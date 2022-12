TEV Miesbach will die Tabellenführung in Schongau weiter ausbauen

Sonderlob für die jungen Wilden: Der Sturm mit Benedikt Pölt (r.) sowie Max Hüsken und Thomas März hat Trainer Michael Baindl zuletzt voll überzeugt. © Christian Scholle

Der TEV Miesbach will in Schongau die Tabellenführung in der Eishockey-Bayernliga ausbauen und kann dabei auf einige Rückkehrer setzen.

Miesbach – Während der TEV Miesbach am vergangenen Wochenende in der Eishockey-Bayernliga zwei klare Siege gegen die Kellerkinder aus Pfaffenhofen und Waldkraiburg feierte, tat sich die Konkurrenz im Kampf um die Tabellenspitze schwer. Alle direkten Konkurrenten mussten unerwartet Federn lassen, einzig die Schongau Mammuts konnten immerhin fünf Zähler einfahren. Am heutigen Freitag sind die Kreisstädter ab 20 Uhr beim direkten Konkurrenten in Schongau zu Gast und haben die Gelegenheit, den Vorsprung auf die Konkurrenz mit einem weiteren Erfolg auszubauen.

Die Mammuts, einstiges Kellerkind des bayrischen Eishockey-Oberhauses, gehören heuer erneut zu den Top-Teams der Liga und haben durchaus Ambitionen auf einen der ersten vier Plätze. Das Hinspiel an der Schlierach war eine enge Sache. Nach zwei Dritteln führte der TEV bereits mit 4:1 und sah wie der sichere Sieger aus. Doch die Schongauer kamen noch auf 4:3 heran. Die drei Punkte fuhren am Ende die Miesbacher ein – mit einem ähnlichen Resultat könnte TEV-Coach Michael Baindl sicherlich diesmal gut leben.

Personell sieht es bei den Rot-Weißen inzwischen wieder etwas besser aus. Matthias Bergmann, Bobby Slavicek, Sebastian Deml und Florian Heiß fehlen zwar weiterhin, aber Johannes Bacher war bereits am vergangenen Wochenende wieder dabei. In Schongau werden zudem Stefano Rizzo, Timon Ewert und Maxi Meineke wieder zur Verfügung stehen. Die Gäste reisen also mit zehn Stürmern und sieben Verteidigern an.

Baindl mit Trainingsleistung zufrieden

Alexander Thyroff hatte bereits am vergangenen Wochenende in der Defensive ausgeholfen und dabei eine gute Figur gemacht. Dort ist er auch heute wieder eingeplant – dieses Mal aber an der Seite von Stefan Mechel. Ewert wird in Schongau nach auskurierter Erkältung auch gleich wieder zwischen den Pfosten stehen. Anian Geratsdorfer reist diesmal als Back-up-Keeper mit. Beide Torhüter sollen in der Vorrunde immer wieder Spielzeit bekommen.

„Schongau spielt wieder eine starke Saison“, stellt Baindl fest. „Dort ist es schwer zu spielen. Was ich gehört habe, haben sie einige Ausfälle, aber das spielt für uns keine große Rolle. Wir stehen jetzt vier Punkte vor dem Tabellenzweiten und wollen diesen Abstand auch halten.“ Dieses Polster würde dem TEV in den zahlreichen Partien rund um Weihnachten zusätzlich den Druck nehmen.

Mit der Leistung im Training unter der Woche war der Coach zufrieden. „Die Special Teams laufen inzwischen wieder besser. Wir hatten diese Woche wieder mehr Spieler im Training, was uns mehr Möglichkeiten gibt“, berichtet Baindl.

Baindl lobt die jungen Wilden

Die Miesbacher wollen in Schongau an die taktisch starke Vorstellung des jüngsten Gastspiels in Waldkraiburg anknüpfen und aus einer gesicherten Abwehr heraus schnell hinter die Defensive der Hausherren kommen. Allerdings haben auch die Schongauer eine starke Offensive. Besonders Samy Paré (zwölf Tore/zwölf Assists), Tristan Gagnon (9/12) und Daniel Holzmann (8/13) gilt es, aus dem Spiel zu nehmen. Der große Vorteil der Miesbacher könnte dann wieder die Breite im Kader sein. Beim TEV können aktuell alle drei Reihen ein Spiel entscheiden.

Ein Sonderlob verdiente sich in den vergangenen Wochen vor allem der junge Sturm mit Benedikt Pölt, Max Hüsken und Thomas März. Baindl: „Die jungen Wilden spielen bisher eine hervorragende Saison.“ ts