl

TEV Miesbach – EHC Waldkraiburg 0:1 (0:0/0:1/0:0)

TEV Miesbach: Ewert (Rausch) – Krumbiegel, Müller, Lidl, Mechel, Englbrecht – Kimmel, Deml, Fissekis, Rizzo, Gaschke, Trojan, Heller, Baumer, Florian Feuerreiter, Stumböck.

Tor: 0:1 (30.) Vrba (Kanzelsberger, Hilpert).

Zuschauer: 481.

Strafen: TEV 2 - EHC 0