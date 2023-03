TEV steht nach zweiter Final-Niederlage mit dem Rücken zur Wand

Machte es zwischenzeitlich wieder spannend: Felix Feuerreiter (M.) erzielte beide Miesbacher Treffer im zweiten Final-Duell mit dem EHC Königsbrunn. © Steffen Gerber

Der TEV Miesbach verliert auch das zweite Final-Duell gegen den EHC Königsbrunn und hat nun drei Match-Pucks gegen sich.

Miesbach – In den Playoffs war der TEV Miesbach im heimischen „Mia helfn zam“-Stadion ungeschlagen – bis Sonntagabend. Vor zum dritten Mal in Folge ausverkauftem Haus unterlagen die Kreisstädter dem EHC Königsbrunn im zweiten Spiel des Bayernliga-Finales mit 2:4.

Es war eine bittere Niederlage, denn die Miesbacher hatten in Anbetracht des Schussverhältnisses von 75:25 ein deutliches Übergewicht und kassierten sogar zwei Gegentreffer bei eigener Überzahl. „Wir müssen viel Aufwand betreiben, um ein Tor zu schießen. Die Gegentore fallen hingegen zu leicht. Bei Fünf-gegen-fünf haben wir im Endspiel sechs Tore geschossen, Königsbrunn drei. Aber wir haben zwei Shorthander und ein Powerplay-Tor kassiert. Königsbrunn war bei den Special Teams bisher die stärkere Mannschaft. Jetzt müssen wir drei Matchpucks abwehren“, analysierte TEV-Trainer Michael Baindl.

Beim zweiten Endspiel stand Niki Meier wieder als sechster Verteidiger zur Verfügung. Zwischen den Pfosten stand dieses Mal Timon Ewert, zumindest in den ersten 20 Minuten. Nach dem ersten Drittel blieb er mit Erkältungssymptomen in der Kabine und Janik Engler kam ins Spiel. Kurz nach Beginn des zweiten Durchgangs musste auch Patrick Asselin mit einer Unterkörperverletzung vorzeitig unter die Dusche.

Absolute No-Go von Dennis Tausend

Die Miesbacher legten gut los und hatten von Beginn an spielerische Vorteile. Nach acht Minuten hatten die Hausherren Pech, dass ein klarer Penalty nicht gepfiffen wurde. Bobby Slavicek wurde bei einem Alleingang von hinten zu Fall gebracht, es gab aber nur zwei Minuten gegen die Gäste. Elf Minuten waren gespielt, als Königsbrunns Dennis Tausend die Sicherungen durchbrannten. Vor den Augen eines Schiedsrichters leistete er sich einen glasklaren und an Unsportlichkeit nicht zu überbietenden Stockstich in den Unterleib von Slavicek, doch die Pfeife blieb stumm. „Das war eine Frechheit, ein absolutes No-Go“, ärgerte sich Baindl. Eine 5+Matchstrafe wäre die einzig richtige Entscheidung gewesen. Auch wenn es angebracht wäre, und das Video-Material die mehr unsportliche Attacke deutlich zeigte, ist eine nachträgliche Sperre durch den Bayerische Eissport-Verband aber nicht möglich. Da nicht alle Vereine ihre Spiele per Stream übertragen, sind Videos vor dem Sportgericht nicht als Beweismittel zugelassen.

Zu allem Überfluss leistete sich der TEV vier Minuten vor der Pause an der eigenen blauen Linie einen unnötigen Scheibenverlust und Tim Bullnheimer brachte die Gäste per Shorthander in Front. Zwei Minuten später nutzten die Gäste ihr zweites Überzahlspiel durch einen platzierten Abschluss von Toms Prokopovics zum 2:0.

Feuerreiter bringt TEV auf 2:3 heran

Im zweiten Drittel hatten die Miesbacher in doppelter Überzahl die Chance auf den Anschlusstreffer, sie fanden aber trotz zahlreicher Abschlüsse stets ihren Meister in EHC-Keeper Stefan Vajs. Nick Endress und Stefano Rizzo hatten die besten Möglichkeiten. Die Gäste machten die Box vor dem eigenen Tor dicht und hatten in Vajs eine Mauer zwischen den Pfosten. So legte Bullnheimer, erneut durch eine Einzelaktion in Unterzahl, mit seinem zweiten Shorthander das 3:0 nach.

Im letzten Durchgang keimte noch einmal Hoffnung auf, als Felix Feuerreiter mit einem feinen Solo auf 1:3 verkürzte. Der TEV drückte, die Gäste nahmen eine Auszeit. Knapp vier Minuten vor Ende nahm Baindl Engler zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis und Feuerreiter traf von der blauen Linie aus zum 2:3. Es wurde noch einmal richtig eng, bis Königsbrunn eine halbe Minute vor Schluss mit dem Empty-Net-Goal zum 4:2-Endstand alles klar machte.

„Die Mannschaft ist natürlich enttäuscht. Wir haben im ersten Spiel mit 3:0 geführt und noch verloren. Dieses Mal haben wir uns auf 2:3 herangekämpft und hatten das ganze Spiel über gute Chancen. Die Serie sieht deutlicher aus, als sie ist. Wir geben nicht auf und kämpfen weiter“, sagte Baindl.

Ein handsigniertes Trikot überreichte Zweiter TEV-Vorsitzender Oliver Back an Landtagspräsidentin und Stimmkreisabgeordnete Ilse Aigner. © Steffen Gerber

Spiel drei am Dienstagabend

Bereits am Dienstagabend um 20 Uhr steigt das dritte Finale in Königsbrunn. Die Miesbacher brauchen dabei einen Sieg, um das Saisonende zu verhindern. Gewinnt Königsbrunn, stehen die Pinguine als bayerischer Meister und Aufsteiger in die Oberliga fest. Begleitet werden die Miesbacher wieder von einem Fanbus, Kurzentschlossene können sich noch bei Sebastian Höck per E-Mail an sebastian.hoeck@tev-miesbach.de oder Whatsapp an Tel. 01 62 /4 19 00 29 anmelden. Die Fahrt wird vom TEV subventioniert und kostet pro Person nur fünf Euro. Abfahrt ist um 17.15 Uhr am Miesbacher Bahnhof.

Die TEV-Cracks sind jedenfalls heiß darauf, sich mit einem Auswärtssieg zurückzumelden, nicht zuletzt auch aufgrund der unsportlichen Aktion von Tausend. „Wir werden alles geben, um noch einmal zurückzukommen, und haben nichts mehr zu verlieren“, verspricht Baindl. Ob Ewert und Asselin mit dabei sein können, entscheidet sich erst am Spieltag. Für den Kanadier stünde bei einem Ausfall Ales Furch als zweiter Ausländer bereit.

Noch ist der TEV also nicht geschlagen, ihre Comeback-Qualitäten haben die Kreisstädter im Viertel- und Halbfinale gegen Kempten und Erding bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

TEV Miesbach – EHC Königsbrunn 2:4 (0:2/0:1/2:1)

TEV: Ewert (21. Engler) - Bacher, Mechel, Mühlpointner, Meier, Kögl, Kirsch, Nowak - März, Grabmaier, Endress, Meineke, Asselin, Feuerreiter, Rizzo, Thyroff, Hüsken, Pölt, Slavicek.

Torfolge: 0:1 (17.) Bullnheimer (Sternheimer) 4-5 SH, 0:2 (18.) Prokopovics (Shakhvorostov) 5-4 PP, 0:3 (27.) Bullnheimer (Sternheimer, Veisert) 4-5 SH, 1:3 (47.) Feuerreiter (Mechel, März), 2:3 (57.) Feuerreiter (Slavicek, Bacher), 2:4 (60.) Bullnheimer ENG.

Strafen: TEV 8 - EHC 20.

Zuschauer: 1050