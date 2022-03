TEV startet ins Bayernliga-Finale: Die Chancen stehen 50 zu 50

Teilen

Eine geschlossene Mannschaftsleistung des TEV Miesbach sollte der Grundstock sein, wenn sich die Kreisstädter im ersten Finalspiel gegen den EHC Klostersee einen Vorteil in der Serie verschaffen will. © Thomas Plettenberg

Der TEV Miesbach startet beim EHC Klostersee ins Bayernliga-Finale. Trainer Michael Baindl schätzt die Chancen auf 50:50.

Miesbach – Am heutigen Freitag steigt das erste Finalspiel um die Bayernliga-Meisterschaft zwischen dem EHC Klostersee und dem TEV Miesbach. Das Duell in Grafing beginnt um 20 Uhr. Es ist das Finale, mit dem man bereits im Laufe der Vorrunde rechnen konnte, schließlich dominierten der TEV und der EHC sowohl die Haupt- als auch die Aufstiegsrunde und landeten jeweils auf den Plätzen eins (Grafing) und zwei (Miesbach).

Die direkten Duelle waren alle vier spannungsgeladen. Im ersten Vergleich unterlag der TEV zu Hause trotz starker Leistung, auch in Grafing mussten sich die Miesbacher geschlagen geben. In der Aufstiegsrunde fügten die Miesbacher dem EHC in dessen Stadion die erste Saisonniederlage nach regulärer Spielzeit zu (2:1), unterlagen aber zu Hause nach 4:1-Führung noch mit 4:5 nach Penaltyschießen.

Für Spannung und gute Stimmung sollte auch am Wochenende gesorgt sein, zumal sowohl am Freitag in Grafing als auch am Sonntag in Miesbach mit Zuschauerzahlen von bis zu 1000 gerechnet wird. Gespielt wird im Modus Best-of-Three, gewinnt ein Team beide Spiele, steht der Bayernliga-Meister bereits am Sonntag fest, ansonsten steigt am Dienstag in Grafing das entscheidende dritte Match.

TEV-Kader fast komplett

Im Halbfinale am vergangenen Wochenende gaben sich beide Seiten keine Blöße. Der TEV setzte sich in zwei Spielen gegen Kempten durch (5:2/10:2), Grafing besiegte Amberg ebenfalls glatt (2:0/5:1). „Das erste Spiel ist in einer solchen Serie immer das wichtigste, um nicht gleich mit dem Rücken zur Wand zu stehen, sondern zwei Matchbälle zu haben“, erklärt TEV-Trainer Michael Baindl, der mit seinem Team einen Auswärtssieg zum Auftakt anstrebt.

Personell sieht es bei den Miesbachern gut aus. Bis auf Dusan Frosch, für den die Saison wegen Rückenproblemen beendet ist, dürfte der Kader komplett sein. Einzig hinter Florian Heiß (Oberkörperverletzung) steht ein Fragezeichen. Härter traf es die Hausherren, nachdem die Saison für Raphael Kaefer nach einem Mittelfußbruch bereits beendet ist, verletzte sich Routinier Bob Wren beim zweiten Halbfinale in Amberg am Knie und musste vorzeitig vom Eis – Einsatz am Wochenende unwahrscheinlich. „Das könnte ein kleiner Vorteil für uns sein, aber Grafing hat auch ohne die beiden eine richtig starke Mannschaft. Die dritte Reihe ist beispielsweise jung und hungrig, sie spielen schnelles und hartes Eishockey. Wir müssen von der ersten Minute an voll dagegenhalten“, fordert Baindl.

Fanbus fährt nach Grafing

An Unterstützung von den Rängen dürfte es nicht mangeln, bereits bei den bisherigen vier Vergleichen dieser Saison war der Gästeblock in beiden Stadion gut gefüllt und auch am heutigen Freitag macht sich wieder ein Fanbus aus Miesbach auf den Weg. Am Ende werden zwischen zwei Teams auf Augenhöhe wohl Kleinigkeiten entscheidend sein. „Klostersee hat eine überragende Saison gespielt und wir waren in der Aufstiegsrunde richtig stark. Die Chancen für die Serie stehen in meinen Augen 50 zu 50“, sagt Baindl.

Nun liegt es an den Miesbacher Cracks, sich mit einem Auswärtssieg einen Matchball für das Heimspiel am Sonntag zu erkämpfen.