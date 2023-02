TEV Miesbach verliert trotz 4:0-Führung mit 6:7 nach Verlängerung beim ESC Kempten

Teilen

Die entscheidenden Zweikämpfe gewannen die Miesbacher um (v.l.) Bobby Slavicek und Stefan Mechel in der Schlussphase nicht mehr. © Steffen Gerber

Der TEV Miesbach und die Meisterrunde der Eishockey-Bayernliga stehen weiter auf Kreuz. Die Kreisstädter verloren in Kempten trotz einer 4:0-Führung.

Miesbach – Beim TEV Miesbach ist in der Bayernliga-Meisterrunde weiterhin der Wurm drin. Nach dem holprigen 4:3-Overtime-Sieg gegen Kempten am Freitag mussten die Kreisstädter auch beim Rückspiel im Allgäu in die Verlängerung. Dabei hatte der TEV nach 25 Minuten bereits mit 4:0 und nach dem zweiten Drittel mit 5:2 geführt. Das letzte Drittel war dann aber weit davon entfernt, was die Mannschaft in der Vorrunde gezeigt hatte. Letztlich ging es mit einem 6:6 in die Verlängerung, in der die Gastgeber den Zusatzpunkt einfuhren.

„Die letzten zehn Minuten waren eine Frechheit von uns. Die zweite Hälfte des Spiels war weit weg von Meisterrunden- oder Playoff-Hockey. Seit zwei Wochen ist bei uns etwas der Schlendrian drin. Wir müssen gegen Peißenberg wieder das Gesicht der Vorrunde zeigen, wenn wir mit Heimrecht ins Viertelfinale gegen wollen“, resümierte TEV-Coach Michael Baindl.

Die Miesbacher waren ohne den kranken Matthias Bergmann nach Kempten gereist, zudem waren einige Spieler angeschlagen. Grund zu Feiern gab es dennoch: Sebastian Deml absolvierte sein 700. Spiel im rot-weißen Trikot, was am kommenden Freitag noch entsprechend gewürdigt wird. Der TEV kam gut ins Spiel und ging früh in Führung. Michael Grabmaier erkämpfte sich die Scheibe im Angriffsdrittel und Felix Feuerreiter traf zum 1:0. Die Gäste ließen den Puck laufen und die Kemptener nicht ins Spiel kommen. Durch ein Eigentor von ESC-Keeper David Blaschta, der das Eis daraufhin entnervt verließ, fiel das 2:0. Die Miesbacher kontrollierten das Duell weiterhin nahezu nach Belieben und Patrick Asselin traf nach einem Schlenzer von Thomas März zum 3:0-Pausenstand. In der Defensive standen die Miesbacher sicher und Torhüter Janik Engler hatte nicht viel zu tun.

TEV verschenkt zwei Punkte

Nach Wiederanpfiff stellte Asselin durch einen Alleingang auf 4:0 und die Messe schien gelesen. Doch der TEV leistete sich eine kurze Auszeit, in der Kempten auf 2:4 herankam. Dank des dritten Treffers von Asselin zum 5:2 schien nach zwei Dritteln dennoch alles seinen Weg zu gehen.

Doch weit gefehlt. Im letzten Abschnitt ließen die Kreisstädter gerade in der Defensive jeglichen Körpereinsatz vermissen, ließen den Sharks zu viele Räume und diese spielten nun ihre Qualität aus. Durch vier Treffer binnen zehn Minuten stand es plötzlich 6:5 für Kempten. Dank eines Flachschusses aus der Drehung von Bobby Slavicek nahm der TEV wenigstens einen Zähler mit nach Hause. In die Verlängerung machte Kempten mit einer Einzelaktion den 7:6-Sieg perfekt.

Zwei vollkommen unnötig verschenkte Punkte, die sich noch als bitter erweisen könnten. Denn nun braucht der TEV beim Heimspiel gegen Peißenberg einen Sieg mit zwei Toren Unterschied, um sich noch den zweiten Platz in der Abschlusstabelle zu sichern und mit Heimrecht ins Playoff-Viertelfinale zu gehen. Bei Punktgleichheit zählt nicht der direkte Vergleich, sondern erst die Tordifferenz und dann die Anzahl der selbst erzielten Treffer.

„Wir waren im letzten Drittel zu weit weg und haben die falschen Entscheidungen getroffen. Wenn man 5:2 führt, muss man eigentlich keine Tore mehr schießen. Einige Spieler waren angeschlagen, aber das darf keine Entschuldigung sein“, sagte Baindl. ts

ESC Kempten – TEV Miesbach n.V. 7:6 (0:3/2:2/4:1)

TEV: Engler (Ewert) - Bacher, Mechel, Kirsch, Nowak, Deml, Meineke - März, Grabmaier, Endress, Asselin, Feuerreiter, Rizzo, Hüsken, Pölt, Slavicek.

Torfolge: 0:1 (2.) Feuerreiter (Slavicek, März), 0:2 (9.) Nowak, 0:3 (14.) Asselin (Endress, März), 0:4 (21.) Asselin (März, Feuerreiter), 1:4 (28.) Schäffler (Oppenberger, Schwarz), 2:4 (29.) Voit, 2:5 (33.) Asselin (Deml), 3:5 (45.) Schwarz (Grözinger, Schäffler), 4:5 (48.) Schäffler (Oppenberger, Schwarz), 5:5 (52.) Martynek (Gosselin, Zimmer), 6:5 (54.) Schwarz (Schirrmacher, Maaßen), 6:6 (55.) Slavicek (Grabmaier, Mechel), 7:6 (62.) Gosselin (Grözinger, Schwarz).

Strafen: ESC 6 - TEV 2.

Zuschauer: 350.