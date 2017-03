TEV Miesbach steigt in Oberliga auf

Der TEV Miesbach ist zurück in der Eishockey-Oberliga. Nach acht Jahren in der Bayernliga machte die Mannschaft von Trainer Simon Steiner am Sonntagabend vor eigenem Publikum den Aufstieg perfekt.

Miesbach – „Nie mehr Bayernliga, nie mehr, nie mehr.“ Nach dem 6:5-Heimsieg im zweiten Heimspiel gegen den Höchstadter EC war die Stimmung im Miesbacher Eisstadion am Sonntagabend so gut, wie lange nicht mehr. Bereits während des Spiels sorgten die knapp 900 Zuschauer dafür, dass das für TEV letztlich entscheidende Spiel um den Aufstieg in die Oberliga eine würdige Atmosphäre erhielt. Als der Sieg der Miesbacher und der langersehnte Aufstieg feststanden, gab es kein Halten mehr: Das Team feierte auf dem Eis mit den Fans, Benjamin Frank gab sich als Einpeitscher, schließlich sangen Spieler und Anhänger gemeinsam: „Nie mehr Bayernliga, nie mehr, nie mehr.“

So überraschend sich der TEV mit 3:1-Siegen gegen den favorisierten Oberligisten durchgesetzt hatte, so groß war die Freude über die Rückkehr in die Oberliga. „Ich bin einfach nur euphorisch. Das ist unglaublich und über die Saison hinweg einfach verdient“, sagte TEV-Vorsitzender Dieter Taffel. „Der Unterschied war, dass wir ein Team sind, das das ganze Jahr darauf hingearbeitet hat. Diese Rechnung ist heute aufgegangen. Die Stimmung im Stadion war sensationell, das ist ein großer Tag für Miesbach.“

Einer der ersten Gratulanten nach dem Schlusspfiff war Landrat Wolfgang Rzehak, als jahrelanger Kassier des TEV ein treuer Fan. „Das war ein Krimi ohne Ende. Ich bin total glücklich und als Landrat stolz auf unser höchstklassiges Eishockey-Team im Landkreis“, sagte Rzehak. Erleichtert war auch TEV-Urgestein Heinz Höck, dem eine Last vom Herzen zu fallen schien: „Ehrlich gesagt habe ich nicht geglaubt, dass wir es gegen Höchstadt schaffen.“

Weniger euphorisch war verständlicherweise Gäste-Trainer Daniel Jun, der von den Besuchern der Pressekonferenz für sein Kommen mit Standing Ovations in der überfüllten Stadiongaststätte empfangen wurde. „Ich habe noch nie so viele Zuschauer in Miesbach gesehen. Es war eine schöne Atmosphäre“, sagte Jun. „Für uns ist das natürlich bitter. Es geht um meinen Verein und ich liebe meinen Verein.“ Der Höchstadter EC muss durch das Ausscheiden nun den Gang in die Bayernliga antreten. „Wer am Ende drei Mal gewinnt, der steigt auf – egal wie. Miesbach ist verdient weitergekommen, und ich wünsche Euch viel Glück.“

Neben Freude verspürte Miesbachs Trainer Simon Steiner auch so etwas wie Genugtuung. „Wir waren auf den Punkt fit, auch wenn es immer mal wieder Kritik gegeben hat“, sagte er. „Einsatz und Leidenschaft waren stärker als das Talent. Wir sind als Mannschaft zusammengewachsen, und vormals kritisierte Spieler wie Timon Ewert und Jan Trojan haben jetzt die Serie für uns entschieden.“

Vorsitzender Taffel fand dann ein passendes Schlusswort, ehe der Abend erst so richtig losging. „Heute feiern wir, ab morgen rechnen wir.“

