Moser: „Wollen uns auf einigen Positionen verbessern“

Stefan Moser Zweiter TEV-Vorsitzender © Screenshot: TS

Nach dem Saisonende gibt Stefan Moser, Zweiter Vorsitzender des TEV Miesbach, einen Ausblick auf die Planungen beim Eishockey-Bayernligisten.

Miesbach – Die Bayernliga-Saison ist für den TEV Miesbach kürzlich mit der Vize-Meisterschaft zu Ende gegangen. Im Interview mit der Heimatzeitung gibt der Zweite TEV-Vorsitzende Stefan Moser einen Ausblick auf die kurze Sommerpause und die nächste Saison.

Herr Moser, wie fällt Ihr Saisonfazit aus und wie sehen die nächsten Wochen für Sie und das Team aus?

Wir sind insgesamt trotz Corona gut durch die Saison gekommen. Der Start war holprig, Mannschaft und Trainer haben etwas gebraucht, um zusammenzufinden. Die zweite Hälfte der Hauptrunde und die Aufstiegsrunde waren dann gut. Damit können wir zufrieden sein. Vor allem, da viele erfahrene Spieler lange ausgefallen sind. Eine sportliche Bewertung ist schwer, weil Corona alle erwischt hat. Durch die Widrigkeiten der letzten Saison können wir mit der Vize-Meisterschaft zufrieden sein. Jetzt hat die Mannschaft vier Wochen Pause, dann beginnt das Sommertraining, nach einer weiteren Pause in den Pfingstferien geht es aufs Eis, in Kombination mit dem normalen Sommertraining. Die Pause ist also überschaubar.

Wie laufen die Planungen für die neue Saison in Sachen Trainer und Spieler?

Wir führen aktuell die Abschlussgespräche mit den Spielern und sind mit ungefähr zwei Dritteln durch. Natürlich sind wir auch schon in Gesprächen mit potenziellen Neuzugängen. Trainer wird Michael Baindl bleiben, er hat noch ein Jahr Vertrag bei uns. Bei den Spielern wollen wir uns auf einigen Positionen verbessern. Viele verlorene Bullys und Strafzeiten sind die größten Baustellen. Bei drei oder vier Spielern ist noch offen, ob sie weitermachen, wir werden auch wieder zwei oder drei Spieler aus dem Nachwuchs hochziehen. Der Kern des Teams wird bestehen bleiben, wir brauchen aber noch ein oder zwei Verteidiger und zwei oder drei Stürmer.

Gibt es, für den Fall eines Aufstiegsverzichts von Grafing, noch Überlegungen in Richtung Oberliga?

Grafing überlegt noch, ob sie den Aufstieg wahrnehmen, was man hört, will die Vorstandschaft der Mannschaft die Entscheidung überlassen. Da Tölz runterkommt, ist die Oberliga eine sehr attraktive Liga. Bei uns ist sie aber kein Thema. Weder wird die Bayernliga einen Nachrücker freigeben noch der DEB einen Nachrücker akzeptieren. Diese Diskussion brauchen wir also nicht zu führen, das ist für uns nicht relevant. Wir planen für die Bayernliga. ts