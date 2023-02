TEV Miesbach startet mit fulminantem Auswärtssieg in Meisterrunde

An zwei Toren war Patrick Asselin in Peißenberg beteiligt. Das 4:3 erzielte er selbst, das 5:3 legte er auf. © Roland Halmel

Der TEV Miesbach dominiert das Auftaktspiel in Peißenberg und startet mit einem 8:5-Erfolg in die Meisterrunde.

Miesbach – Der TEV Miesbach hat einen perfekten Start in die Bayernliga-Meisterrunde erwischt und sich im ersten Match in der Gruppe A beim TSV Peißenberg mit 8:5 durchgesetzt. Dabei spiegelt das Resultat nicht annähernd die Überlegenheit der Miesbacher wider: Das Spiel hätte bereits im ersten Drittel entschieden sein müssen, doch der TEV scheiterte unter anderem dreimal im Pfosten. Ein fulminantes zweites Drittel, das die Gäste mit 4:1 für sich entschieden leitete den Sieg ein. Im Schlussabschnitt zogen die Miesbacher auf 8:3 davon, ehe sie die Zügel ein wenig schleifen ließen und die Hausherren noch etwas Ergebniskosmetik betreiben konnten. Am Ende stand ein hochverdienter 8:5-Erfolg bei den Miners, die mit diesem Resultat noch richtig gut bedient waren.

„Das erste Spiel auswärts in Peißenberg zu haben, war ein undankbarer Start, weil Peißenberg mit uns das beste Heimteam war. Wir waren alle angespannt, aber auch extrem fokussiert. Wir haben den Schwung aus der Hauptrunde mitgenommen, verdient gewonnen und wollen in der Meisterrunde Erster werden, um in den Playoffs Heimrecht zu haben“, sagte TEV-Trainer Michael Baindl.

Die Miesbacher, bei denen Bobby Slavicek nach drei Monaten Verletzungspause sein Comeback gab, legten los wie die Feuerwehr und spielten sich im Angriffsdrittel fest. Miners-Keeper Korbinian Sertl stand von Beginn an unter Dauerbeschuss und dreimal rettete das Aluminium. So kam es, wie es kommen musste: Peißenberg erzielte den ersten Treffer. In Überzahl vertändelte der TEV die Scheibe an der eigenen blauen Linie und die Hausherren gingen per Shorthander in Front. Doch die Miesbacher glichen noch im selben Powerplay aus: Thomas März legte zurück und Max Hüsken vollstreckte. Beim nächsten Angriff übernahmen die Kreisstädter erstmals die Führung. Michael Grabmaier spielte die Scheibe bei angezeigter Strafe gegen die Heimischen scharf vors Tor und der Puck prallte aus dem Gewühl heraus vom Schläger von Sebastian Deml ins Netz. Dann traf Ex-Miesbacher Nico Fissekis aus dem Nichts zum 2:2 und erwischte Keeper Timon Ewert aus spitzem Winkel auf dem falschen Fuß. So ging es statt einer Drei- oder Vier-Tore-Führung mit einem Remis in die Kabinen.

TEV zieht im zweiten Abschnitt davon

Im zweiten Durchgang ging es den Hausherren dann zu schnell. Nach einem schnellen Spielzug über Slavicek traf Felix Feuerreiter zum 3:2, Peißenberg konnte in Überzahl glücklich egalisieren, dann aber zog der TEV davon. Patrick Asselin traf per Rückhand zum 4:3, Matthias Bergmann behielt beim 5:3 in Überzahl die Übersicht und Benedikt Pölt sorgte nach Doppelpass mit Hüsken für das 6:3. Das Spiel war damit entschieden, die 120 mitgereisten TEV-Fans feierten bereits und die Mannschaft lieferte auch im Schlussabschnitt.

Slavicek markierte seinen ersten Treffer nach der Verletzungspause und Andreas Nowak traf nach einem Solo platziert zum 8:3 ins Kreuzeck. Dann kam etwas Schlendrian ins Spiel und die Hausherren auf 5:8 heran. Doch die Miesbacher spielten die Zeit routiniert herunter und ließen nichts mehr anbrennen.

„Wir waren von Anfang an da, haben nach dem unglücklichen Gegentor gleich ausgeglichen und das Spiel bis Mitte des letzten Drittels dominiert. Dann war das Momentum bei Peißenberg, aber wir haben die Phase gut überstanden und verdient die drei Punkte geholt“, resümierte Baindl nach dem Scheibenschießen am Peißenberger Förderturm. Letztlich war wieder die Ausgeglichenheit über vier Reihen die große Trumpfkarte des TEV, was acht verschiedene Torschützen eindrucksvoll unterstreichen.

Somit liegen die Miesbacher nach dem ersten Spieltag wieder an der Tabellenspitze und unterstreichen ihre Ambitionen als Meisterschaftsaspirant. Am Sonntag war der TEV spielfrei, weiter geht es am Freitag in Königsbrunn, ehe man zwei Tage später den gleichen Gegner zum ersten Heimspiel an der Schlierach empfängt.

TSV Peißenberg - TEV Miesbach 5:8 (2:2/1:4/2:2)

TEV: Ewert (Mühldorfer) - Bacher, Mechel, Bergmann, Kirsch, Nowak, Deml - März, Grabmaier, Endress, Meineke, Asselin, Feuerreiter, Rizzo, Thyroff, Hüsken, Pölt, Slavicek.

Torfolge: 1:0 (6.) Andrä 4-5 SH, 1:1 (7.) Hüsken (März, Deml) 5-4 PP, 1:2 (9.) Deml (Grabmaier, März), 2:2 (17.) Fissekis (Öndertoglu, Singer), 2:3 (23.) Feuerreiter (Slavicek, Grabmaier), 3:3 (27.) Malzatzki (Andrä), 3:4 (32.) Asselin (Meineke, Rizzo), 3:5 (36.) Bergmann (Asselin, Endress) 5-4 PP, 3:6 (39.) Pölt (Hüsken, März), 3:7 (42.) Slavicek (Grabmaier, Kirsch), 3:8 (46.) Nowak (Hüsken), 4:8 (48.) Malzatzki (Hörndl, Andrä) 5-4 PP, 5:8 (49.) Hörndl (Vogl, Malzatzki).

Strafen: TSV 18 - TEV 10.

Zuschauer: 701.