TEV Miesbach will Ausfälle als Team kompensieren

Den besten Angriff stellt der TEV Miesbach aktuell in der Bayernliga, heute kommt mit der EA Schongau die bislang beste Abwehr ins Eisstadion. Hier sieht Miesbachs Michael Grabmaier den Treffer zum 3:1 gegen Ulm. © Christian Scholle

Der TEV Miesbach empfängt die EA Schongau zum nächsten Bayernliga-Top-Spiel. Allerdings muss Coach Michael Baindl die Reihen umstellen.

Miesbach – Die Serie von Spitzenspielen geht für den TEV Miesbach in der Eishockey Bayernliga auch diese Woche weiter. Nach den beiden Verlängerungssiegen gegen Ulm und Peißenberg empfangen die Kreisstädter am heutigen Freitag (20 Uhr) die EA Schongau im „Mia helfn zam“-Stadion.

Über die Jahre haben sich die Schongauer von der grauen Maus zum Playoff-Kandidaten gewandelt und stehen auf Rang vier der Tabelle. Der Rückstand auf den Spitzenreiter aus Miesbach beträgt zwar acht Punkte, allerdings haben die Mammuts erst zwei Spiele weniger absolviert.

Keine leichte Aufgabe also für die TEV-Cracks, zumal sich die personelle Lage nach dem vergangenen Wochenende deutlich verschlechtert hat. Wie berichtet, hat sich Bayernliga-Top-Scorer Bobby Slavicek beim Spiel in Peißenberg das Syndesmoseband gerissen und fällt bis zu drei Monaten aus. Hinzu kommt Routinier Sebastian Deml, der wegen einer Unterkörperverletzung auch einige Wochen ausfallen wird. Zudem sind aufgrund von Stockschlägen und harten Checks der Gegner einige Miesbacher Cracks angeschlagen. Ihr Einsatz am Wochenende ist noch ungewiss. „Natürlich sind die Ausfälle nicht gut für uns, aber wir müssen jetzt noch enger zusammenrücken und dies als Mannschaft kompensieren“, fordert TEV-Coach Michael Baindl.

Pölt rückt in Top-Formation auf

Aktuell sehen sich die Verantwortlichen der Kreisstädter nach einem möglichen Ersatz für Slavicek um. Vor Anfang Dezember wäre ein weiterer Kontingentspieler aber ohnehin nicht einsatzfähig, da sich das Transferfenster erst am 1. Dezember wieder öffnet. „Wir werden am Wochenende mit sechs Verteidigern und neun Stürmern spielen. Das ist gleichzeitig auch eine Riesenchance für die jungen Spieler“, betont Baindl. So rückt beispielsweise Benedikt Pölt nach starken Leistungen in den vergangenen Wochen an die Seite von Felix Feuerreiter und Nick Endress in die Top-Formation. Zudem werden die jungen Spieler wie Kilian Mühlpointner, Florian Heiß, Lukas Kögl oder Alexander Thyroff in den nächsten Wochen deutlich mehr Eiszeit bekommen. Dennoch kommt es den Miesbachern gerade recht, dass nach den beiden Spielen an diesem Wochenende bis Anfang Dezember nur noch zwei Partien anstehen.

Zuerst müssen aber die anstehenden Aufgaben erledigt werden und diese sind alles andere als leicht. Die Gäste aus Schongau kommen aus einem spielfreien Wochenende, feierten zuvor Siege gegen Erding und Waldkraiburg und sind seit sechs Partien ungeschlagen. Eine bessere Serie kann nur der TEV vorweisen, der seit acht Spielen nicht mehr verloren hat. „Schongau ist schwer, zu spielen, sie haben eine sehr gute Defensive und nicht umsonst die wenigsten Gegentore der Liga kassiert. Wir wollen aber auch gegen Schongau gewinnen und haben trotz der Ausfälle die Qualität dazu im Kader“, ist sich Baindl sicher. ts