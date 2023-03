TEV-Vorsitzender Moser: „Wenn wir Meister werden, müssen wir aufsteigen“

TEV-Miesbach-Trainer Michael Baindl nach dem entscheidenden Halbfinale gegen den TSV Erding. © Christian Scholle

Nach dem Finaleinzug in der Eishockey-Bayernliga erklärt Stefan Moser, Vorsitzender des TEV Miesbach, warum die Kreisstädter bei der Meisterschaft aufsteigen müssen.

Miesbach – Nach dem fünften und entscheidendem Halbfinale zwischen Erding und dem TEV Miesbach am Sonntag standen die Verantwortlichen beider Klubs sowie Ligenleiter Frank Butz vom Bayerischen Eissport-Verband noch Rede und Antwort. Themen sind unter anderem die Halbfinal-Paarung, die Schiedsrichtern und ein möglicher Oberliga-Aufstieg.

Michael Baindl (Trainer TEV Miesbach): „Das erste Spiel der Serie war eher schwach von uns, da haben etwas die Emotionen gefehlt. Ab Spiel zwei ist das besser geworden und wir haben gegen Amberg und Erding insgesamt vier Matchbälle abgewehrt. Das zeigt, welche Moral in der Mannschaft steckt. Jetzt freuen wir uns auf das Finale gegen Königsbrunn.“

Felix Schütz (Trainer TSV Erding): „Miesbach hat die Serie am Ende verdient gewonnen. Wir sind gut gestartet und hätten in Miesbach etwas Glück gebraucht. Im fünften Spiel war zu Hause vielleicht der Druck etwas zu groß. Wir haben nach dem 3:2 das Momentum zu schnell wieder hergegeben. Ich sehe in Erding das Potenzial für die Oberliga, was das Stadion und die Zuschauer angeht. In Miesbach hat man 200 Zuschauer und muss über eine Bahnschranke fahren, um zum Stadion zu kommen. Es stellt sich die Frage, ob es für solche Standorte Sinn ergibt, Oberliga zu spielen.“

Stefan Moser (Vorsitzender TEV Miesbach): „Wenn wir es sportlich schaffen, dann müssen wir aufsteigen. Sonst wären wir in der Bayernliga nächste Saison für die Playoffs gesperrt. Ich freue mich, dass wir jetzt das dritte Mal in Folge im Finale stehen, und wenn wir gewinnen, dann bleibt uns nicht anderes übrig, als aufzusteigen. Wir haben bei der Bestimmung des Halbfinalgegners keinen Einfluss genommen, sondern es sportlich genommen und gesagt, wer aufsteigen will, muss sowieso zwei Serien gewinnen. Wir kommen gerne nach Erding und von der Fahrstrecke her war es ideal für die Mannschaft und die Fans. Die Schiedsrichter sind erfahrungsgemäß keine Fans von Miesbach und wir haben vor der Saison auf die Spieler eingewirkt, ihr Verhalten zu ändern. Die Entscheidungen der Schiedsrichter waren aber in meinen Augen nicht spielentscheidend. Die Serie hat großen Spaß gemacht und wir haben uns auch nicht beklagt, dass die Vorrundenmeisterschaft in den Playoffs keinerlei Beachtung gefunden hat.“

Frank Butz (Ligenleiter BEV): „Wir haben eine herausragende Playoff-Serie gesehen. Es waren fünf tolle Spiele und echte Werbung für das Bayernliga-Eishockey. Ich habe mich bereits bei den Vereinen für die unklaren Durchführungsbestimmungen entschuldigt und tue das noch einmal ausdrücklich. Der Modus war nicht der Wunsch des BEV, sondern der der Vereine. Im Endeffekt haben wir zuerst die Platzierung der Aufstiegsrunde und dann die der Vorrunde in Betracht gezogen und so kam es zur Serie zwischen Erding und Miesbach. Wir müssen uns zukünftig im Sommer besser absprechen.“ ts