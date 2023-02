TEV Miesbach startet in Peißenberg in die Aufstiegsrunde

Das Heimspiel der Hauptrunde gegen Peißenberg entschied der TEV Miesbach mit 6:3 für sich, tat sich aber auswärts beim 3:2 nach Verlängerung schwerer. © Christian scholle

Der TEV Miesbach startet beim TSV Peißenberg in die Aufstiegsrunde der Eishockey-Bayernliga. Bobby Slavicek gibt sein Comeback.

Miesbach – Jetzt beginnt für den TEV Miesbach in der Eishockey-Bayernliga die heiße Phase. Am heutigen Freitag steigt um 20 Uhr das erste Spiel der Aufstiegsrunde beim TSV Peißenberg. In den sechs Partien dieser Runde geht es nicht nur darum, welchem Team man im Playoff-Viertelfinale gegenübersteht, sondern auch um das Heimrecht in einem möglichen Halbfinale und Endspiel. „Die Zwischenrunde ist für uns extrem wichtig. Sollten wir zum Beispiel Erster werden, dann hätten wir als Vorrundenmeister Heimrecht in allen Playoff-Runden. Zu Hause sind wir noch schwerer zu schlagen“, verdeutlicht TEV-Trainer Michael Baindl.

Personell sieht es gut aus. In Peißenberg feiert Top-Scorer Bobby Slavicek sein Comeback. Der Tscheche musste im Oktober operiert werden und arbeitete in den vergangenen Wochen intensiv auf seine Rückkehr auf das Eis hin. Da nur zwei Kontingentspieler pro Partie eingesetzt werden dürfen, erhält Ales Furch eine Pause. „Wir entscheiden von Spiel zu Spiel, wer wann aufläuft. Unser Ziel ist es, dass alle drei für die Playoffs in Top-Form sind“, erklärt Baindl.

Nicht mit dabei sein werden Florian Heiß und Anian Geratsdorfer. Lukas Kögl unterstützt das Landesliga-Team beim Auswärtsspiel in Ottobrunn. Dafür stehen Andreas Nowak und Michael Grabmaier wieder zur Verfügung. „Wir fahren mit voller Kapelle nach Peißenberg, wer wie viel Eiszeit bekommen, hängt vom Spielverlauf ab“, sagt Baindl.

TEV gewann beide Hauptrunden-Spiele

Zweimal standen sich die Peißenberger und die Miesbacher in dieser Spielzeit gegenüber. Beide Male ging der TEV als Sieger vom Eis. In Peißenberg setzte sich Miesbach mit 3:2 nach Verlängerung durch, das Heimspiel war mit 6:3 eine relativ klare Sache. „In Peißenberg ist es immer sehr schwer. Das Heimspiel haben wir dominiert. Peißenberg hat eine starke Mannschaft und die Qualität über drei Reihen. Dennoch wollen wir unbedingt mit einem Sieg in die Zwischenrunde starten. Das würde uns, auch aus psychologischer Sicht, viel bringen“, erläutert Baindl. Gerade in Anbetracht von zwei Auswärtsspielen zu Beginn der Aufstiegsrunde brauchte der TEV nun wieder Punkte, die Vorrundenmeisterschaft hat im weiteren Saisonverlauf kaum mehr einen Wert.

In den Trainingseinheiten während der Woche wurde die Intensität im Hinblick auf die entscheidenden Wochen wieder etwas reduziert, stattdessen arbeiteten die TEV-Cracks intensiv am System. Zudem standen die Special Teams im Fokus. In der Aufstiegsrunde haben die Miesbacher gegenüber der Konkurrenz den Vorteil, dass sie sich pro Wochenende nur auf einen Gegner einstellen müssen. Kommende Woche trifft der TEV zweimal auf Königsbrunn, gefolgt von einem Doppelwochenende gegen Kempten und dem abschließenden Heimspiel gegen Peißenberg.

Einige Top-Scorer bei Peißenberg

Für gute Stimmung wird in Peißenberg ebenfalls gesorgt sein, denn ein TEV-Fanbus macht sich auf die Reise und ist bereits so gut wie ausgebucht. Restplätze können noch bei Max Baumgartner unter Tel. 01 75 / 8 31 77 77 oder maxbaumgartner91@yahoo.com reserviert werden. „Wir sind in dieser Saison der erste Verein, der mit einem Fanbus nach Peißenberg kommt. Das ist super für die Mannschaft, die Spiele in der Aufstiegsrunde werden sicher alle schon Playoff-Charakter haben“, verspricht der TEV-Coach.

Die Hausherren haben mit Dejan Vogl (26 Tore/32 Assists), Brett Mecrones (21/33), Derek Mecrones (19/28) und Dominik Krabbat (22/33) einige Top-Scorer in ihren Reihen. Zudem kommt es für die TEV-Cracks zu einem Wiedersehen mit den ehemaligen Teamkollegen Nico Fissekis und Martin Lidl. „Wir wissen, auf wen wir aufpassen müssen“, verspricht Baindl. ts