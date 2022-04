Baindl zieht Saisonfazit: „Würde alles wieder so machen“

Einen genauen Blick auf die Entwicklung seiner Mannschaft – aber auch seine eigene – hat TEV-Coach Michael Baindl in der vergangenen Saison geworfen. © Thomas Plettenberg

Die Bayernliga-Saison 2021/22 ist gespielt, der TEV Miesbach ist Vizemeister. Trainer Michael Baindl zieht nach seiner ersten Saison hinter der Bande ein positives Fazit.

Miesbach – Ende März ging die Eishockey-Saison für die Bayernliga-Mannschaft des TEV Miesbach zu Ende. Nach einer unglaublich spannenden und mit im Schnitt über 1200 Zuschauern gut besuchten Finalserie gegen den EHC Klostersee musste man sich im entscheidenden dritten Match den Grafingern beugen und schloss die Spielzeit mit einem starken zweiten Platz, sprich der Vize-Meisterschaft in der bayerischen Elite-Liga ab.

Auch wenn es nicht zum ganz großen Coup gereicht hat, zieht TEV-Coach Michael Baindl nach seiner ersten Saison als Trainer der Miesbacher ein positives Fazit. „Wir wollten ganz oben stehen und waren nach dem Finale nicht zufrieden. Aber wenn ein paar Tage vergangen sind, weiß man, dass wir eine gute Saison gespielt haben. Wir haben ab der Aufstiegsrunde unser bestes Eishockey gespielt. Natürlich ist es schade, dass wir nur Zweiter geworden sind, aber da spielen so viele Faktoren, wie beispielsweise Corona eine Rolle. Über die ganze Saison gesehen war Grafing einen kleinen Tick besser und ist deshalb der verdiente Meister“, fasst Baindl die Spielzeit zusammen.

Auch seine Entscheidung, vom Eis auf die Trainerbank zu wechseln, hat der Miesbacher Chefanweiser nicht bereut. „Anfangs war es ungewohnt, vor allem die ganze Vorbereitung. Ich musste die Mannschaft erst kennenlernen und umgekehrt. Natürlich war ich nervös, aber habe mich auch drauf gefreut. Aber man hat schnell gemerkt, dass das ganze Team mitzieht und lernen will. Die ganze Arbeit ist dann für mich schnell zum Alltag geworden“, berichtet Baindl. Er habe immer viel Wert daraufgelegt, mit einem flexiblen System auf den Gegner und die Voraussetzungen reagieren zu können, was sich ausgezahlt habe. Rat von ehemaligen Trainern gab es für den 35-Jährigen nicht. „Ich habe alles so gemacht, wie ich es als Spieler hätte haben wollen, und es war auch gut, einen eigenen Weg zu gehen.“

Baindl: Haben uns gut entwickelt

Auch für ihn persönlich sei es gut gewesen, die Schlittschuhe an den Nagel zu hängen. „Mir geht es körperlich heute so gut wie noch nie und ich bin gar nicht mehr scharf darauf, selbst zu spielen. Ich freue mich als Trainer genauso auf die Spiele. Anfangs der Saison haben wir uns schwergetan, aber da waren wir alle noch in der Findungsphase. Dann haben sich alle gut entwickelt“, sagt Baindl.

Mit einem Kabinenfest ging die Saison am vergangenen Wochenende offiziell zu Ende. „Ich würde alles wieder so machen, wir hatten die ganze Saison über ein sehr harmonisches Team und das war mir von Anfang an sehr wichtig“, erklärt der 35-Jährige. Die Miesbacher belegten sowohl in der Vor-, als auch in der Meisterrunde den zweiten Platz, siegten im Halbfinale klar gegen Kempten, um dann mit 1:2-Siegen Grafing die Meisterschaft überlassen zu müssen. Die Endspiele seien das Highlight der Saison gewesen. „Das war ein echtes Erlebnis für alle und eine gute Erfahrung für die nächsten Jahre. In der Finalserie hatte die Mannschaft auch die Zuschauer, die sie verdient hat. Davor war es mit Corona eher schwer, die Leute in die Eishalle zu bringen“, meint Baindl.

Gespräche über Zukunft stehen an

Dem verpassten Aufstieg in die Oberliga will der TEV aber nicht lange nachtrauern, sondern in der nächsten Saison wieder voll angreifen. „Natürlich wurde in der Mannschaft über die Oberliga gesprochen und Spieler wie Johannes Bacher oder Felix Feuerreiter hätten sich die Oberliga auch absolut verdient. Jeder muss schauen, wie er seine Ziele setzt. Aber jetzt ist die Zeit, um über die Zukunft zu sprechen“, blickt der TEV-Coach bereits freudig nach vorne.

In den nächsten Tagen finden nun Gespräche mit dem Sportlichen Leiter Peter Kathan und TEV-Vize-Vorstand Stefan Moser statt, schließlich hat Baindl noch ein Jahr Vertrag bei den Kreisstädtern. Dann warten einige freie Wochen, die er mit seiner Frau, der Tennis-Profi-Spielerin Kateryna Kozlova, verbringen wird. Im Mai beginnt dann das Sommertraining, ehe es Anfang Juli schon wieder auf das Eis im heimischen „Mia helfn zam“-Stadion gehen wird. Die Sommerpause ist bekanntlich kurz. ts