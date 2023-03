TEV Miesbach verliert Spiel eins in Amberg im Penaltyschießen mit 2:3

Teilen

Vorne nicht effektiv genug: Der TEV Miesbach zeigte in der Defensive eine starke Vorstellung, verpasste es aber im Angriff, mehr herauszuholen. Auch im Penaltyschießen fehlte die Treffsicherheit. Archi © Thomas Plettenberg

Den Start in die Play-offs hatte man sich im Lager des TEV Miesbach anders vorgestellt. Im Penaltyschießen mussten sich die Kreisstädter zum Auftakt des Bayernliga-Viertelfinals beim ERSC Amberg geschlagen geben.

Nach einem erwartet engen Duell der beiden besten Teams der Vorrunde stand es 2:2-Unentschieden, wobei die Miesbacher vor allem im zweiten und dritten Abschnitt spielbestimmend waren. Auch in der zehnminütigen Verlängerung fielen keine Treffer. Im Penaltyschießen fehlte dann das nötige Quäntchen Glück. Den Hausherren reichte ein erfolgreicher Versuch, da beim TEV alle drei Schützen scheiterten.

So steht der Vizemeister des Vorjahres bereits mit dem Rücken zur Wand und musste beim Heimspiel am gestrigen Sonntag gewinnen, um ein vorzeitiges Saisonende zu vermeiden. Das Spiel war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet. Das Resultat ist jedoch auf der Titelseite dieser Ausgabe zu finden.

Bis auf Felix Feuerreiter, der aus beruflichen Gründen fehlte, waren die Rot-Weißen mit voller Kapelle in die Oberpfalz gereist. Das erste Drittel bestand dann zu großen Teilen aus Abtasten auf beiden Seiten. Keines der beiden Teams wollte ein Risiko eingehen. Die besseren Chancen hatten allerdings schon da die Gäste, die allerdings drei Überzahl-Spiele ungenutzt ließen.

„Im ersten Drittel waren beide Mannschaften nervös, und wir hatten noch etwas schwere Beine. Ab dem zweiten Drittel ist unser Spiel dann schneller, härter und besser geworden“, berichtet TEV-Trainer Michael Baindl. In der Tat übernahmen die Miesbacher nach der ersten Pause die Regie und waren spielbestimmend.

Zwei Minuten waren gespielt, als die Miesbacher zum ersten Mal jubeln durften. Patrick Asselin umkurvte das Amberger Tor und brachte die Scheibe mit der Rückhand in die Box. Dort prallte die Scheibe aus dem unübersichtlichen Gewühl heraus ins Tor. Just in der folgenden Drangphase der Miesbacher fiel der Ausgleich. Nach einem Fehler hinter dem eigenen Tor fiel der Puck einem Amberger genau auf den Schläger, und es stand 1:1.

Wenig später stand der TEV erneut mit einem Mann mehr auf dem Eis, doch Nick Endress scheiterte an ERSC-Keeper Timon Bätge, und einmal rettete der Pfosten für die Gastgeber. Dann kassierten die Miesbacher allerdings in eigener Überzahl einen Shorthander zum 1:2. Mit einem Sonntagsschuss von der Seite, der genau im langen Kreuzeck landete, ging erstmals Amberg in Führung.

Trotz eines guten zweiten Drittels musste der TEV so also im Schlussdrittel einem Rückstand hinterherlaufen. Die Heimischen standen fortan sehr tief und lauerten nur vereinzelt auf Konter. Der TEV tat sich schwer und ließ ein weiteres Powerplay erfolglos verstreichen. Als die Oberpfälzer gerade wieder komplett waren, fiel der lang ersehnte Ausgleich. Bätge ließ einen Schuss von Sebastian Deml prallen, und Max Hüsken staubte ab zum 2:2.

Die drei Unterzahlspiele in der Schlussphase überstanden die Miesbacher mit letztem Einsatz schadlos, sodass es in die Verlängerung ging. Asselin hatte den Siegtreffer auf dem Schläger, doch der Puck versprang unglücklich. In der Schlussphase rettete Timon Ewert mehrmals in einer Unterzahl der Gäste.

Die Entscheidung musste also im Penaltyschießen fallen, wo Asselin, Endress und Stefano Rizzo scheiterten, während Amberg seinen dritten Versuch verwandelte und damit in der Serie in Führung ging.

„Es war eine bittere Niederlage“, sagt Baindl. „Wir waren wieder die bessere Mannschaft, haben aber das entscheidende Tor nicht gemacht. Disziplin und Einstellung haben gepasst.“ Man habe nur zwei Gegentore kassiert, aber eins zu wenig geschossen. „In den Play-offs ist es eine goldene Regel, dass die Special Teams die Spiele entscheiden. In Unterzahl haben wir hervorragend verteidigt, aber in Überzahl das Tor nicht gemacht.“

Sollte dem TEV am Sonntag der Serienausgleich gelingen, steigt am Dienstag ab 20 Uhr die entscheidende dritte Partie um den Einzug ins Halbfinale in Amberg.

ERSC Amberg – TEV Miesbach n. P. 3:2 (0:0/2:1/0:1/0:0/1:0)

TEV Miesbach: Ewert (Engler) – Bacher, Deml, Mechel, Bergmann, Kirsch, Nowak – März, Grabmaier, Endress, Meineke, Asselin, Mühlpointner, Rizzo, Thyroff, Hüsken, Pölt, Slavicek.

Tore: 0:1 (22.) Endress (Asselin, Bergmann), 1:1 (27.) Pronath (Campbell, Frank), 2:1 (31.) Kirchberger (Köbele) 4-5 SH, 2:2 (53.) Hüsken, 3:2 (71.) Pronath PEN.

Strafen: ERSC 14 – TEV 12.

Zuschauer: 1617.